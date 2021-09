María del Cerro: “Me gusta explorar cosas distintas”

Para mantener una carrera sin escándalos y con trabajo constante durante veinte años habiendo ingresado a los medios gracias a un reality, hace falta profesionalismo, carisma y ganas. Ese es el caso de María del Cerro, quien, con perfil bajo pero siempre trabajando, empezó a dar sus primeros pasos en la televisión gracias a “Super M”, el programa que buscaba darle una oportunidad en el modelaje a varias jóvenes argentinas y fue un verdadero semillero de famosas —Paula Chaves, Soledad Fandiño, Agustina Córdova, entre otras—.

A Mery esa experiencia le abrió la puerta a todo un mundo que pudo haber soñado, pero no imaginaba posible. En 2008, algunos años, y muchos desfiles y campañas gráficas, después de esa primera participación mediática, Cris Morena la eligió para integrar el elenco de la tira juvenil “Casi Ángeles”, luego hizo teatro, dos “Bailando por un sueño”, lanzó su colección de trajes de baño y se enfocó en su carrera como conductora al frente de ciclos como “Vestido de novia” (H&H), “Los especialistas del show” (ElTrece) y “El challenge, desafío de estilistas”, de TRESemmé (Telefe). Este último está lanzando su octava edición —la segunda con Mery como conductora—, pero con una vuelta de tuerca —o con un rulo de buclera—, los participantes que buscan demostrar sus destrezas en la peluquería son famosos, entre ellos se encuentran Anamá Ferreyra, Tomás Dente, Nicolás Scarpino, entre otros.

Con su carrera en los medios consolidada, Mery cumplió otro sueño, el de la familia. Está en pareja desde 2010 con el DJ Meme Bouquet con quien tiene dos hijas, Mila, de 6 y Cala de un año. Los años en actividad le dieron la cintura necesaria para hablar con solidez sobre los desafíos de la exposición, los rumores en torno a la pareja y la posibilidad de agrandar la familia.

Noticias: ¿Cómo vive la vuelta a la televisión después de haber sido madre?

María del Cerro: Está buenísimo, es algo que me hace sentir súper contenta, este es un programa que hice en 2019 que lo disfruté un montón. En esa temporada el premio era ir a peinar al New York Fashion Week, fue espectacular. Tenía muchas ganas de volver a conducir y de volver con este proyecto. El año pasado se hizo muy complicado hacerlo, pero todos nos pusimos las pilas y salió, la producción es espectacular, se viene un Challenge recargadísimo, esta sería la octava edición. No me imaginaba cómo iba a ser con famosos y es muy divertido. Hay diferentes desafíos cada vez más exigentes, es divertido ver cómo los participantes salen de su zona de confort.

Noticias: Comenzó su carrera en un reality, luego participó de otros como el “Bailando”, y también incursionó en la conducción, ¿qué destaca de esos formatos?

Del Cerro: En este caso, el TRESemmé Challenge es más un talent show que un reality, pero en este tipo de formatos me siento cómoda en la conducción por su estructura, me da seguridad.

Noticias: Empezó en los medios a los 17 años y atravesó varios rubros, desde el modelaje, la actuación, hasta la conducción, ¿cómo toma las decisiones de carrera?

Del Cerro: Empecé como modelo, después me incliné a la actuación, hice el “Bailando”, después me fui para el lado de la conducción, me gusta explorar cosas distintas, pero que siento que van un poco de la mano. No siento que esté abandonando ninguna de las áreas, la actuación me sigue encantando, el modelaje también sigue presente. Decido en base al sentido común, a lo que me dan ganas de hacer, y ahora que soy mamá y que el tiempo se administra de diferentes maneras, me importa mucho la calidad de tiempo, dónde voy a poner mi tiempo y energía, que sea algo que disfrute. Me apoyo mucho en Meme, todo lo que decido lo charlo con él, más allá de la pareja, se volvió en un gran aliado, me importa mucho su opinión. Mi agencia, Multitalent, también es clave. En mi diaria, Meme es mi gran sostén, no doy ni un paso sin hablarlo con él. Las decisiones que termino tomando siento que son las correctas por mi entorno y por su apoyo, él siempre piensa lo mejor para mi y para la familia.

Noticias: ¿Y piensa en la posibilidad de volver a la actuación?

Del Cerro: Tengo sentimientos encontrados en cuanto a eso. Hoy me doy cuenta de que me encanta la conducción y quiero profundizar ahí, siento que es un camino largo, con muchos años de recorrido, pero también tengo mucho amor por la actuación. El teatro es algo que me fascina.

Noticias: ¿Cómo cambia la dinámica familiar cada vez que cada uno encara un nuevo proyecto?

Del Cerro: Nos complementamos, si yo sé que tengo que hacer un programa por un mes, lo hablo con él y él se ocupa de la casa, de las chicas y sé que él en el verano tiene uno o dos meses laburando a full, en la costa o donde sea y yo voy a estar bancando esa situación. Nos complementamos y nos organizamos. La clave es la organización, saber qué va a hacer el otro y charlarlo.

Noticias: Se las ve muy unidas con Paula Cháves, Zaira Nara, tienen un grupo de whatsapp, ¿cuáles son los temas más recurrentes?

Del Cerro: Hablamos de un montón de cosas. Es un chat que a veces está muy activo, termina siendo el chat más activo de mi whatsapp. Nuestras vidas son muy parecidas en cuanto al trabajo, a la dinámica familiar, a nuestros hijos y sus edades, eso hace que se genera un vínculo especial, nos queremos un montón, nos aconsejamos.

Noticias: ¿Tener más de dos millones y medio de seguidores en redes sociales se vive como una responsabilidad?

Del Cerro: Sí, creo que sin dudas el canal de redes sociales es todo, es tu propia empresa. Soy muy cuidadosa en cuanto a lo que subo, todo va a tener un impacto cuando uno tiene cierta cantidad de seguidores, uno tiene una responsabilidad enorme, muchas personas te pueden tomar como referente. Si bien no se puede complacer a todo el mundo, trato de ser lo más empática posible.

Noticias: ¿Cómo se lleva con el odio que hay en el anonimato de las redes?

Del Cerro: Gracias a Dios siento que no tengo comentarios mala onda, no genero eso. Cuando uno está expuesto es un riesgo que corre, que la gente hable y comente. En esta profesión hay mucha gente que no te conoce que puede hablar.

Noticias: En 2018 contó una historia de abuso sexual que sufrió a los once años, ¿le siguen llegando mensajes en relación a esa dura experiencia?

Del Cerro: En su momento cuando lo conté recibí infinidad de mensajes. En esa semana particular se estaba hablando mucho sobre el caso de Thelma (Fardin), yo estaba muy sensibilizada y me salió contarlo de esa manera. A mi cuando me pasa algo se me nota y no tengo manera de ocultarlo, lo expuse porque justo estaba en el “Bailando”, me había perdido en la coreografía, estaba mal, y me surgió contarlo de esa manera. Fue liberador, siempre digo que lo que uno tiene adentro y le hace mal, lo mejor es sacarlo, todo lo que queda adentro en algún punto te enferma. El consejo más amoroso que tengo es tratar de no guardarse cosas que a uno le puedan hacer mal, la vida es una sola. Sirvió un poco para eso, desde mi lugar de mujer y comunicadora, pude hacer llegar ese mensaje.

Noticias: ¿Cómo se halló en la maternidad?

Del Cerro: Mila cumplió 6 años, siento que hay un abismo entre ser madre primeriza y ser madre de dos. Con Mila fui descubriendo un mundo absolutamente nuevo en todo, desde la lactancia, el parto, la primera comida, la experiencia del día a día, con Cala sentí que ya la tenía un poco más clara, se ponen otras cosas en el camino, pero me sentí más relajada. Ella nació en plena pandemia, pero yo me sentía tranquila de que iba a estar todo bien.

Noticias: ¿Se ve agrandando la familia?

Del Cerro: Es algo que nos encantaría, Cala todavía es muy chiquita, pero Meme muere por tener un varón.

Noticias: ¿Cómo se llevan con la exposición de su familia en redes?

Del Cerro: A mi me encanta, nosotros siempre mostramos a la familia, es nuestra vida diaria, del otro lado siempre responden con buena onda y amor. Yo estoy muy agradecida del trabajo que tengo y todo lo que logré es gracias a la gente que está del otro lado. Son todos divinos con mis hijas, les mandan regalos, siempre con mucho respeto.

Noticias: ¿Cómo sobrellevó la noticia sobre rumores de infidelidad por parte de su pareja?

Del Cerro: Fue algo que se sacó absolutamente de contexto, hice una reflexión un domingo que Meme estaba en Estados Unidos, yo vi a mi familia, escribí en redes sobre los afectos y ciertas situaciones difíciles de la vida, pero se tergiversó todo, se hizo una nota en la que se habló de infidelidad. Pero acá lo que importa es lo que pasa puertas para adentro, la confianza que yo tengo en él y que él tiene en mi, los de afuera son de palo. Se dijo cualquier pavada que nada que ver.