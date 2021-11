Sabrina Garciarena: "El trabajo me pone en eje"

Sabrina Garciarena tiene alma de productora, sabe cómo hacer encajar perfectamente todas las piezas de su agenda para poder estar en todos los lugares donde quiere estar: coordina ensayos, funciones, temporadas, rodajes, eventos, producciones, siempre dejando suficientes horas libres para mantener el tiempo de calidad con sus tres hijos: León (7), Beltrán (4) y Mía (un año y medio). Porque ser madre la apasiona, disfruta de verlos crecer y de acompañarlos en cada paso, pero también sabe que el trabajo la mantiene en eje. Así, sin pausa y con prisa, logra mantener el equilibrio en su vida. En pareja desde hace más de 10 años con Germán Paoloski, reconoce que su relación no es perfecta, pero que el amor que se tienen, es más fuerte que cualquier otra adversidad.

Este año volvió a las tablas con “Madres” (Teatro Picadero y vía streaming, hasta el 7 de noviembre), donde interpreta a una madre primeriza embarazada a quien en su baby shower, sus amigas (Paula Kohan, Flor Otero y Viviana Puerta), le abren los ojos respecto al lado menos amable o menos conocido de la maternidad.

Noticias: Con “Madres” volvió al musical después de lo que fue su participación en “El violinista del tejado” (2018), ¿qué le atrae del género?

Sabrina Garciarena: El público en general no sabe que yo puedo cantar. El canto me acompaña de toda la vida, siempre participé del coro de mi colegio, estudié canto, la música siempre fue una gran pasión, pero no desde el lugar de pensar en dedicarme a la música, sino que venía de la mano del sueño de la actuación.

Noticias: Con respecto a “Madres”, ¿cómo compuso su personaje de la madre primeriza embarazada? Justo venía de un embarazo reciente, su hija Mía nació en mayo del año pasado…

Garciarena: Primero leí la obra y me maté de risa. Casualmente antes de leer la obra había tenido el baby shower de una amiga, el 80% de sus amigas son madres, y lo que vi del personaje era un poco lo que había visto en el baby shower, un poco de su ingenuidad, ella estaba feliz con su pancita, enamorada de su marido y todas las amigas le decíamos que ya iba a ver lo que se venía. Esta es una de esas obras en las que también necesitas buscar un poco de tu experiencia. Recordé mi primer embarazo, donde hay mucho de ese romanticismo de la maternidad. Me pareció interesante esto de ver el lado B.

Noticias: ¿Cuáles eran esas expectativas respecto a la maternidad y con qué se encontró?

Garciarena: Me acuerdo de lo que fue el puerperio, incluso ahora con mi tercera hija todavía me siento puérpera, con las hormonas alteradas. Me acuerdo que cuando tuve a León no paraba de llorar, tuve una semana y media de puro llanto. Es mucha entrega, mucha responsabilidad, eso sí que no te lo cuentan, hay que hacer la experiencia, lo tenés que vivir, el no poder ir al baño, levantarte 800 veces a la noche, no poder dormir de corrido ni media hora, es muy dura la maternidad también.

Noticias: ¿Cómo fue la vuelta al trabajo en este contexto con una maternidad reciente?

Garciarena: Mi hija tenía menos de un año cuando empezamos con los ensayos, yo soy una persona que para estar bien emocionalmente necesita trabajar. A mi me pone en eje el trabajo. Fue emocionante la vuelta al teatro, volver al musical donde encuentro tres en uno. Los ensayos fueron duros porque eran muchas horas y a mi me gusta mucho ser mamá y estar con mis hijos y llevarlos al cole, pero tuve mis momentos. Ahora trato de estar muy dedicada a ellos durante el día y a la noche voy al teatro.

Noticias: ¿Qué es lo que más disfruta de la maternidad?

Garciarena: Todo, aún estando agotada. Amo ser mamá, me gusta mucho estar con ellos. El lado B es que a veces estoy muy alterada, cansada, con poca paciencia, con ganas de salir con mis amigas, quedarme en una cena hasta tarde sin culpa… pero es el disfrutar verlos crecer, que se me está pasando muy rápido. El tiempo vuela, trato de estar el mayor tiempo posible y disfrutarlos al máximo.

Noticias: Usted volvió al teatro, su pareja, Germán Paloski reestrenó hace poquito “Net, no es tarde”, ¿cómo coordinan la dinámica familiar?

Garciarena: Es como un tetris en que vamos tratando de acomodar todo como podemos. Por suerte se va dando todo, los planetas se nos alinean. Cuando yo estuve con una película, Ger estaba más tiempo en casa a la mañana y me ayudaba (se corrige), es horrible decir “me ayudaba”, él hacía su parte. También tengo una red de contención con otras mamás y papás del colegio. Germán ahora está con tres programas en vivo todos los días, debutó con su late night que era lo que él tenía ganas de volver a hacer y no puedo no apoyarlo. Yo le dije que me quería ir a Mar del Plata en enero a hacer la temporada de la obra y me dijo: “Vamos”. Son sus vacaciones también y está agotado, pero tratamos ambos de cumplir nuestros sueños y hablar todo, el otro siempre tiene que estar de acuerdo. Para mi era muy importante que para Ger no fuera un chino acompañarme a Mar del Plata, sino que fuera un disfrute. En algún momento tendremos que acomodarnos de nuevo porque los chicos lo extrañan un montón con tantas horas fuera de casa, pero a mi me gusta que él cumpla sus sueños y a él le gusta que cumpla los míos. Parece una obviedad, pero a veces en las parejas hay muchos celos y no es nuestro caso. Estamos muy contentos con los logros de ambos.

Noticias: ¿Cómo cambia la pareja con la llegada de los hijos?

Garciarena: Si hay amor y amistad como en nuestro caso, todo es mejor. No es perfecta nuestra pareja, tenemos un montón de cosas que incomodan y molestan al otro que son motivos de peleas que pueden ser tremendas, pero hay mucho amor entre nosotros. No podemos creer los tres hijos que tenemos. Estamos en un momento de mucho mucho amor. En las cosas buenas y malas de cada uno tratamos de entendernos. Uno va creciendo y no siempre evolucionas de la misma manera, a veces tenemos que parar y plantearnos esas cosas para no lastimarnos. La pareja es una construcción del día a día, hay mucho amor y queremos hacer feliz al otro.

Noticias: ¿Qué piensa del amor libre?

Garciarena: Soy actriz, soy una persona muy abierta en mi cabeza, pero también vengo de una familia muy tradicional, mis padres todavía están juntos, los papás de Ger también y a mi todavía me parece muy nuevo. Creo que en los jóvenes no es un tema, pero noto que si tenés un proyecto de familia y aparece el poliamor, no sé si es tan fácil de coordinar todo. Con Germán lo hablamos un montón y sentimos que no podría ser posible en nuestra dinámica familiar. Yo estoy enamorada de él y no me pasa de querer ni mirar a otro hombre, por él no voy a hablar porque no sé, pero hoy no es una necesidad que tenga. Sino lo plantearía… Siempre se pueden volver a hablar las cosas. Las parejas no tienen que tener miedo de hablar esos temas. Cuando uno se manda una macana por atrás es mucho más doloroso.

Noticias: En “Madres” todo el equipo de trabajo está compuesto por mujeres, ¿cómo fue esa experiencia?

Garciarena: Me encontré con un grupo de mujeres muy empáticas, fue muy fácil. Todas pudimos ponernos en el lugar de la otra. Paula Kohan acababa de ser mamá, yo no la conozco mucho pero pienso que para ponerte a hacer semejante obra al poquito tiempo de ser mamá tenés que ser muy valiente. Uno a un proyecto así le pone el cuerpo y el alma y me encontré con un equipo muy contenedor. Si yo decía que extrañaba mucho a mi hija chiquita y la quería llevar al ensayo todas me decían: “Sí, obvio, traela”. Era muy ameno.

Noticias: ¿Cómo se lleva con el feminismo y el trabajo de “Actrices argentinas”? ¿Se identifica con las causas del feminismo?

Garciarena: Sí, más que con el grupo de “Actrices argentinas'', me identifico específicamente con la lucha por los derechos de la mujer. Nunca usé el pañuelo verde, pero estoy de acuerdo con esa lucha. Por mi personalidad no me siento cómoda con algunas de las formas, pero con esas formas ellas lograron un montón de cosas. Siempre me voy a poner del lado de la mujer. Creo en la mujer. Cómo no me voy a identificar o apoyar a la mujer que sufre el machismo.

Noticias: ¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Garciarena: Estoy con un proyecto de una película, también se viene la temporada en Mar del Plata y después volver con “Madres” a Buenos Aires. También trabajo mucho con empresas, con campañas, redes sociales. Me gusta estar en movimiento. Soy buena con la organización, tengo alma de productora, me organizo toda la agenda. Hago locuras pero trato de estar en todos lados.

Noticias: También lanzó una colección cápsula de bolsos dentro de Simones...

Garciarena: Soy muy versátil. La pandemia me puso mucho más conectada con recibir propuestas que me diviertan. Simones es una marca que me encanta, que consumo y me parecía divertido hacer una cápsula. Quedó algo que me identifica un montón y estoy muy contenta. Por otro lado, Ger es conductor y toda la vida lo vi conduciendo y me surgen algunas cositas en ese rubro, donde no me siento tan cómoda ni es mi espacio, pero a algunas cosas me animo. La vida tiene que ver con eso, no cerrarse a una sola cosa y estar abierto a que uno puede moverse en diferentes roles y lugares. Eso me motiva mucho en mi carrera, no estancarme, soy más de recibir, le digo que no a muchas cosas pero también me llegan propuestas que no me imaginaba y me están divirtiendo mucho.