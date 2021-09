Benito Fernández: “Me veo mejor ahora que a los 30”

Decir Benito Fernández es hablar de color, de frescura, de vanguardia y de buena energía. No solo Benito como marca, como diseñador, como jurado de televisión, como personaje, sino también como persona. Siempre positivo, siempre para adelante, atravesó una infancia difícil sobre la cual no se victimiza, pero donde tuvo que hacerse fuerte para no quedarse atrás, con una dislexia que hizo que sus años en el colegio no le dejen los mejores recuerdos, pero que le ayudó a tomar una actitud arrolladora en el resto de sus decisiones de vida, desde su elección de carrera, hasta poder vivir abiertamente su sexualidad y vestir tanto a la reina de Holanda como diseñar una remera para cajeras de supermercado, sin atarse a los prejuicios.

Hoy Benito presenta su cuarta fragancia, “Benita”, y habla sobre los cambios en la industria de la moda y también abre las puertas de su intimidad, cuenta sobre su separación y cómo hoy tiene el foco puesto en la familia.

Noticias: ¿Cómo pensó “Benita”?

Benito Fernández: Es algo más fresco, nuevo, el nombre tiene que ver con empezar a ver el sin género. Es seductor, tiene presencia, es entre frutal y floral. Hoy las fragancias importadas son muy caras y eso impacta mucho en el consumo. La relación precio calidad juega a favor de “Benita”. Estamos muy contentos con la repercusión y cómo la gente lo adoptó enseguida.

Noticias: ¿Cuáles son los aromas de su infancia?

Fernández: Las flores siempre fueron mi debilidad. Me gusta a través de las fragancias poder transmitir el ADN de la marca, eso es lo más difícil, transmitir lo que sos y pensas en un aroma, es lo mágico.

Noticias: ¿Qué es lo que más extraña de la presencialidad?

Fernández: Me estoy dando cuenta de que hay un montón de gente a la que dejé de ver, personas con las que seguí comunicado, pero que no nos vemos, me parece muy loco. Yo soy muy del tacto, del abrazo, del beso, de agarrar la mano. No poder expresarme a través del contacto me costó mucho.

Noticias: ¿Y en la moda cómo influyó la pandemia?

Fernández: Traté de interpretar las necesidades y los cambios, esto de estar en casa, que la ropa sea más cómoda, más suelta, texturas más suaves, el oversize. Es algo que ya después de tanto tiempo de encierro tenemos incorporado, a mi me cuesta volver a ponerme una camisa con botones o un jean ajustado. La marca y la moda están interpretando eso. El encierro, las muertes, las economías devastadas, fue muy duro este año y pico, pero rescato de positivo que vino adelantar cosas, a ser más solidarios, empáticos, querer estar más cómodos.

Noticias: ¿Ya fue esto de que “la moda incomoda”?

Fernández: Sí. La moda es lo primero que nos interpreta. Al mes de la pandemia ya muchos diseñadores hacíamos barbijos, ropa cómoda, yo empecé a diseñar pijamas, buzos, joggins. Nos da una visión super interesante como industria, me gusta hablar de la industria y no solo de la frivolidad del vestido lindo para la modelo. Esto es una industria que genera puestos de trabajo y que habla de nosotros.

Noticias: Como cara visible de la moda, ¿se lo convocó desde algún espacio para hablar sobre cómo se podría ayudar a la industria?

Fernández: Suceden cosas, pero a los argentinos nos cuesta mucho juntarnos e ir todos para adelante. Otros países como España, Brasil, Colombia, se juntaron, proyectaron a 20 años y entendieron que esto es una industria. Acá todavía, por más que los gobiernos y los privados tratan de hacer cosas, no hay algo fuerte que proyecte a largo plazo. Está todo muy desmantelado, no están los géneros o la maquinaria, pero sí tenemos muy buena calidad de diseñadores. Ese es nuestro valor agregado y hay que aprovecharlo para que nos potencie. Todo es muy individual, entonces nunca se llegó a nada concreto.

Noticias: Siempre reivindica a la cultura nacional y latinoamericana a través de sus diseños, como un profesional que se destaca a nivel internacional, ¿cómo ve el mundo a la moda argentina?

Fernández: Estamos muy mirados, pero estamos desordenados. Es muy difícil cuando está todo complicado en el país, pero como imagen se nos ve muy bien. No solo con la moda, con los actores, con los músicos, con los arquitectos. Hay una mirada hacia Latinoamérica como algo nuevo, fresco, algo que Europa necesita. Si la política apostara un poco más, automáticamente el privado lo seguiría. No pierdo las esperanzas de que eso pase.

Noticias: ¿Qué se viene para la temporada primavera verano 2021?

Fernández: Esta colección va a ser mucho más colorida, el invierno fue más tranqui, se vienen estampas más Benito que nunca, la ropa mucho más suelta, acompañar el sin género, los pantalones se acortaron un poco. Se viene una colección que tiene glamour y mucho ADN de Benito Fernández, rescato la impronta por el color, las estampas y mi visión de lo que está pasando.

Noticias: ¿Los argentinos estamos atentos a las tendencias?

Fernández: Sí, mucho. En algunas cosas cuesta, en especial cosas que tienen que ver con el cuerpo, el corte de pelo, costó empezar a usar el oversize, dejar las hombreras, comprar ropa usada en ferias, pero la moda la adopta enseguida, los colores que se usan o si viene el tajo en los vestidos o las transparencias. La mujer y el hombre argentino están súper pendientes de las tendencias.

Noticias: Suele sumarse a campañas para diferentes organizaciones solidarias como ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina) o ACNUR (Agencia de la ONU para refugiados), ¿qué lo interpela de esas causas?

Fernández: Yo vengo de sacar prejuicios desde mi niñez, me pegué más a esas causas, como a la inclusión de ASDRA, todas esas cosas me motivan más, es donde más puedo dar. Este compromiso con sacar prejuicios es lo que más me interesa y trabajo por visibilizar esas problemáticas.

Noticias: Su vivencia personal tiene que ver con la dislexia y las dificultades en el aprendizaje, ¿cómo dejó atrás esa historia para estar donde está ahora?

Fernández: La mirada que sentí sobre que por ser disléxico no podía hacer nada bien y nunca iba a llegar a ningún lado, me ayudó a hacer un ejercicio de ir rompiendo barreras y prejuicios, como que un hombre no podía dedicarse a una carrera en la moda, mi elección sexual, defender el diseño latinoaméricano, me juzgaban pero todo eso me ayudó.

Noticias: Su ropa se destaca por sus colores y por transmitir buena energía, ¿se permite tener un mal día? ¿Cómo influye en el proceso creativo?

Fernández: Todos tenemos días con angustias, donde la parte creativa se bloquea. No todos los días uno se levanta creativo, pero es un ejercicio. Hay que seguir para adelante.

Noticias: Sus hijos, Marina y Lucas, tienen cada vez más presencia en su marca, ¿cómo es la dinámica familiar en el trabajo?

Fernández: En la pandemia sentí la necesidad de estar acompañado por ellos. Lucas está en la parte de marketing digital, venta online. Necesitaba cabezas que empezaran a ver lo que se viene, a mi cada vez me cuesta más, él me ayuda con eso y para mi es un apoyo súper importante. Marina es diseñadora y está en los productos.

Noticias: ¿Le interesa que su marca sea su legado familiar?

Fernández: Sí, me gusta eso y me gusta que ellos tengan el ejercicio del trabajo, si el día de mañana quieren hacer sus historias que las hagan, también me gusta que mi marca trascienda, pero no lo voy pensando. En la pandemia necesité que ellos estuvieran cerca mío y yo cerca de ellos.

Noticias: Durante la cuarentena también se separó de Zeus, la pareja con quien compartió tres años, ¿cómo lo vivió?

Fernández: Ya me había separado un mes antes del encierro, fue difícil, pero yo tenía la cabeza en otro lugar. En ese momento también renuncié a “Corte y Confección”, un programa que me encanta, pero necesité meter mi cabeza en la empresa, en mis hijos.

Noticias: ¿Ahora está con ganas de volver a enamorarse?

Fernández: Sí, pero en este momento estoy más conectado con el trabajo. Hoy no es mi prioridad. Yo era muy de engancharme enseguida, armar pareja, convivir, pero hoy no siento esa necesidad.

Noticias: ¿Se imagina como abuelo?

Fernández: Sí, me encantaría, me encanta que mis hijos armen su familia, me gusta conectar desde el afecto.

Noticias: ¿Cómo se lleva con el paso del tiempo?

Fernández: No soy muy de cuidarme mucho, no me pongo cremas ni esas cosas. Pero me veo super bien, me veo mejor ahora a los 61 que a los 30. Me veo bien no solo físicamente, sino que me veo como una persona más atractiva. No me pega mal la edad. Me siento más atractivo en todo sentido, nunca fui lindo ni es lo que pretendo, pero sí me siento bien.