Lula Rosenthal: “El arte me salvó de la angustia del bullying”

Como miles de jóvenes apasionados por la comedia musical, se formó desde muy chica en las tres áreas: canto, teatro y danza. Y por prepotencia de trabajo Lula Rosenthal logró destacarse, tener un nombre propio en el ambiente artístico y hacerse un lugar en los medios de comunicación. Mientras demuestra sus dotes vocales cada noche en América TV junto a Jey Mammón, sueña con su carrera solista.

Noticias: ¿Cómo nace su amor por la música? ¿Quiénes fueron sus influencias musicales?

Lula Rosenthal: Mi amor por la música es por mis viejos que siempre se dedicaron a eso y hacían shows con todo tipo de estilos. Por eso mis influencias musicales fueron enormes. Crecí escuchando muchos géneros diferentes, tango, folklore, jazz. Además mi papá imitaba a Sandro, Serrat, Palito, Elvis y admiraba a Queen y The Beatles.

Noticias: Hay dos temas compuestos por usted en las plataformas. ¿Se viene un disco solista?

Rosenthal: Sí, estoy re manija con eso. La cuarentena me dio la posibilidad de lanzar mi música y ahora estoy trabajando en nuevas canciones. Mi idea es que sea un disquito, algo más compacto. Soy muy ecléctica a la hora de hacer música. Estoy escribiendo mucho y trabajando con dos productores porque quiero dar lo mejor.

Noticias: Cuando escribe una letra, ¿ya la piensa también con la idea del clip o la estética y dramaturgia del video surgen después aún resignificando la canción?

Rosenthal: Mientras escribo empiezo a tener un montón de imágenes. Cuando escucho mis canciones ya me imagino todo el videoclip, las luces, el vestuario, la locación. Hay algo de la imagen que se me presenta muy fuerte. Después le cuento todo al director para que se pueda desarrollar el clip.

Noticias: Cantó con Michael Bublé. ¿Cómo fue esa experiencia?

Rosenthal: Justo Luisana y él estaban acá festejando el cumple de Noah y también había sido el cumple de Michael. Yo soy muy amiga de la familia Lopilato porque trabajé con Darío en un espectáculo. Entonces la mamá me llamó para prepararles algo muy íntimo y sorpresa en la casa de ellos. Y terminamos cantando juntos los dos. Fue un flash.

Noticias: ¿Cómo vive cada noche en “Los Mammones”?

Rosenthal: Es una fiesta. Todas las noches tienen algo mágico. Jey es un genio, estoy aprendiendo mucho de él porque es un artista muy completo y además es una persona adorable, cálido y buen compañero. Los programas se viven súper divertidos, todos nos llevamos re bien, se la pasa bomba.

Noticias: ¿Qué destaca de su participación en “Cantando 2020”?

Rosenthal: Fue una de las experiencias más geniales de mi vida. Miguel Ángel Rodríguez es un artista tremendo, como persona te lo morfás, tiene un humor que es una bomba y al encarar todo con humor no se torna algo pesado lo laboral sino que nos tiramos a la pileta con ideas que hicieron noches mágicas. Pude estar relajada divirtiéndome y ser yo.

Noticias: En materia teatral tiene mucho expertise. Durante la pandemia actuó en “Rent”, “El regreso del Joven Príncipe”, “Mentiras Inteligentes”. Y ahora reestrenó “La Desgracia” en el Paseo La Plaza. ¿Tiene planes de hacer temporada estival con alguna obra?

Rosenthal: Todas experiencias maravillosas. “La Desgracia” es un espectáculo argentino alucinante, una historia con data súper fuerte y músicos en vivo. Se transformó en una obra de culto del off de Buenos Aires y ahora llegó al Paseo La Plaza. Por ahora como todavía no se sabe si “Mammones” va a continuar o cortar en el verano, no tengo planes de gira. Pero estoy con un proyecto de Ariel Del Mastro.

Noticias: Cuando había dado el gran salto al teatro comercial con Gasalla, él se bajó de la temporada en Mar del Plata, ¿cómo lo vivió?

Rosenthal: La temporada fue bastante rara en general, fue justo antes de la pandemia. Si bien artísticamente no fue lo que se esperaba el espectáculo, verlo con 80 años en tacos con sus personajes icónicos era morirse de amor. Luego él empezó a tener dolores y le recomendaron reposar. Igual lo más grande que viví fue el vínculo que forjamos.

Noticias: Antes de que le llegara la popularidad, ¿alguna vez sintió la frustración de no lograr ser reconocida o famosa a pesar de haberse formarse artísticamente?

Rosenthal: Cuando recibía los “no” en audiciones, uno un poco se frustraba, pero muy fuerte nunca me agarró, siempre estuve haciendo cosas. Podría decir que la frustración la tengo ahora porque tengo ganas de hacer un montón de cosas que no logro hacer, como ficción o viajar con mi música, y es loco porque estoy re bien en la tele, pero nunca dejo de ansiar seguir haciendo más cosas.

Noticias: Como dice el refrán “más vale ser cabeza de ratón que cola de león”… ¿Desea que todo esto la impulse para proyectos más propios donde sea protagonista absoluta?

Rosenthal: Tiene que ver con lo creativo de hacer lo propio, siento que tengo un potencial. Siempre crecí cantando covers y tengo ganas de lograr hacer lo propio. Y en el mundo de la ficción el código de actuación es diferente al que estoy acostumbrada, entonces me pondría en la incomodidad de no estar en la zona de confort.

Noticias: ¿Cómo definiría la vida y la felicidad?

Rosenthal: Ser fiel a lo que uno siente que lo hace feliz. La vida es poder generar un equilibrio entre las cosas que amás, la familia, los amigos, el laburo, el amor. El camino del autoconocimiento y la espiritualidad me parece crucial.

Noticias: ¿Ha padecido bullying?

Rosenthal: Sí, y poner mi foco en el arte me salvó de caer en la angustia del bullying. En cuarto grado me decían camionero por mi voz grave y me costó abrazar mi voz y entender que yo tenía otro registro. También me han cargado por mi cuerpo, mi generación creció en un ambiente artístico hegemónico y fue un laburo aceptarse como uno es.

Noticias: ¿Alguna vez sufrió algún tipo de acoso?

Rosenthal: Un productor musical de afuera, que me prometía que iba a grabar en Miami, estábamos en una cena y me persiguió hasta el baño para encararme, horrible, me fui dolida de que jugara con mi ilusión. Luego esa situación la transformé en arte generando un espectáculo de humor: “Lula by Lula”.

