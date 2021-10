Agustín “Soy Rada” Aristarán: “No quiero que el rating me condicione”

Agustín “Soy Rada” Aristarán se define como “un laburante muy afortunado”. Construyó su carrera artística paso a paso hasta que su popularidad creció logrando cosechar 1,5 millones de seguidores en Instagram y 417 mil suscriptores en YouTube. Su versatilidad le permite inspirarse creando contenido humorístico para redes, canciones para su banda “Soy Rada And The Colibriquis” y monólogos para sus espectáculos. Y su carisma fue la puerta de entrada a la conducción de “Match Game” por la pantalla de El Trece.

Noticias: ¿En qué momento de su vida personal y profesional siente que le llegó esta propuesta de conducir “Match Game” y qué lo sedujo para sumarse al desafío?

Agustin “Soy Rada” Aristarán: Me llega en un momento re lindo, de mucha abundancia de amor y de laburo personal y profesional. Y también con otra seguridad. Muchas veces le había dicho que no a la tele porque venían proyectos que no me copaban del todo y porque sentía que no estaba a la altura de las circunstancias. Ahora siento que tengo la seguridad para salir a jugar y a proponerle algo a la tele y que la tele me proponga a mí para aprender.

Noticias: ¿Cómo se ve en el rol de conductor? La pelea por el rating minuto a minuto, ¿lo condiciona?

Rada: El maldito rating está por supuesto, pero me prometí el primer tiempo no estar pensando en eso. A mí me encantan los números, vengo del mundo digital y ahí los números están abiertos a que todos los puedan ver. Voy a hacer mucha fuerza para que no me condicione eso, porque lo que no me gustaría que me suceda en la tele es convertirme en alguien que solamente está pendiente del número. Voy a salir a divertirme como con todos mis proyectos y después ver si tengo la suerte de que la gente me acompañe o no.

Noticias: ¿Siente que entra en una especie de competencia con Darío Barassi y Jey Mammon teniendo en cuenta el perfil carismático y humorístico de los tres? Podrían conformar una terna en los Premios Martín Fierro por ejemplo… ¿por quién apostaría usted?

Rada: Yo no compito con nadie, te lo juro, compito conmigo mismo. La verdad es que admiro mucho a Barassi y a Jey. Probablemente sí exista el juego de la competencia pero desde la comedia. Ellos saben mucho del medio, yo soy nuevo en la tele y busco eso también, estar desde ese lugar y aportar lo mío, no quiero competir. En cuanto a los premios, yo gané dos Martín Fierro en el mundo digital, y por supuesto que yo quería ganarlos, pero también ya gano un montón todo el tiempo, o sea que tanta gente mire y consuma las cosas que yo hago del mundo independiente digital y ahora que la gente elija ver el programa ya es un montón.

Noticias: ¿Cree que puede traccionar gente de las redes a la tele?

Rada: Hay un rango etario que no consume tele hoy, pero yo no sé si la tele está buscando que vaya ese público que no está mirando tele, o sí y por eso buscan caras nuevas en la tele. En todos lados hay una tv prendida y todo el mundo consume redes también, creo que es el mismo público, sólo que de ese mismo público que alguno dejó de mirarla, invitarlo a que vuelva a mirar un rato.

Noticias: “Rada House”, pensado para tele on demand, llegó a su cuarta temporada en Flow. ¿Cómo es el proceso creativo de ese ciclo?

Rada: Es un ciclo que fue creciendo mucho, no lo puedo creer todavía porque empezó hace dos años y ya hicimos cuatro temporadas con gran producción, técnica, calidad audiovisual y contenido. Es como la concreción de un espectáculo, lo soñé, se fue armando y hoy es lo que es, le va bárbaro y estoy súper feliz. Lo armamos con mi productora que se llama “Juegue” y es la productora general de este programa, y contratamos a la realizadora audiovisual “Ojo Urbano”.

Noticias: Si bien se mostró feliz con la llegada de “Serendipia” a Netflix, ¿piensa que podría ser contraproducente para la gira que está anunciando con esa obra?

Rada: La verdad es que sucede lo mismo que cuando una banda presenta su disco y después lo lleva en vivo, la gente lo escuchó en su casa y después tiene ganas de verlo en vivo. Lo que yo siento es que para mí se termina ese espectáculo porque pasó mucho tiempo en cartel en calle Corrientes, porque ya hicimos mucha gira y porque cuando llega a Netflix lo empiezo a despedir. Y este año se termina de despedir por completo en la gira por Rosario, Mar del Plata, La Plata, Córdoba y Bahía Blanca.

Noticias: ¿Cómo son sus momentos de inspiración en que lo envuelven las musas y nacen las letras para los espectáculos y para su banda “Soy Rada And The Colibriquis”?

Rada: Justo ahora estoy en el proceso de preproducción y la escritura del disco nuevo de mi banda, con la que vamos a sacar un nuevo espectáculo en vivo. La inspiración va llegando pero también se genera, se busca para que suceda. Ahora estoy laburando con Fernando Cuello, que es un compositor uruguayo muy capo con el que estamos componiendo todo el disco, en la búsqueda de las nueve canciones que queremos y necesitamos para el disco nuevo. Con ejercicios, con idas y vueltas, con charlas con whisky por zoom, estamos escribiendo este disco que está re bueno.

Noticias: ¿Cómo piensa y crea los videos para redes? ¿Siente presión por las redes sociales y por la creatividad que hay que demostrar día a día para mantener los seguidores y destacarse?

Rada: Van surgiendo, a veces me siento a escribir, otras veces se me ocurre una idea, estoy siempre con algo escribiendo y anotando cositas para tener esa libreta para consultar cuando tengo que hacer algo. Y después es como un oficio, te sentás a escribir y van saliendo las ideas o vas a ese cuadernito de ideas y las haces realidad. Busco más lo que me funciona a mí, si me divierte a mí lo hago. No soy tanto de que bueno esto le gusta a la gente entonces por eso lo hago. En las autoconversaciones con Fer tenemos una guía para donde ir, pero más que nada prendemos la cámara y va surgiendo ahí la conversación, es bastante orgánico.

Noticias: ¿Qué lo enamora día a día de Fernanda Metilli? ¿Qué es el amor para usted?

Rada: La admiro mucho a Fernanda. Me enamora mucho la admiración que le tengo como persona, con sus valores, cómo ve la vida, y como profesional también. Vivimos el laburo con mucha pasión los dos, entonces no puedo despegar su profesión de su persona. También cómo es con mi hija y cómo es mi hija con ella me enamora mucho. Eso para mí es el amor, es la base, el amor en todas sus formas, no solo de pareja sino de padre, de amigo, de hijo. Para mí es fundamental, la vida sin amor no tiene sentido.

Noticias: ¿Qué le enseña a su hija sobre el amor y sobre la vida? ¿Cómo se lleva con la paternidad?

Rada: Le enseño todos los días que la vida es una fiesta, que está buenísimo estar vivo y que no se arrepienta de nada. Y con respecto al amor, que sea libre, que se enamore de personas, que ame y que se deje amar por quién sea. Con Bianca hablamos mucho sobre sexualidad, género, drogas, creo que también me enseña mucho ella del amor y de las nuevas generaciones que aman diferente y sin etiqueta. No soy celoso, confío en Bianca, ojalá que tenga mil novios, mil novias, con quien esté será bien recibido. Por supuesto que cuando le rompan el corazón voy a querer ir a romper todo, pero también es normal que le rompan el corazón alguna vez en la vida.

Noticias: Si bien la risa es una gran terapia, ¿se psicoanaliza? ¿Alguna vez le pesó la fama, la exposición o las demandas externas? ¿Qué actividades son su cable a tierra?

Rada: Si hay un día que no estoy de humor no salgo a la calle, pero la verdad no me molesta que me pidan fotos, yo tengo gente re copada que me sigue. Hago un tipo de análisis que es cuando lo necesito. Pasé por todas las ramas que se te ocurran, si te hace bien un espacio para charlar con vos mismo lo banco. La carpintería me copa mucho, lo hacía más como terapia para mí, después terminó siendo un contenido de YouTube que le va muy bien. Entreno, ando en bici, hago yoga. Y la cena de amigos es el mejor momento de ocio.

Noticias: ¿Cómo se logran materializar los sueños y proyectos? ¿Siente que fue tocado con la varita mágica del éxito o se considera un remador que forjó su destino?

Rada: Soy un laburante muy afortunado. En una época decía que la suerte no existía, que había que buscarla. No es así, realmente tuve mucha suerte, porque nací en una familia muy espectacular de laburantes, pero también en un lugar donde todos los días tenía para comer, un techo, amor y calor. En eso sí yo salí con ventaja con respecto a un montón de gente que lamentablemente nace en lugares complicados. Esa sí fue mi varita mágica, haber nacido donde nací. Después soy un remador y creo que los sueños se concretan soñándolos pero laburando, si no, no hay manera. Si te quedás sentado a esperar a que un sueño se cumpla no pasa nada.