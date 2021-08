Paula Kohan: “Soy una rebelde con causa”

Paula Kohan se siente como en un Tetris, las fichas van cayendo y debe hacerlas encajar. Es mamá de Olimpia, de cuatro meses, acaba de estrenar “Madres” (Teatro Picadero y streaming) y sostiene una faceta desconocida porque hace seis años es un puente comercial entre distintas figuras y marcas, algo que le da estabilidad económica más allá de los vaivenes artísticos. No solo viene atravesada por su maternidad reciente sino que además encarna ese mismo rol en el escenario. El Tetris se juega entonces en la agenda completa que maneja y también en la emocionalidad y en su cabeza, que no paran. “Tenía muchos prejuicios sobre mi capacidad de maternar, de ser mamá, y lo que Olimpia hizo fue borrar todo eso de raíz. Todo a lo que le tenía miedo, ella vino y me lo borró”, asegura.

Noticias: ¿Le preocupaba durante el embarazo cómo seguir profesionalmente?

Paula Kohan: Tengo mucha energía, me apasiona trabajar, mi ideal era poder ser mamá y seguir trabajando. De hecho, parí un sábado y el lunes estaba trabajando, porque me dedico a dos cosas diferentes y pude hacer eso (lo comercial) desde mi casa ya en el primer mes. Cada mujer es un mundo.

Noticias: ¿Qué le trae “Madres”, una obra con una temática que hoy tiene tan en carne viva?

Kohan: Es que es un placer el equipo humano que se generó. Es hermoso trabajar con tantas madres, porque prácticamente todas en el equipo son madres y la que no lo es, es como si lo fuera porque es madre de nosotras. Tenemos un coautor como Ricardo Hornos que hizo la adaptación, que es un genio, un argentino viviendo en Nueva York, que ganó muchos premios. Está Valentina Berger y Carlos Mentasti (en producción), es un equipo potenciado. Y todo de lo que habla la obra está buenísimo porque no hay forma de que no te identifiques, aunque no seas madre. Hay mucha ironía y humor, pero también es conmovedora.

Noticias: ¿Patea el tablero del estereotipo de “la mami”, lo confirma o se ríe de eso?

Kohan: Todo eso junto: lo confirma, lo estereotipa, se ríe de eso, lo saca de contexto, tiene un poco de todo porque somos cuatro madres bien diferentes en el escenario.

Noticias: ¿Cuál es la suya?

Kohan: La madre trabajadora (se ríe), no podía ser de otra forma, pero le encontré una vuelta que es como muy exagerada, es gracioso verla de cero a cien todo el tiempo.

Noticias: Con esto de madre trabajadora, pienso en Pampita y las críticas por su vuelta inmediata.

Kohan: No puedo creer que la gente se meta a opinar, qué saben lo que Pampita siente siendo madre de su quinto hijo, teniendo la experiencia que tiene como mamá, habiéndole pasado lo que le pasó. Cómo la gente se atreve a opinar sobre la vida del otro de manera tan descarada. Si a ella la hace feliz, la equilibra emocionalmente volver a trabajar un día después de parir, quién es el otro para opinar de eso. Me parece muy cruel lo que hace la gente hablando tanto del otro. Es tan cortito el tramo que tenemos desde que nacemos hasta que nos vamos que si nos paramos todo el tiempo en el otro… Lo que aprendí con el psicoanálisis es a poner el foco en lo mío, en lo propio, y en todo caso en la gente que quiero.

Noticias: Usted hace mucha “buena letra” para estar en eje: meditación, alimentación consciente, análisis.

Kohan: Sí, hago psicoanálisis ya hace más de 15 años y siento que extiende el tiempo, no me ocupo de las cosas que no me quiero ocupar, no me importa la gente que no me tiene que importar. Hace que el tiempo sea cada vez más sagrado y más exquisito. Es eso más la alimentación, que llevo años estudiando sobre una alimentación saludable, consciente.

Noticias: Son búsquedas.

Kohan: Sí, me he ido al extremo y, por ejemplo, he sido macrobiótica durante tres años hasta que dije que no quería ese nivel de exigencia, porque si bien me sentía increíble siendo macrobiótica era un peso muy grande en el día a día. Me sirvió como experiencia y me quedé con las cosas más importantes de eso. Siento que soy una persona muy curiosa, busco mucho. En el embarazo me la pasé leyendo sobre maternidad y crianza, soy así. Empecé un montón de libros, muchos los dejé, muchos los terminé y muchos los volví a leer. Creo que no hay una sola forma de ser madre, una va encontrando su propio camino y también tenés que elegir a quiénes escuchar.

Noticias: En medio de la pandemia, falleció su padre. ¿Cómo se siente hoy con esa pérdida?

Kohan: Y mirá, tengo un sentimiento que recuerdo de chica que yo decía que uno de los días más tristes iba a ser el que falleciera mi papá o Julia (la mujer que la acompañó en su crianza) y fue así. Mi papá siempre me decía que la muerte es ausencia, que los que sufren son los que quedan. Y era así. Si bien yo pude lograr que se vaya en paz, estoy colapsada de recuerdos con él, de charlas, de anécdotas.

Noticias: Su padre la tuvo a los 60 años, nunca hubo una buena relación entre él y su madre, pero usted se esforzó en tejer un vínculo.

Kohan: Sí, la construcción dependió de mí, cien por ciento. Él estuvo abierto a que suceda pero fue por mis ganas. Creo que lo logré, no me quedé con cuentas, estamos a mano.

Hay una frase que detesta y que le repiten: “Aprovecha a Olimpia ahora porque crece tan rápido”. Cada vez que la escucha, se pregunta qué no está haciendo. “¿Tengo que quedarme las 24 horas mirándola fijo para sentir que la estoy aprovechando? Pareciera ser que por haber elegido trabajar desde que nació, me estoy perdiendo de algo. Y no me estoy perdiendo de nada porque yo logré que Olimpia venga a los ensayos conmigo y va a venir a todas las funciones conmigo”, cuenta. Entonces detalla la estructura: diseñó todo para que su beba la sienta cerca a ella y para ella poder sentirla cerca y armó una rutina de horarios para darle la teta antes y después de cada función. “Se puede”, afirma.

Noticias: ¡Cuánto hay que hacer para demostrar y demostrarse que se es “buena madre” y que se sigue siendo mujer y profesional!

Kohan: Sí, exactamente. Y también es por qué lo hacés, hay mucho mandato impuesto y creo que es cuestión de cada uno de hacer un silencio hacia adentro y pensar qué es lo que más me representa a mí.

Noticias: ¿Rompió algún mandato?

Kohan: Creo que todo el tiempo estoy rompiendo eso (se ríe), soy una especie de rebelde con causa. El otro día la coreógrafa de la obra, María Maxwell, me decía que le daba gracia porque de todo lo que me proponen, hago mi propia interpretación, porque me fijo cómo me resuena en el cuerpo y siempre termino haciendo algo distinto, no porque quiera ser rebelde sino porque me representa más.

Noticias: ¿Eso le trajo problemas?

Kohan: ¡Sí! Muchas veces la gente espera que hagas lo que ella quiere, al otro siempre le va a quedar más cómodo que seas como él quiere que seas. Pero también está la gente que se potencia con tu singularidad, como yo me potencio con la singularidad de mis amigas o de Tomás (Kalika), mi pareja. Por ejemplo, Tomás tiene algo que es precioso, que a mí me vuelve loca, que es que él es cocinero pero le gusta mucho tocar la guitarra, le encanta la música, y cada vez que canta una canción muy conocida, hace su reversión del tema, y yo digo: “¡Qué belleza!”. Y de ahí creo que también sale el arte, de probar, de equivocarse, de acertar. Hay una frase que dice: Hacé arte, cometé errores.

Noticias: En las redes se los ve como una pareja muy feliz.

Kohan: Sí, estamos muy enamorados y me encanta decirlo porque creo que no hay nada más lindo que expresar el amor. Obviamente tenemos cositas del día a día, pero hay un amor tan profundo, de elegirnos mutuamente.

Noticias: Volviendo a lo que contaba de haber leído mucho sobre maternidad y crianza, ¿es así de voraz en todos los ámbitos?

Kohan: Sí, yo me considero una persona intensa. Es una palabra viene teniendo mucha mala fama pero para mí la intensidad es positiva porque habla de vitalidad.