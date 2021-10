Connie Ballarini: “Me gusta meterme en lugares incómodos”

Se define como inconsciente y admite que muchas veces se va a la banquina cuando habla, pero ella no duda, se manda y juega. Connie Ballarini tiene siempre con una sonrisa y busca que los demás se diviertan como ella. Gracias a la irrupción de medios alternativos, le encontró la vuelta para poder hacer su arte a su manera, sin condicionamientos.

Desde el 2017 hace “Las chicas de la culpa” (Paseo La Plaza y streaming), junto a Malena Guinzburg, Natalia Carulias y Fernanda Metilli. En paralelo, tiene su unipersonal, pero su más reciente orgullo es “Correo no deseado”, un podcast de 40 episodios junto a Malena, en donde hacen un viaje al pasado al leer cartas de amor, desamor y amistad de la adolescencia. Está en el top 3 de los podcasts más escuchados en Spotify Argentina.

Noticias: ¿Cómo surgió “Correo no deseado”?

Ballarini: Surgió en un momento particular mío y de Male. Yo estaba re mal porque me habían echado de Radio Metro de una manera muy horrible, con mucho destrato (n.d.r. en marzo la desvincularon del programa “Bonus track”). Sentí mucha frustración, sentía que no servía, no quería hacer más radio ni laburar con gente que no me entendiera. Estábamos yendo a una función y con Male nos reíamos y decíamos que éramos las “echadas de Metro”, dijimos de hacer algo juntas. Pensamos en hacer un podcast temático y se nos ocurrió lo de leer nuestras cartas. Hicimos un piloto y se lo mandamos a Spotify y les encantó. Es un viaje al pasado hermoso. Uno en su cabeza va construyendo una idea de lo que fuiste, tus relaciones y al volver a leer todo te das cuenta de que no eras tan así. Me ví un poco más tóxica de lo que yo pensaba (ríe).

Noticias: ¿Con qué Connie se reencontró?

Ballarini: Yo siempre pensaba que mis ex parejas habían sido unos forros que me habían hecho sufrir y al releer todas las cartas me di cuenta de que yo manejaba un nivel de intensidad y de demanda que dije: “con razón me dejaron” (ríe). En la adolescencia uno vive todo de una manera muy extrema y el tomar distancia de eso y reencontrarte es muy gracioso y tierno al mismo tiempo.

Noticias: ¿En qué siente que cambió respecto a esa adolescente?

Ballarini: La intensidad la tengo pero en otros ámbitos. Siempre sufrís por amor, pero cuando sos chico te toma la vida. Con el tiempo te das cuenta de que no necesitas estar con otra persona para sentirte completa y que pasa por otro lado la felicidad. La vida es mucho más y el amor lo podés encontrar en muchos lugares, pero principalmente con vos misma.

Noticias: ¿Cómo es la repercusión de los oyentes?

Ballarini: Están re copados, es muy lindo que hayan vuelto a releer sus cartas. Con humor nos metemos en temas que me parecen interesantes, como esto de la intensidad de la adolescencia. Tanto Male como yo en la adolescencia sufrimos depresión. Yo tomé ansiolíticos. Es algo que es tabú y hay que hablarlo.

Noticias: ¿Hay algún tema con el que se ponga un freno?

Ballarini: Soy de irme bastante a la mierda. Yo hablo de lo personal y me gusta meterme en lugares incómodos. Las cosas que te generan tensión o te abruman, con el humor se vuelven más livianas.

Noticias: ¿En su casa se hablaba de todo?

Ballarini: Ni en pedo. Recién ahora estoy hablando con mi mama sobre sexualidad. Ella tiene sesenta y pico y me cuenta sobre su despertar sexual.

Noticias: Terminó la carrera de farmacéutica, pero dejó todo para dedicarse al humor, ¿cómo tomó esa decisión?

Ballarini: Fue difícil porque yo ya había terminado la carrera y era una profesión que me daba plata y seguridad. Hice un curso de stand up sin tener ni idea de qué se trataba y quedé fascinada. Era el lugar donde podía expresarme y divertirme. Empezó como un hobbie, hasta que me di cuenta de que estaba tomando más tiempo en mi vida y empecé a ganar plata. Sin pensarlo se convirtió en mi profesión.

Noticias: ¿Sintió prejuicios al ser mujer en el mundo de la comedia?

Ballarini: Al principio era muy común que en un grupo de cuatro comediantes hubiese una sola mujer. El prejuicio era que todas las mujeres hablamos de lo mismo. ¿Los tipos son todos diferentes a los que les pasan cosas distintas pero nosotras somos una gran masa que hablamos de los mismos temas? Nos re cagaban. Hay grupos de comediantes mujeres que nos apoyamos y estamos luchando para que el cupo sea parejo. Está cambiando de a poquito.

Noticias: ¿El éxito de “Las chicas de la culpa” ayudó?

Ballarini: “Las chicas de la culpa” surge por “La culpa es de Colón”, un programa que era para Comedy Central que al principio era de hombres. Para el “mes de la mujer”, hicieron un “especial mujeres” de cuatro programas dentro de la temporada. La rompimos. Hicimos otra temporada. Siempre tenemos que estar demostrando que funciona. Todo es más difícil. Es tedioso tener que estar demostrando que podemos, que somos graciosas. Pero cuando sucede decís: “¿Viste? ¡Tomá!” (ríe).

Noticias: Se maneja mucho en redes sociales y nuevas plataformas: Instagram, Youtube, Spotify, ¿le interesan los medios convencionales?

Ballarini: Sí y no. La televisión quedó muy vieja y me apena porque no tiene ganas de actualizarse. Propusimos hacer “Las chicas de la culpa” en un canal y nos dijeron que sí, pero que iría con un conductor hombre, ahí dijimos que no. Dejamos que se queden con ese formato viejo y nosotras vamos a otras plataformas. Es frustrante tener que decir a todo que sí solo porque es “la tele”. No lo necesitamos, nos va re bien, nos gustaría estar por la masividad, pero que sea bajo nuestros términos.

Noticias: A la distancia, ¿qué recuerdo le quedó de su despido de Metro?

Ballarini: Digo: “Qué suerte que pasó porque sino no hubiera nacido ‘Correo no deseado’”. Lo que me doy cuenta es que uno cuando está laburando en equipo, tiene que laburar en equipo. Si no fluye es mejor correrse. Si no te sentís cómodo es imposible, y peor en el humor, es imposible jugar si estás con tensión y miedo.

Noticias: ¿En algún momento se sintió famosa?

Ballarini: No, no tengo esa cosa de “fama”. Es rarísimo porque voy a lugares y me reconocen y no entiendo bien. Desde las redes, durante la cuarentena fuimos una compañía para mucha gente, una ayuda para olvidarse de los quilombos de todo lo que estaba pasando. Me cayó la ficha de lo importante que es reírse.