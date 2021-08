Verónica de la Canal: “La moda no es frivolidad”

Ella no da puntada sin hilo. Sí, parece un cliché, pero lo cierto es que cuando se trata de Verónica de la Canal, la acción y la reinversión es una constante en su carrera. La diseñadora que comenzó con su marca de alta costura en plena crisis del 2001, desafía nuevamente a los tiempos difíciles y desembarca en la industria con una línea urbana. Porque la colorada es una romántica empedernida y una luchadora incansable, sabe cuáles son sus sueños y no tiene miedo de perseguirlos a pesar de las circunstancias.

Respeta la moda y sabe que es mucho más que ropa linda, porque la moda habla de las personas y de los tiempos que corren, por eso durante la cuarentena empezó a diseñar tapabocas y ahora busca conquistar a las compradoras con ropa urbana, cómoda y chic y celebra el lanzamiento de un nuevo espacio trendy en Palermo, Urban Deluxe. Además, la diseñadora que conoció la popularidad luego de haber participado como jurado del reality “Corte y Confección” junto a Fabián Zitta y Benito Fernández, es madre de un adolescente de 13 años y ya piensa en la posibilidad de crear una línea para chicos de esa edad.

Noticias: ¿Qué sentimientos le despierta encarar este nuevo proyecto después de un año tan difícil para la industria local?

Verónica de la Canal: Con la pandemia lo que hice, como la mayoría, fue tratar de reinventarme. Sobre todo el rubro textil y todo lo relacionado a la alta costura, estuvo complicado al no haber fiestas ni eventos. Se tuvo que pensar de qué manera mantenernos. Yo amo crear y diseñar. Durante un tiempo estuvimos sin poder crear, tenía abstinencia de eso. Al principio de la pandemia armé tapabocas de autor, con bordados y materiales diferentes, para sentirnos más glamorosos. La moda no es frivolidad, a través de la moda contamos quiénes somos, cómo estamos. Lo que empecé a notar al principio de la cuarentena era que el tapabocas hablaba de nosotros, se incorporaba a nuestra personalidad. Cuando creé la página, anexé una línea de pret-a-porter y una línea de ropa genderless para estar en casa, pero ropa linda, al principio no solo estábamos encerrados en casa, sino que en pijama, daba depre.

Noticias: ¿Cómo se inspiró para esta línea urbana cuando está tan relacionada a la alta costura?

De la Canal: Para la línea de pret-a-porter al principio me inspiraba en mi forma de vestirme del día a día. Pasé de la corsetería a la sastrería. Me gustan mucho las camisas, los géneros, los detalles, los monos, son prendas que uso mucho. La línea urbana tiene un poco más de más trap, pero por el otro lado, tiene también una cosa muy barroca, con detalles que la hace única. Me siento embajadora de mi marca así que la bajada de línea del diseño tiene que hablar de mí. Nunca pude hacer algo que no tenga que ver conmigo o con lo que yo me pondría.

Noticias: ¿Cómo definiría su estilo?

De la Canal: La mayoría de las prendas son un reflejo de mi personalidad. Una vez me dijeron que soy como la Mozart de la moda, él hacía una música increíble, pero era medio rebelde, transgresor, yo soy eso. Mi moda tiene mucho romanticismo, mucho arte, pero a su vez transgrede.

Noticias: ¿Cómo analiza la industria del diseño en Argentina?

De la Canal: En Argentina los diseñadores nos manejamos a pulmón, es una carrera que tenés que amar, no tenemos grandes corporaciones donde el diseñador puede dedicarse simplemente a crear. Acá cada diseñador va generando su marca. Más en estos tiempos de pandemia, en otras partes del mundo la moda es importante para la economía de los países, pero acá no está vista desde ese lugar. La indumentaria fue uno de los rubros más afectados. Trato de mirar el lado positivo de las cosas. Cuando ocurren circunstancias hay que sacar a relucir nuestro máximo potencial.

Noticias: ¿Cuál es su primer recuerdo con la moda?

De la Canal: Todavía tengo la sensación de mi primer desfile, donde me encargué absolutamente de todo. Empecé en el 2001, en una situación complicada del país, presenté una línea de alta costura muy particular, con corsé, colores, en un momento difícil para la Argentina. Yo creo que uno tiene que creer en los sueños, en lo que hace y ser fiel a uno mismo, a su estilo.

Noticias: ¿Cómo ve el lugar de la mujer en el mundo de la moda?

De la Canal: De a poco las mujeres nos vamos instalando y pisando más fuerte, antes la mujer estaba más relegada. Hay una lucha de poderes, yo creo que hay que buscar el equilibrio y trabajar a la par. Todo es un proceso, en algún momento vamos a entender que no es una competencia y el mundo va a estar mejor.

Noticias: ¿Cómo cambió su carrera después de su participación en “Corte y Confección''?

De la Canal: Fue super importante, mi marca era conocida y yo era conocida como diseñadora, mis vestidos estaban identificados, pero todo desde el lado del personaje. “Corte y Confección”, que fue un programa maravilloso que revalorizó la costura, el oficio, me dio la posibilidad de meterme en las casas del público. Me escriben cosas divinas por redes, que la gente te conozca desde el lugar de persona, traspasar la pantalla, es increíble, el cariño de la gente es invaluable. Ojalá vuelva, era un programa divino que mostraba el backstage de la moda, el proceso que tiene una prenda.

Y cómo es el backstage de la mujer que vistió a Xuxa, Nacha Guevara, Mirtha Legrand, Susana Giménez, Guillermina Valdés, Tini Stoessel, Lali Espósito, Luisana Lopilato y que sueña con vestir a Madonna —”Es una transgresora como yo”, afirma— y que su marca sea conocida a nivel internacional. Es madre de Valentino, de 13 años y está en pareja hace más de 20 con Fabián Vizio, quien tiene dos hijos de un matrimonio anterior.

Noticias: ¿Cómo es Verónica madre?

De la Canal: Para mi soy re canchera, pero habría que preguntárselo a él. Soy consciente de que me gusta malcriar a la gente que quiero, me da placer, soy muy anfitriona, siempre invito gente a casa, me gusta agasajar al otro. Trato de acompañarlo, de no ahogarlo, de ser una madre compinche. Quiero que mi hijo pueda contar conmigo, más en estos tiempos que corren, trato de aconsejarlo, mostrarle más o menos de qué se trata esto, pero sé que va a tener que experimentarlo por sí mismo. Creo que soy una madre bastante canchera.

Noticias: ¿Y en la pareja es tan romántica como sus diseños?

De la Canal: Tengo un poco y un poco. Soy bastante relajada en general, me gusta dejar ser al otro, no tengo mucha intensidad en la pareja. Creo que uno tiene que acompañar, todo es de a dos. Sí me gusta sorprender, hay una veta con cierto romanticismo, pero disfruto de cosas simples. Lo importante es el respeto y cariño.

Noticias: Fue un año difícil en el que le tocó perder a su padre a raíz del Covid, ¿cómo superó esa situación?

De la Canal: Todavía no salí. Trato de ponerle buena onda, no soy de mostrar tanto mis sentimientos. Pero lo de mi papá lo tengo todavía muy a flor de piel, fue hace muy poco y hacía poco tiempo que había perdido también a mi mamá. No terminé de cerrar un duelo que se me sumó otro. Nos aferramos mucho con mi hermano, estamos más unidos que nunca. El cariño de la familia es lo que te saca adelante. Es una etapa que me va a llevar tiempo. Es difícil, cuando me dijeron a mí que había dado positivo de Covid me sentí rara, porque no sabes cómo te va a afectar, yo fui asintomática, no me pasó nada, solamente estuve aislada, pero a mi papá le afectó y sentí que no pude despedirme. Mi papá era una persona súper enérgica, artista, pasé de verlo bien y a los 15 días ya no estaba más y ni siquiera lo pude despedir. Sé que en algún lado mis papás me están acompañando.