Julieta Díaz: “La cultura es alimento espiritual esencial”

Cuando el cronista pregunta cómo se define, Julieta Díaz lo invita a mirar su perfil de Instagram: “Creo que ahí lo resumí bien”, aclara. Allí se lee: “actúo, canto, materno, escribo”. Es que, por estos días, la multifacética actriz, mamá de Elena Antonia (6), protagoniza “Pequeñas Victorias”, spin off en diez capítulos de la exitosa serie que se emitió en 2019, acompañada por Natalie Pérez y Mariana Genesio, (se emite en Telefe, o se puede ver completa en Amazon Prime Video). Meses antes, se lanzó como cantante con "El revés de la sombra" su primer trabajo discográfico donde se aprecia su talento vocal y que reúne un puñado de canciones íntimas y sugestivas, junto al cantautor uruguayo Diego Presa. Por si fuera poco, luego de ocho años regresó al teatro y en la sala teatral Dumont 4040, encabeza “Precoz”, adaptación escénica de la novela homónima de la escritora argentina Ariana Harwicz.

Bella, locuaz y frontal, se predispone a la charla con honestidad y coherencia admirables.

Noticias: La pandemia replanteó la necesidad de tener ficción y entretenimiento. ¿Qué piensa sobre esto?

Julieta Díaz: Hay trabajos que tienen que ver con la cultura y, dentro de ella, con el entretenimiento. Somos artistas que crean piezas de ficción para comunicar algo, y personas que trabajan para vivir. Aunque pueda parecer liviano, sigue siendo nuestro trabajo. Lo necesitamos para pagar cuentas. La cultura también es esencial, no al nivel sanitario; pero ¿qué pasaría si no pudieras escuchar música, ver películas o leer libros?, ¿cómo sería la vida? ¿Dormir, trabajar, comer y volver a casa? No debe haber ni una subestimación ni una sobreestimación del arte, sin embargo, ese alimento espiritual resulta esencial.

Noticias: ¿En qué aspectos hay que ahondar?

Díaz: Hemos creado SAGAI, que es muy importante y de enorme sostén para actores, actrices, bailarines, locutores e intérpretes en lo audiovisual. Seguimos luchando por la reactivación del INCAA que está muy parado y desmembrado, algo que nos genera alerta. En el caso de las series, gracias a las plataformas, lo hace lentamente. Sumemos que cambió el modo de ver televisión, la gente consume a través del streaming. Pero hay un montón que no tiene plata para pagar esos servicios y sigue viendo tele de aire o cable.

Noticias: ¿Cómo se revierte esa disparidad?

Díaz: Siento que habría que proteger la ficción nacional, a los trabajadores y trabajadoras de nuestro ámbito audiovisual, y a nuestras propias voces. Deberíamos poder producir series, con los contenidos que queremos y tener espacios. Por esto celebro que Polka vuelva a tener ficción en Eltrece y que “Pequeñas victorias”, pueda verse en Telefe. Es difícil porque la audiencia ya no está acostumbrada a esperar días y horarios fijos para hacerlo; quiere ver cuando puede y quiere.

Noticias: En “Pequeñas victorias”, su personaje es una ejecutiva que subrogó un vientre, y en “Precoz”, encarna a una madre soltera expulsada del sistema. Cuando se involucra en una propuesta, ¿busca riesgos?

Díaz: Creo que la coyuntura actual está preparada para recibir este tipo de proyectos. A la par, advierto que, cuando más progresan los derechos inclusivos para las diversidades, o para la mujer, también avanza, a nivel mundial, una especie de fascismo o regreso al Medioevo, horrorosos.

Noticias: En esta segunda temporada de “Pequeñas victorias”, su personaje se enamora de un hombre que se aleja de los cánones habituales del “buen mozo”.

Díaz: ¡Exacto! No responde a la belleza hegemónica masculina y deja de lado al personaje del bellísimo Luciano (Castro) que es como la encarnación del David de Miguel Ángel (ríe). La serie rompe esos estereotipos. Además, tenemos a una mujer trans que no habla todo el tiempo de su condición. Y se ve dentro del prime time. Eso es un gran avance.

Noticias: ¿Cambió el concepto de familia?

Díaz: Absolutamente. Entiendo que se acepta la diversidad por influencia de las nuevas generaciones. Los padres, aunque no se sientan quizás tan cómodos, ven con más naturalidad que hay formas diferentes de construir una familia. Las telenovelas o las series hablan de lo que sucede en la sociedad. Algo positivo ocurre para que la serie tenga repercusión, creo que porque ayuda a terminar de abrir la cabeza.

Noticias: Tiene una mirada esperanzadora en la juventud y en un diálogo de todos estos temas, que se fomentan incluso desde el Estado.

Díaz: Así es. Más allá de las diferencias que puedo tener con cosas en que no estoy de acuerdo, siempre voy a apoyar un gobierno nacional y popular. El presidente tiene un hijo con un nuevo DNI sin identidad de género y una pareja con la que no está casado. Ahí se advierte una sensibilidad más abierta. Después hay mucho que podemos discutir y no acordar, pero esto resulta innegable.

Noticias: También es feminista

Díaz: Por supuesto. Apoyé causas como el aborto legal y la interrupción voluntaria del embarazo; y en las redes, recibí mensajes muy agresivos. Cuando filmé “Juan y Eva”, dirigida por Paula de Luque, con Osmar Núñez en el rol de Perón; pensé que podía tener gente en contra, aunque no fuera un spot de campaña, si no la hermosa historia de un amor.

Noticias: Milita en el peronismo.

Díaz: Vengo de familia peronista, y yo era simpatizante. Hoy soy peronista, aunque no fanática; parece una contradicción, pero se puede. Por ejemplo, hay gente antiperonista a la que le gustó esa película.

Noticias: ¿Cómo se maneja con las redes sociales?

Díaz: Con todo lo feminista existe una agresión muy fuerte que nace por la emancipación de las mujeres. Hay gente que apoya, y otra a la que le genera odio y violencia. Agredían a mi vieja, y a mi hija y eso me generaba molestia, hasta que me di cuenta que perdía mucha energía en responder.

Noticias: Su hija, Elena Antonia, tiene una condición muy particular.

Díaz: A mí no me genera ningún tipo de tabú hablar del tema. Lo tengo naturalizado. Tener en la familia a alguien con discapacidad es algo que se comprende y se digiere todos los días. No es un tema sencillo. Mi hija tiene casi siete años y recién cuando salís al mundo te das cuenta qué pasa con lo diferente. Es importante hablar con profesionales para que te sugieran por dónde ir hacia el futuro, y charlar con ella desde la sinceridad y el amor.

Noticias: Es que el amor siempre es un pasaporte…

Díaz: ¡Qué hermoso eso! ¡Me encanta!

En la trama de “Precoz”, la obra con la que retornó a los escenarios, dirigida por su colega Lorena Vega, se aborda el vínculo de una madre y un hijo adolescente, a cargo de Tomás Wicz, que viven en una zona rural, en un contexto de marginalidad y de desprecio de la sociedad, la policía y los servicios sociales.

Noticias: Isabelle Huppert afirma que “hacer teatro es como escalar una empinada montaña y, desde la cumbre, ver un paisaje espectacular”. ¿Comulga con esta frase?

Díaz: ¡Qué ejemplo! Hacía ocho años que no actuaba en teatro y deseaba hacerlo con un texto profundo, poético, literario. Recuerdo que alguien me dijo una vez “que un buen texto es como tener caramelos en la boca”. Cuando Natalia Kleiman y Flor Monfort, que generaron Intensa Producciones, me acercaron la versión de Juan Ignacio Fernández de la novela de Harwicz, decidí involucrarme como coproductora. Me gustó esa intensidad difícil y oscura. Había trabajado con Tomás y visto trabajos de Lorena como directora. Entonces se armó un equipo hermoso entre todos los rubros involucrados. La puesta rescata el valor de la palabra y hay mucho contacto con los ojos del público. Aparece algo muy orgásmico que tiene que ver con esa cima que mencionas. Todo muy porno (risas).

Noticias: Cantar también la define.

Díaz: Sí. Tengo un dúo rioplatense con Diego Presa. Escribir y cantar mis canciones es el cincuenta por ciento de mi trabajo artístico, el resto lo completa la actuación. Estoy repartida entre esos dos mundos. La tapa de mi EP es un fotograma de la película “El rayo verde” (1986), de Éric Rohmer, para el que tuve que conseguir permiso de la productora francesa.

Noticias: ¿Qué le sugiere a quienes tienen ganas de actuar?

Díaz: Depende. Si lo que quieren es ser famosos y salir en la tele, no tiene nada que ver con encontrarse a uno mismo ni el arte. En cambio, si anhelan decir algo con su trabajo, hay un montón de caminos que no se relacionan con la exposición. Cuando estudié actuación, no imaginé ser famosa; pensé que trabajaría en una oficina y haría teatro independiente. Pero sin ponerme el objetivo, algo sucedió al estar preparada y en el lugar correcto.