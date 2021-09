Toti Pasman: “Abuso un poco de generar polémica”

El conductor de “El show del fútbol” (América) y “Futbol 910” (lunes a viernes a las 21 en La Red), tiene un cuarto de siglo como periodista deportivo: desde 1996 trabaja en esa emisora, y desde 1999 en el canal del Grupo Vila. Pero su salto a la fama se dio hace 12 años, cuando se convirtió en el blanco de la descarga de Diego Maradona, tras conseguir la clasificación para Sudáfrica 2010: Martín Palermo aparecía para marcar el 2-1 ante Perú, bajo la lluvia, y el DT de la Selección explotaba contra el periodismo.

Noticias: ¿Le molesta que le sigan recordando el “la tenés adentro”?

Toti Pasman: A esta altura del partido ya me rompe. Me cansa hablar de lo mismo. Lo expliqué doscientas veces. Es obvio que me ayudó. Me hizo recontra popular, más de lo que era. Y por otro lado me permitió acercarme a Diego a partir de la pelea, y seguir hablando con Diego después de que dejó la Selección.

Noticias: ¿Cómo se dio la reconciliación?

Pasman: Se dio primero durante el Mundial, pero tuvimos idas y vueltas. Yo seguía yendo al frente, pero creo que Diego valoró finalmente esa honestidad. Después hablamos dos veces, una a través de Rocía Oliva y otra mediante Matías Morla. Y salió al aire en la radio. Pero tampoco te voy a decir que éramos amigos. Teníamos una relación muy esporádica. Si le costaba a las hijas hablar con Diego imaginate a mi. Pero los llamados personales de Maradona me sorprendieron. Yo lo defendí en una discusión con Guillermo Andino y me llamó para agradecerme. Y otra vez en el viejo “Show del fútbol”. Le agradezco que me haya convertido en referente.

Noticias: ¿Le pasa que jugadores lo llamen para agradecerle un comentario?

Pasman: Me pasa más seguido que llamen para putear. Quizás no llaman directamente, pero te enterás. Y no reniego, por mi manera de ser sé que va a pasar. Soy frontal, crítico.

Noticias: ¿Alguna vez lo invitaron a pelear?

Pasman: No, pero sí tuve un encontronazo con Gabriel Heinze a la salida de la conferencia de Pep Guardiola en 2013. A él le había molestado una pregunta tres años antes. Y algo de mi libro, y me encaró muy mal. Y otra vez en Roma con el hermano de Lionel Messi. Yo tenía buena onda con la familia Messi pero la perdí. Muchos no entienden que tener buena onda no tenés que ser un genuflexo.

Noticias: ¿Con la Copa América Messi ya cumplió con la Selección?

Pasman: No creo. Con la Selección, Messi no estuvo a la altura en las finales. La Copa América lo redime a medias. Los grandes ganan un mundial. Y eso no quiere decir que Messi no sea grande. Pero un distinto gana un mundial. Pero obviamente la Copa América es un alivio. Fue campeón juvenil, olímpico... No se va a retirar con esa espina.

Noticias: ¿Es menos que Maradona entonces?

Pasman: Si gana un mundial a Diego no tiene nada que envidiarle. Pero después está lo subjetivo, por lo que transmitió Diego, por el gol a los ingleses. Desde el corazón siempre elegí a Maradona. A mi me quedó una frase de Alejandro Fantino que decía “el carisma no se baja por Internet”. El carisma de Diego fue buena parte de su figura. Cuando murió le hicieron un homenaje de 24 horas y se quedaron cortos.

Noticias: Como periodista, muchas veces pasa a ser noticia. ¿Lo busca?

Pasman: No busco ser noticia, pero tampoco me molesta. Obviamente el periodista no es la noticia. La noticia es lo que pasa. Pero no voy a ser hipócrita. Me gusta que me escuchen y me tengan en cuenta.

Noticias: Pero muchas veces el periodismo futbolero vive de la polémica.

Pasman: Es parte del show, quizás en lo personal yo abuso un poco de generar polémica. Soy polémico, es mi estilo. Mauro Viale, de quien aprendí mucho, me dijo: “el día que el periodista no provoca, está muerto”. Uno no es que tiene que buscar siempre el conflicto, pero tiene que ser picante.

Noticias: Los cruces con las familias, como el que tuvo con el hermano de Messi, o más recientemente con la esposa de Di María, son hoy más frecuentes.

Pasman: Las familias son la infantería, salen a pegarte, a confrontar, y es parte del juego. Los futbolistas lo evitan porque no quieren reconocer que les duele cuando les marcamos el error. Más allá de eso, entiendo a la familia. Si me critican a Benja (su hijo de 8 años), que arrancó a jugar al fútbol, yo también me calentaría.

Noticias: ¿Lleva a sus hijos a la cancha?

Pasman: Sí, con Cande, la más grande, vamos a ver a Boca. Y con Benja vamos a River. Salió de River por la mamá. Nunca tuve un problema en ninguna cancha, voy tranquilo.

Noticias: ¿Prescribió ese tabú de los periodistas del género de no poder decir de qué club son hinchas?

Pasman: No, sigue vigente. Y es personal. Yo soy hincha de Boca. Pero a la hora de opinar me saco la camiseta. A uno de los que más critico es a (Juan Román) Riquelme.

Noticias: Pero sugieren que hay encono con Marcelo Gallardo justamente por ser el DT de River.

Pasman: Me lo dicen mucho, pero no es así. En el fútbol se repite que el que gana tiene razón, pero no por haber ganado en el Bernabéu, Gallardo tiene razón siempre. Cuando se postuló para la Selección con Scaloni todavía en el puesto, estuvo mal. A otro le hubiesen dicho “serrucho”, pero Gallardo tiene mucha adhesión. Marcar eso no es de bostero herido. Muchas veces tuvo planteos brillantes, pero en la eliminación de la Copa Libertadores fue una paliza histórica. Y Gallardo se comió el personaje de Napoleón. Abusó un poco en las conferencias de prensa. A Bianchi nunca lo vi cargar al hincha de River.

Noticias: ¿Las mujeres como representantes de futbolistas a lo Wanda Nara son tendencia?

Pasman: No, son hechos aislados. Está el caso de Wanda, Caro Molinari con Mariano Pavone. Y la hermana del Cholo Simeone que es contadora y lo representa. Pero no se me ocurre otro.

Noticias: Hablando de Wanda, ¿hay mucha “icardeada” en el fútbol?

Pasman: No lo sé, y no la tiro afuera. Pero no soy de meterme en la vida privada de los jugadores. Hay cosas que me divierten, chusmeo la casa de Messi de las vacaciones. Pero con quién sale, con quién no... yo me ocupo del fútbol.

Noticias: Pero a veces el “con quién sale”, ¿influye en lo futbolístico?

Pasman: Creo que todos tienen derecho a irse de fiesta, pero si salís un día antes del partido sos un boludo.

Noticias: ¿Ve fútbol femenino?

Pasman: En los Juegos Olímpicos y en el Mundial sí, porque me atrapa. Al fútbol femenino local le falta un gancho. No sé si llegará. Le falta que salga una Messi, público, etcétera. Hoy la verdad, y respetando el crecimiento que ha tenido, no ha conseguido atraparme. Le doy espacio en mi programa, pero no me engancha.

Noticias: ¿Qué lo engancha? ¿Ambiciona volver a hacer un magazine?

Pasman: No, aprendí que lo mío es el fútbol, donde más cómodo me siento.

Noticias: Pero a veces la comodidad nos aburre. ¿No pasa eso en las relaciones?

Pasman: Es cierto. Perdón que recurra de nuevo a frases futboleras, pero lo dijo el ingeniero (Manuel) Pellegrini, el chileno que dirigió a River, a la plantita hay que regarla todos los días.

Noticias: Estuvo hace una semana en PH, el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe, y dijo que le divertía una escena de “El amor menos pensado”, entre Ricardo Darín y Andrea Politti que estaba justamente también de invitada. ¿Lo atraía la posibilidad del levente en redes, el jugar a no ser otro?

Pasman: Me divierte la escena. Darín es un crack, y Andrea está brillante en esa escena que es muy graciosa. Me gusta cuando ella lo empieza a putear. Ver a una mujer insultando a un hombre.

Noticias: ¿Le excita que lo insulten? Está bien para periodista deportivo. Es un buen título además.

Pasman: (risas) Es un lindo título pero no lo dije.

Noticias: En el mismo programa hubo un cruce con Silvina Escudero. Y hubo eco por su pregunta sobre un tercer tiempo de ella con Luis Miguel

Pasman: Ah sí. Pero lo agrandaron mucho. Con Silvina está todo bien, me cae fantástico. En cuanto a lo de tercer tiempo, insisto, si a vos te invita un sex symbol a cenar, un Luis Miguel, yo sospecharía que tiene otra intención. Mi pensamiento no estuvo errado. Si le gustan las mujeres tiene segunda intención. Ella le dice que no, y punto. Si ella quería conocerlo y que no pase nada tiene su derecho.

Noticias: ¿Es protagonista de muchos encares fallidos?

Pasman: Y sí, me habrá pasado un montón de veces. Nadie tiene 100% de eficacia.

Noticias: ¿Le cuesta adaptarse a los cambios que se han dado? ¿En la redefinición del lugar de la mujer, y también del hombre?

Pasman: Creo que hay que adaptarse. Al estar en pareja estoy un poco afuera. Creo que hay que ser mucho más cuidadoso, sobre todo con lo que uno dice. Yo no lo fui el otro día. Pero era en un contexto, cagándonos de risa un sábado a la noche, con tragos encima. Tampoco creo que en estos nuevos tiempos no se pueda decir nada. Con respeto, un tipo puede decir un piropo.