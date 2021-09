Alejandra Darín: "No veo desaciertos en este gobierno"

Alejandra Darín intenta mantener la calma ante los vaivenes de la vida y se recuerda a sí misma que debe haber un lugar para el disfrute. “Porque siempre tengo la necesidad de resolver y de hacerme cargo de las cosas. Soy un poco intensa”, reconoce.

En este tiempo reparte su intensidad entre el teatro y su actividad sindical al frente de la Asociación Argentina de Actores. Todos los viernes sube al escenario del Centro Cultural de la Cooperación para representar “A la izquierda del roble” —una obra poética musical homenaje a Mario Benedetti de Pacho O’Donnell— con el mismo O’Donnell, Sergio Vainikoff, Marcelo Balsells y la dirección de Daniel Marcove.

Noticias: ¿Qué hace para mantener la calma?

Darín: Me ayuda mucho reflexionar y tratar de entender las cosas.

Noticias: ¿Qué implica ser una persona intensa?

Darín: Mis hijos —Antonia y Fausto Benn— dicen que soy una exagerada. Si me gusta algo lo digo varias veces. Me gusta ayudar si pasa algo en la calle, a los jóvenes los siento como mis hijos y a las personas mayores como mis padres, y si algo me preocupa me preocupa mucho.

Noticias: ¿Qué ve cuando se mira al espejo?

Darín: Una mujer grande. Cuando vas creciendo uno empieza sentirse más cansado de algunas cosas por las que luchó, a tener otra comprensión y sabe que ya no tiene mucho sentido esa lucha. Y por momentos me siento no sé si una niña, pero sí alguien con otra energía que la que me devuelve el espejo.

Noticias: ¿Es la persona que quiso ser?

Darín: No hice ni hago proyecciones en ningún sentido. Me motiva estar conectada con el presente, con la que soy. Sí me preocupé en que mi ventanita para observar la vida fuera lo más amplia posible.

Noticias: ¿Cómo es este momento de su vida?

Darín: Estoy muy contenta, más allá de todo lo que hemos vivido y sufrido en este año y medio. Mis hijos están bien y creo que estamos bien. Confío mucho en la honestidad, el trabajo y la verdad en cualquier rubro.

Noticias: ¿Cuáles son sus mayores logros?

Darín: Haber podido mantener mi casa, mis hijos y a mí misma, no sólo económicamente, sino moralmente. Haberles dado a mis hijos las herramientas para confrontar en cuanto a la libertad, el pensamiento, la reflexión, a no tener miedo, la valentía. Y siempre me fijé que las cosas injustas y feas no me resintieran, que no hicieran de mí una persona que lo único que puede devolver es odio.

Noticias: ¿Fracasos?

Darín: No soy muy ambiciosa y tampoco tengo la cosa del éxito. Lo que no me gusta es meterle mucho trabajo a algo y que no se concrete. Perder el tiempo me parece un fracaso.

Noticias: ¿Por qué es actriz? ¿Tradición familiar, pasión, deseo?

Darín: Primero por mis viejos —Roxana y Ricardo Darín— actores los dos, pero no fue un mandato. Me di cuenta de que de todas las cosas que podía hacer la actuación era la que me permitía ser todas a través de los personajes.

Noticias: ¿Cómo es hacer teatro independiente en esta época?

Darín: Siempre fue duro. No vivís de eso y lo que invertís no te vuelve. Pero es una comunión entre gente apasionada que cree en lo que está haciendo.

Noticias: ¿No es también una forma de resistencia frente a estos tiempos tan oscuros y complejos?

Darín: Sí, la base del teatro es la resistencia. Las historias que se cuentan son esas que merecen ser contadas para no olvidarnos, no perdernos, para reflexionar, para divertirnos.

Noticias: ¿Y en el caso de “A la izquierda del roble”, que va por su cuarta temporada?

Darín: Pacho tuvo la inteligencia de crear este espectáculo a partir de una entrevista que había hecho con Benedetti hace muchos años. En mi caso, tener que recitar estas cuatro poesías es como representar cuatro pequeñas obras de teatro distintas y con mucha profundidad. La palabra de Benedetti sobre el amor, que nos convoca a todos, y esa otra poética que es pura resistencia.

Noticias: Recién decía que el amor nos convoca a todos. ¿Cómo la convoca a usted en este momento?

Darín: Estoy sola hace varios años. Estuve muchos años casada con el papá de mis hijos —Alex Benn— y después tuve otras parejas más cortas, algunas con mucha intensidad. Para mí sigue siendo uno de los grandes enigmas de la vida. No lo vivo con angustia, ya se me pasó esa época, simplemente con curiosidad. Y también en ese sentido no hay que resentirse. El resentimiento no te da ganas de nada.

Noticias: ¿Cómo es el balance de estos diez años al frente de la Asociación Argentina de Actores?

Darín: Fueron y siguen siendo tiempos muy complejos en los que tuve que aprender muchísimas cosas. Desde el principio supe que no iba a dejar de ser actriz por ser dirigente sindical y eso también fue complejo porque los dos roles llevan mucha energía. Nunca imaginé que era tan arduo, pero también fui creciendo. Me ayudó mucho en cuanto a lo colectivo. Yo siempre me corté un poco sola con mis cosas. Acá hay decisiones que son en conjunto y eso es bastante difícil. Hay que conciliar, exponer los argumentos propios y tener la capacidad de escuchar los de los otros.

Noticias: ¿En este aprendizaje qué es lo más valioso que aprendió?

Darín: Esto que acabo de decir y que la actividad de los artistas no es sólo creativa. Nosotros no vivimos en un limbo, vivimos en una sociedad que tiene pautas y normas y tenemos obligaciones y derechos como todos. Por ejemplo, el derecho de opinar quién tiene que ser el Presidente. Y hasta el 2015, los actores, siendo empleados en relación de dependencia discontinua y teniendo los deberes que los demás trabajadores, no teníamos los mismos derechos.

Noticias: ¿Qué tipo de sindicalista es?

Darín: Tengo carácter fuerte pero no soy inabordable. Esa es una construcción que hicieron los medios..

Noticias: Artistas importantes critican su alineación con el oficialismo.

Darín: Eso también es una construcción. Yo no tengo afiliación política ni pertenezco a ningún sector partidario. Aprendí a aceptar que vivimos en un mundo de mentiras interesadas y que ya no puedo pelearme con eso. Que cada uno piense de mí lo que quiera.

Noticias: ¿Con qué se siente identificada a nivel político?

Darín: Con el diálogo, el respeto, con resultados concretos y con aprender que las cosas que hacen al bien común tenemos que conservarlas.

Noticias: ¿Se siente representada por este gobierno?

Darín: En muchos aspectos, sí. En todo lo que se llevó a cabo con la pandemia, la cuarentena. Creo que fue exitoso el plan que se siguió. De otra manera tendríamos un millón de muertos. Me siento identificada también con un empezar a darle a la cultura el valor que tiene que tener.

Noticias: ¿Y los errores, los desaciertos?

Darín: No le veo desaciertos.

Noticias: Usted dice que la grieta no existe, que es una construcción mediática. Sin embargo, hay sectores y concepciones políticas claramente opuestas. Gente que ni siquiera puede hablar entre sí.

Darín: Si te vas a poner muy meticuloso todo es una grieta. Aún con las personas que uno discrepa tiene que tener la posibilidad de dialogar. Y si desde afuera están machacando todo el tiempo con que son posturas irreconciliables, terminás convencido de que con esa persona nunca vas a poder hablar de nada. Eso provoca una gran angustia en la gente. El problema para la convivencia es la mentira. La verdad ha sido depreciada de una manera increíble.

Noticias: Pienso en usted y en su hermano Ricardo que tienen posiciones políticas diferentes.

Darín: ¡No! Eso es un invento del periodismo. Tenemos realidades, formas de vida e intereses distintos, pero eso no hace que estemos en veredas opuestas. Yo lo amo y él me ama a mí y hace 59 años que tenemos una relación de hermanos que elegimos compartir.