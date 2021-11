Esteban Trebucq: "Hoy el dato es lo que no está en las redes sociales"

“Trebucq, con c y q de queso”, ya desde la primera vez que salió al aire a los 15 años en una radio de La Plata para informar sobre la liga de fútbol local, tuvo que aclarar cómo se escribía su apellido. Hoy, ya no hace falta, porque más allá de su nombre y apellido, para todos, pero en especial para su público que lo sigue todas las tardes en “Siempre noticias” (Crónica, 18 hs.), es “El Pelado de Crónica”.

Pero este periodista de raza es más que un personaje televisivo, de hecho, hace solo cinco años que está en la televisión, su formación es la de periodista gráfico: A los 17 años entró al Diario Hoy de La Plata, empezó como colaborador y llegó a jefe de redacción. También trabajó como editor en la Revista La Tecla entre 2009 y 2016.

Noticias: Está cumpliendo 30 años en la profesión, entre redacción, radio y lo más reciente, televisión, ¿qué significa para usted ser periodista?

Esteban Trebucq: Mi vida.

Noticias: ¿En qué momento sintió el llamado del periodismo?

Trebucq: Desde siempre. Mi vieja me contó que cuando yo tenía seis, siete años, ya iba a ver a Estudiantes a la cancha y en la ducha relataba los partidos. También tenía mucha inclinación por la lectura. Siempre fui curioso y la curiosidad es la madre de nuestra profesión.

Noticias: Aún así empezó a estudiar Derecho.

Trebucq: Sí, porque yo ya a los 15 trabajaba de periodista. Trabajaba en una radio local, hacía informes sobre el fútbol local de La Plata. En quinto año ya había entrado a trabajar en el diario Hoy. Pensaba: “¿Para qué voy a estudiar periodismo si yo ya sé?” Mirá qué soberbio. Jamás fui a la facultad de periodismo, salvo para dar alguna charla.

Noticias: ¿Qué le dejó ese paso por la carrera de Derecho?

Trebucq: Es mi otra pasión. Es algo frustrante no haber terminado la carrera. Hay argumentos detrás de ese “personaje” televisivo que habla mucho y ese sustento me lo dio, entre otras cosas, haber leído mucho y haber estudiado Derecho.

Noticias: Hoy por hoy conduce uno de los programas más vistos de la tarde, dijo en una entrevista que no cree en el término “llegar”, ¿qué le pasa con eso y cómo vive la exposición?

Trebucq: “Llegar” es un término de mediocridad absoluta. El que cree que llegó cae en la petulancia. Uno siempre tiene que seguir progresando. No caigo mucho con el tema de la exposición, no lo dimensiono, todavía es medio nuevo. Hago la misma vida de siempre.

Noticias: Pero pasó de tener que aclarar cómo se escribe su apellido a ser rebautizado como “el pelado de Crónica”...

Trebucq: Es verdad, igual todavía no lo saben escribir. El canal es muy popular, federal, comprometido. Crónica es un canal que directa o indirectamente le cambia la vida a mucha gente. La gente que mira Crónica aspira a que le resuelvas sus problemas. A la puerta del canal va gente todos los días a pedir ayuda, en silla de ruedas, a pedir una prótesis, pidiendo una jubilación, o un tipo que se disfraza de Drácula y solo necesita una capa. Es muy particular y heterogénea la audiencia de nuestro canal. Tiene una mística distinta a todos.

Noticias: ¿Cree que se subestima a Crónica?

Trebucq: Sí. Crónica es medio outsider de la industria. Mucha gente lo considera que es grasa, bizarro y está bien, cada uno opina lo que quiere, pero si la clase dirigente mirase más Crónica, seríamos un mejor país. Crónica visibiliza en primera persona los problemas del país real. Ese país que se cae a pedazos por la desigualdad, por la injusticia, por el hambre. Crónica es el rostro de las personas que no ve nadie. Nosotros no le hablamos al círculo rojo.

Noticias: ¿A quiénes le hablan los otros medios?

Trebucq: Creo que el periodismo atraviesa la peor etapa de su historia. Es una profesión a punto de desaparecer. En la televisión no importan los datos, sino quién lo dice y cómo lo dice.

Noticias: ¿Qué tendría que hacer el periodismo para evitar ese desenlace fatal?

Trebucq: No lo sé, tengo el diagnóstico, no tengo la solución. Creo que Argentina asiste a la peor catástrofe cultural de su historia y el periodismo está inmerso en eso.

Noticias: ¿Qué rol juegan las redes sociales en esta transformación del periodismo?

Trebucq: Hoy el dato es lo que no está en las redes sociales. Si está en las redes sociales lo tiene todo el mundo. Es una carrera de a ver quién publica primero. Creo que las redes sociales rompieron la lógica del periodista medio entre el hecho y la opinión pública.

Noticias: ¿Por qué cree que la gente mira su programa?

Trebucq: Nunca miré tele, todo lo que pasa en la tele me parece monótono, habría que hacerla toda de nuevo. Trato de hacer algo completamente distinto a los demás, quizás en eso radica cierta aceptación. Si el rating fuese nacional, Crónica estaría entre los dos canales más vistos. Donde no llega el Estado, llega Crónica. Otros comunicadores citan a un invitado, le hacen una entrevista y hacen cinco puntos de rating, yo compito contra ellos, a mi no me alcanza con hacer una buena entrevista, me tengo que meter en un tacho de basura para contar la vida de los cartoneros. Todo eso requiere de una creatividad diaria de todo el equipo de producción, del director Facundo Pedrini, estamos todo el día pensando cómo cambiar las cosas, en Crónica innovamos todos los días.

Noticias: Otra de sus pasiones es Estudiantes, ¿de dónde viene?

Trebucq: De familia, yo soy de La Plata, mi viejo y mi abuelo materno eran de Estudiantes y me compartieron esa pasión. Estudiantes es mi familia (se emociona). Escribí el libro de la historia de Estudiantes, editamos con amigos una revista partidaria que se llamaba “Animals!”, con lenguaje periodístico, uno de mis mayores orgullos, hicimos más de 100 números en una década.

Noticias: ¿Le transmite esta historia a sus hijas?

Trebucq: Sí. Sobre todo a la más grande, Delfina, que ahora va a cumplir 15, la más chiquita, Lupe, tiene 4, todavía no entiende mucho, su mamá es de Gimnasia. La más grande sí me pide ir a la cancha. Estoy muy involucrado con la vida de mi club, no institucionalmente pero desde el sentimiento.

Noticias: ¿Qué desafíos le presenta la paternidad?

Trebucq: (se emociona) Estoy muy orgulloso de mis hijas. Paso mucho tiempo con ellas dentro de lo que puedo. Por suerte tienen dos grandes madres. En todo trato de incluirlas. Son lo más importante en mi vida.