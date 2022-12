Los memes por el compromiso entre Zendaya y Tom Holland

Los rumores de que los Tom Holland ("Spiderman") y Zendaya (“Euphoria”) se habrían comprometido enloquecieron a sus fanáticos, quienes alentaron la formlización de dicha unión con memes en redes sociales. Por ejemplo, una imagen de Floricienta, el personaje interpretado por la actriz Florencia Bertotti, luciendo una sonrisa alegre y rodeada de flores amarillas. “La serotonina que me generó saber que Zendaya y Tom Holland se casan, tan solo soy una chica”, se leía en el tuit.

“Yo enterándome que Zendaya y Tom Holland se comprometieron cuando ella es el amor de mi vida”, escribió una tuitera, compartiendo un video de una de las escenas de “Euphoria”, serie que la tiene a Zendaya de protagonista, donde se muestra al personaje de Cassey llorando desconsoladamente frente al espejo del baño.

“Yo cuando me enteré sobre los rumores de que Tom Holland y Zendaya se acaban de comprometer”, tuiteó otra fan, convencida del rumor. Esta vez se utilizó el rostro de Betty, la fea, el personaje protagonista de la serie homónima. “De nuevo la vida me dice que el amor no es para mí”, acompañaba el texto con la imagen, emulando uno de los típicos monólogos solitarios de Betty.

“Yo después de ver que Tom Holland y Zendaya se comprometieron”, tuiteó otro usuario que apuesta por esta pareja, mostrando a Bing Bong, el personaje de la película de Disney “Intensamente” diciendo su emotiva frase: “Llévalo a la luna por mí”.

Por supuesto, “Los Simpsons” no podían faltar como referencia. En esta oportunidad, la imagen es de Homero lavando los platos en su cocina, con un rostro visiblemente sensibilizado. “Hoy murió el amor con la separación de hyuna y dawn, pero volvió a nacer por el compromiso de Zendaya y Tom Holland”, tuiteó un usuario. Y es que los fans de la música K-pop se entristecieron con la noticia de que Hyuna y Dawn, dos de las grande estrellas de este género, terminaron su relación.

“Tom Holland y Zendaya se comprometieron. Yo:”, comenzó un usuario, mostrando la imagen de una ardilla con la leyenda: “y yo aquí, batallando, vea”, aunque muy mal escrita.

Recientemente se cumplieron nueve años de la muerte del empresario y mediático Ricardo Fort. Con motivo de este rumor, también tuvo su homenaje en uno de los memes usados por los fans de Holland y Zendaya: su rostro lloroso con el graph del programa televisivo “Infama”: “Rompió en llanto”.

Zendaya y Holland se conocieron en 2017, cuando inició el rodaje de la última trilogía de “Spiderman”, cuyo set ambos compartieron. Desde que trascendió que eran pareja, tanto uno como otro se cuidaron de referirse públicamente al tema, cultivando un muy bajo perfil. Recién a mediados de este año hicieron demostraciones de afecto en sus redes.





por R.N.