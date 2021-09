Victoire Cogevina Reynal: "El negocio más grande de fútbol en los próximos 20 años será el fútbol femenino"

A Victoire Cogevina Reynal la llevaron a una cancha cuando ni siquiera sabía de corners ni de chilenas, ni de goleadores famosos. Era una chiquitita rubia y menudita, que apenas llegaba al paravalancha. Su hermano la llevó para sacarle la tristeza. Y fue el oleaje de esas tribunas calientes, el vibrar de la hinchada gritona, y esa conexión mágica e hipnótica de esos 22 jugadores corriendo tras una pelota lo que la atrapó para siempre, creando su vínculo eterno con el fútbol y sus circunstancias. Lo que ella llama “la conexión humana”.

Vicky es hija de la argentina Shalimar Reynal, una de las primeras mujeres agentes FIFA (piloto comercial e hija de Billy Reynal, fundador de Austral) y de Alexis Cogevina, ex embajador y diplomático griego. Habla cuatro idiomas, aunque la delata su acento porteño, porque, a pesar de haber nacido en Boston y haber viajado mucho, fue criada en Buenos Aires. Estudió Marketing en Londres y vivió en Nueva York (donde trabajó en moda para Net- A-Porter). Luego se instaló en Miami, donde fundó junto a su madre la compañía SR All Stars. Ambas fueron las primeras mujeres en dirigir una empresa global de representación, imagen y publicidad de jugadores de fútbol. Allí descubrió que había una necesidad de mostrar y de conectar todo el universo de la Nro. 5. Con la idea de revolucionar el mundo del fútbol “la Sofía Vergara de Silicon Valley” —el apodo que supo ganarse la rubia que sobresalía con sus tacos, su camisa entallada y siempre maquillada en el mundillo de los nerds— creó Gloria, la primera red social sólo dedicada al fútbol, donde puedan encontrarse jugadores profesionales y amateurs, clubes grandes y pequeños y, sobre todo, fans de la redonda en todo el mundo. Todo y todos en un solo lugar. La plataforma hoy es una enorme comunidad unida por el amor al fútbol y busca ser un producto inclusivo en el que las mujeres también tengan fuerte presencia. Vicky fue nombrada por las Naciones Unidas como Vocera para la Igualdad de Género y Deporte, y trabaja en varios programas de promoción y recaudación. Tiene mucho por hacer: Democratizar el fútbol, primero e igualarlo en femenino, después.

Noticias: ¿Cómo empezó su conexión con el mundo del fútbol?

Victoire Cogevina: A los 4 años mi hermano Nicolás me llevaba a la cancha de Racing Club de Avellaneda cuando mis padres se estaban divorciando, porque pensaba que eso me alegraría. Me sentaba en las gradas de la tribuna popular y en medio de la exaltación y el espíritu de la gente nació mi pasión por Racing y por el fútbol. La cancha siempre fue un lugar especial para mí. Él me ponía delante del paravalancha y yo ahí me quedaba. ¡Si mis padres se hubiesen enterado, creo que lo hubieran matado!

Noticias: Pero la historia futbolera no quedó ahí, porque a los 20 fundó con su madre Shalimar una agencia de representantes de futbolistas.

Cogevina: Mi madre siempre fue fanática. Acá en Argentina hay muchísimas mujeres a las que les gusta el fútbol, van a la cancha, salen a festejar, tienen su club, entonces para mí siempre fue muy natural. Pero cuando me fui del país me di cuenta de que no era común para el resto de las mujeres del mundo. Por ejemplo, para mí un Mundial es muy importante, se cancela todo por eso. O para ir a la cancha. Yo cada vez que vengo a la Argentina voy a la popular y me encanta.

Noticias: Y de representar y llevar la imagen y las relaciones públicas de varios futbolistas reconocidos, ¿qué la llevó a crear la tecnología, y a Gloria?

Cogevina: Cuando trabajaba como representante y viajaba por Sudamérica, los padres y las novias de jugadores me mandaban videos de gente súper talentosa que nunca había tenido la posibilidad de trascender. Pensé en cómo podía ayudarlos, organizando esa información y comunicandosela a los equipos que están buscando gente. Entonces dejé la agencia para armar Gloria. Como necesitaba una 'pata' tecnológica, me asocié con Matías Castello, también argentino y futbolero y que era head of Product Partnerships en Facebook.

Noticias: ¿Qué es Gloria?

Cogevina: Gloria busca ser la casa del fútbol on line. Buscamos conectar a todos los que aman este deporte. Sabemos que la experiencia off line, el ir a la cancha, el encontrarte en el bar con tus amigos, el ir a jugar un partido es lo mejor que existe, pero al momento que la querés llevar on-line se pierde mucho porque hay muchas plataformas en las que la gente se va fragmentando. Nosotros unificamos todo en un lugar. Lo que Gloria busca es crear una plataforma donde todo aquel que le guste el futbol, de cualquier sexo, edad, o de cualquier lugar del planeta, se pueda conectar de manera saludable y pueda disfrutar de lo que este deporte trae que es la conexión humana. Está testeandose en modo beta.

Noticias: ¿Le costó conseguir apoyo?

Cogevina: Fui directamente a Silicon Valley porque me parecía que era el lugar. Al principio era complicado porque los inversores no invertían en deporte, y menos en fútbol que es un deporte que en Estados Unidos todavía rankea tercero en importancia. Pero jorobe mucho y al asociarme con Matías fue más fácil demostrar que el fútbol en las redes es un negocio tan grande como la música. Y así trajimos a nuestro primer inversor que es Alexis Ohanian, creador de una de las redes sociales más populares como Reddit y marido de Venus Williams. Mucha más gente quiso involucrarse después en el proyecto porque Alexis nos había dado toda la validación que necesitábamos.

Noticias. Hace unos días se desarrolló en Kentucky el torneo The Women's Cup, una copa fundada para celebrar a las mujeres y la igualdad de género, cuando surgió el conflicto de Afganistán, y estuvieron muy expuestas las futbolistas afganas.

Cogevina: Sí y fue tremendo porque ellas eran y representaban el símbolo más profundo de libertad de las mujeres. ¡Quién podría pensar que la vida de alguien corriera riesgo por practicar un deporte! La futbolista afgana nacionalizada danesa, Nadia Nadim, que estaba participando del torneo, y que dejó Afganistán a los 11 años después que los talibanes mataron a su padre, y estaba preocupada porque en su país están sus tíos, entre ellos una cantante famosa que promueve la lucha por los derechos de la mujer. Lo importante fue que pudimos unirnos en una campaña de recaudación de fondos canalizada a través de ONU Mujeres para ayudar a las mujeres que están huyendo de Afganistán para establecerse en países de Latinoamérica.

Noticias: Tecnología y fútbol no son mundos fáciles para una mujer

Cogevina: Dentro de ambas industrias hay tanto hombres con la mentalidad abierta, como las hay con la mentalidad cerrada. No entienden por qué una mujer está al mando de este proyecto. Que comprendan que esto es lo se viene y lo que hay que hacer no es fácil. Una mujer que entra a una reunión a hablar de fútbol y de tecnología …y bueno, es que te subestiman de una manera, que en el fondo entrás con ventaja. Dame quince minutos y vas a ver cómo cambian las caras. Soy mujer, soy latina, hablo de fútbol y de tecnología, estoy acostumbrada a que me miren con desconfianza.

Noticias: ¿Qué es lo que más le gusta del fútbol, y qué es lo que menos le gusta?

Cogevina: Lo que más me gusta es el sentido de comunidad que crea entre seres humanos. Nos nivela a todos en un mismo plano. Muy pocas otras cosas logran esta conexión de manera global, quizás únicamente la música y la religión. Lo que menos me gusta es la corrupción y la falta de transparencia que existe dentro de la industria.

Noticias: ¿El fútbol femenino es un buen negocio?

Cogevina: Es un caballo de Troya que viene a romper esquemas. El negocio más grande de fútbol en los próximos 20 años será el fútbol femenino. Lo descubrí el día que fui a ver el primer partido de Argentina en el Mundial de Francia en 2019. Me acordé cómo yo había crecido en la popular de Racing, siendo la única nena dentro de un estadio repleto de hombres. Y cómo ahora en ese estadio de París, el 80% de las espectadoras eran mujeres, con jugadoras mujeres. Ahí me di cuenta de que es un negocio gigante porque en los últimos 100 años de fútbol las mujeres fuimos excluidas. Creo que la masividad que tiene el fútbol recién empieza porque puede ser muchísimo más grande gracias a las mujeres. Es un producto diferente para un público diferente, además, son las mejores consumidoras: ya sabemos que el 80% de las decisiones comerciales en el hogar las toman las mujeres. ¡Imagínate cuando empiecen a consumir fútbol femenino! Te firmo que en 20 años el Mundial de mujeres va a ser tan importante como el de los hombres.

Noticias: ¿Le gustaría llegar a tener voz en la FIFA?

Cogevina: Por supuesto, y estoy segura de que en su debido momento la tendré. Sería bueno para poder equilibrar las cosas. Si hay algo que escasea en la FIFA son emprendedores y mujeres.