Santiago Artemis: “Siempre caminé con confianza”

Extrovertido, histriónico y dueño de una seguridad en sí mismo que lo llevó desde el seno de una familia mormona de Ushuaia a vestir a las mujeres más importantes de la Argentina y a estrellas internacionales, y a convertirse en un personaje convocante y atractivo en sí mismo. Santiago Artemis se define como diseñador, actor, showman y emprendedor. Con una carrera meteórica, cumple 10 años en la moda, prepara una colección aniversario sobre la que no quiere hablar mucho, pero con la que promete sorprende; filma una película para Netflix —”Pipa”, el film que protagoniza Luisana Lopilato—; cuenta con su propio reality show —”No hay tiempo para la vergüenza” (Netflix); publicó un libro —”El chico del fin del mundo”— y ahora encabeza un show de moda para la plataforma online de E! Entertainment Latinoamérica llamado “Bendita Moda”, junto a la actriz chilena, conductora de televisión y anfitriona de la red carpet del Festival de Viña del Mar, Fran García Huidobro.

Noticias: ¿Cómo recibió el proyecto de “Bendita Moda”?

Santiago Artemis: Tengo una muy buena relación con E! Entertainment, somos como una familia, hace muchos años que trabajamos en conjunto. En este caso, es un show virtual, todos los jueves por @eonlinelatino. Es un show que lo que hace es mostrar moda desde un lado más relajado, más divertido y más inclusivo, por algo me eligen a mí (ríe). No se trata de romper esquemas sino de trabajar sobre esquemas que ya fueron rotos, es para todas, todos y todes.

Noticias: ¿Qué espera de este salto al mercado latinoamericano?

Artemis: Me pone muy contento, he trabajado en todo el mundo, pero tocar Latinoamérica es un placer, quiero que toda la gente de la región me conozca cada vez más.

Noticias: ¿Cómo se ve al diseño argentino en el mundo?

Artemis: Es uno de los países más creativos respecto a lo que es la indumentaria. Tenemos diseño de autor, diseño experimental, hay marcas muy conceptuales. Argentina es un país que tiene mucho diseño, hemos tenido oportunidades en todo el mundo.

Noticias: Vistió a grandes estrellas internacionales (Katy Perry, Lana del Rey) y locales (Pampita, Guillermina Valdes, Lali Espósito, entre otras), ¿qué rescata de esas experiencias?

Artemis: Haber vestido a tantas artistas me dio mucha proyección internacional, mucho respeto, me abrió muchas puertas. Cuando vestí a Katy Perry tenía 19 años, ese tipo de cosas me dejó en un lugar como muy wow.

Noticias: ¿Hay alguna estrella que sueñe con vestir?

Artemis: A Michelle Obama, la amo, la amé como First Lady.

Noticias: Usted tiene una personalidad muy rupturista, ¿cómo logró ser quien es hoy viniendo de una crianza en una familia mormona del interior?

Artemis: No lo pensé tanto, me mandé, comencé mi vida, fui, hice. Tuve mucha resiliencia, mucha confianza en mí mismo. Creo que si haces las cosas bien, te esforzas, te enfocas en tu trabajo, crees en tu talento… yo lo transité de una forma muy pacífica. Ahora que soy adulto me doy cuenta de las cosas que logré. Siempre caminé con confianza, con un pie delante de otro.

Noticias: ¿En qué momento se dio cuenta del lugar que ocupaba la moda en su vida?

Artemis: Desde que nací ya miraba colores, texturas, observaba cosas que nadie observaba, hablaba todo el tiempo de moda, observaba el vestuario de las películas, los colores, los géneros, dibujaba vestidos que miraba en películas.

Noticias: ¿Cómo lo recibe la gente cuando vuelve a Ushuaia?

Artemis: Me llevo re bien con mi ciudad, la gente me adora, me abraza en la calle, en los aeropuertos, me dicen que soy un orgullo. Es un placer, me siento muy orgulloso. Ser querido es hermoso.

Noticias: Con 19 años alcanzó un nivel de exposición muy grande, ¿era lo que soñaba?

Artemis: Me re shockeó, no pensé que era verdad, no podía creerlo. Fue muy linda la experiencia.

Noticias: ¿Cómo se siente frente a la explosión suya en los medios?

Artemis: Estoy mucho más tranquilo, el año pasado fue un año muy extraño, confuso. Este año es maravilloso, me siento muy centrado, no puedo pedir más. Estoy muy enfocado y feliz.

Noticias: Con la vuelta a los eventos presenciales, ¿se está moviendo la industria?

Artemis: Ahora se abrió todo, tengo famosas que ya me están pidiendo ropa, me pone muy contento empezar a trabajar en diseños para los eventos.

Noticias: ¿Cómo es la mujer argentina con la moda?

Artemis: A la clienta argentina le cuesta mucho decidirse y tener una identidad propia. Por un momento se quiere mostrar sexy y seductora, pero por otro lado elegante, y chocan esos universos. Falta mucho para conseguir más actitud, pero está encaminado.

Noticias: ¿Cómo fue el recibimiento de los colegas habiendo entrado tan joven a la industria?

Artemis: Al principio molestaba mucho que yo fuera tan pendejo, ahora que tengo 30 lo puedo entender. Hay que saber llevar esos sentimientos. Es mejor abrazar a la gente nueva. Detesto pelearme con la gente, amo ser amigo de todos. Si alguien tiene algún problema conmigo ni me enteré porque no le presto atención.

Noticias: ¿Cuáles son sus siguientes pasos en los medios y en la moda?

Artemis: Estoy armando mi próxima colección que es mi colección aniversario por mis diez años de carrera que voy a presentar en diciembre. Además de con “Bendita Moda”, estoy con una película para Netflix y preparando la segunda temporada del reality. Y con mis clientas en mi atelier, por supuesto.

Noticias: ¿Cuáles son sus sueños como diseñador?

Artemis: Por ahora mi sueño es seguir trabajando como estoy haciendo y seguir abriendo mi camino que recién está empezando e ir variando entre diseñador-actor-entrepreneur. Tengo muchas cosas por hacer.

Noticias: ¿Qué se puede esperar de la colección que se viene para las fiestas?

Artemis: Va a ser mi mejor colección hasta ahora, es todo top secret pero lo que puedo adelantar es que les voy a partir la cabeza a todos.