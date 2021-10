Dolli Irigoyen: “Uno debe conmoverse dentro de la cocina”

A esta altura, solo mencionar su nombre la identifica. Dolli, como todos la conocemos, es una de las cocineras más populares de Argentina y ostenta un sólido prestigio en Latinoamérica. Actualmente integra el jurado de la tercera temporada de “Bake Off”. Esa ocupación anula la posibilidad de una entrevista presencial, o vía Zoom. La única opción es una charla telefónica mientras se traslada, en remis, para cada jornada de grabación, hacia y desde un predio ubicado en Pilar, al norte de la provincia de Buenos Aires.

En el primer intento para concretar el reportaje, durante la tarde, Irigoyen se disculpa por cansancio; recién a la mañana siguiente, se podrá dar el diálogo. Frontal, pragmática y exigente, no duda en ir a lo concreto, y, si no quiere, impone con estilo prusiano, su potestad de cambiar de tema.

Noticias: En la cuarentena de 2020 volvimos a cocinar.

Dolli Irigoyen: Es que nos metió en la cocina, como una necesidad, porque no había lugares para ir a comer, y los deliveries no eran tantos. La gente sintió el gustito y rescató algo olvidado y siempre saludable, la comida casera.

Noticias: ¿Y ahora?

Irigoyen: Eso no se pierde. Una vez que lo adquiriste, queda el hábito; como cepillarte los dientes. Desde organizar una heladera, hasta dejar arroz o vegetales hervidos. Pero, aunque ya se puede salir a comer, o pedir más a domicilio, en las familias, parejas o personas que viven solas, quedó ese rescate de sabores.

Noticias: ¿Qué aconseja a la hora de las compras hogareñas?

Irigoyen: Hay distintas formas: productos de limpieza y básicos de la cocina, es más práctico adquirirlos una vez por mes; pero lo que atañe a verdulería, frutería, quesos, carnes, o fiambres, una o dos a la semana, para poder elegir lo que está de oferta o es de estación. Por supuesto, depende del tiempo que se disponga.

Noticias: ¿Hay otras claves?

Irigoyen: Programar es la clave. Por ejemplo, el lunes no es buen día para hacer compras; los martes encontramos todo mucho más fresco. Los miércoles y jueves, son buenos para los pescados porque recién llegan de Mar del Plata. Así, un domingo a la noche, conviene encargar pizzas, pero no sushi.

Noticias: ¿Cree que los argentinos conocemos los productos regionales del país?

Irigoyen: La Argentina es tan amplia y generosa en cuanto a su alacena, que es difícil que la gente conozca absolutamente todo. Por eso es bueno difundirlo y para eso estamos los cocineros. Hace muchos años que lo hago con programas o recorriendo el país, y me di el gusto de editar mi libro “Producto argentino” (Editorial Planeta). También me convocaron para la miniserie gastronómica “Maridaje” (Flow) en la que me encantó participar por la combinación entre un plato elaborado con productos locales y un vino de la zona que lo acompañe.

Noticias: Es decir, divulgar lo que pasa en cada región.

Irigoyen: Y tender redes para que los argentinos en las distintas regiones puedan consumir los productos de la gente que trabaja la tierra. Saber dónde hay un buen aceite de oliva, o queso de cabra, de dónde vienen los vegetales, cuáles son los mejores vinos. Que los mini emprendedores puedan llegar a todo el país, sobre todo a la capital, que es el gran consumidor, y así desarrollarse y mantenerse.

Noticias: ¿De alguna forma la naturaleza rige el consumo?

Irigoyen: La naturaleza obliga. Vas a las verdulerías y en el invierno encontramos cítricos, manzanas y peras, y en el verano se llena de frutos de carozo. Banana hay todo el año, pero con sólo mirar el colorido y la oferta de cada frutería, advertimos qué es de estación. Hay que estar atentos. Observar, oler, y darse cuenta. Los cocineros hacemos un trabajo de orientación, por ejemplo, comer tomates en invierno no es tan rico, porque está aguado y viaja mucho. A diferencia del verano, que tiene buen color y sabor. De ahí la insistencia en el producto estacional.

Noticias: ¿Algunos jóvenes estudian gastronomía con la idea de ser famosos?

Irigoyen: Todos aquellos que quieran o tengan como meta ser cocineros, deben saber que es una tarea de años, de estudiar, esforzarse, y trabajar. Nadie se hace rico con esta profesión y llegar a la televisión no es lo más importante. El disfrute y la pasión de encontrar una vocación son invaluables. Cuando uno se emociona ante un plato de comida que preparó, es como un arquitecto, ingeniero, médico o artista. Un cocinero debe conmoverse y ser feliz dentro de una cocina. Porque es muy sacrificado, se trabaja muchas horas. Cuando todo el mundo se divierte, los sábados y domingos, no hay horarios.

Noticias: Uno de los rubros más castigados durante la cuarentena de 2020 fue la gastronomía.

Irigoyen: Sí, terriblemente. Va a ser muy difícil recuperarse porque cambió todo. Hay otras modalidades y obligan a reacomodarse. Encima, la pandemia no terminó. Recién en el verano vamos a tener un panorama más claro.

Noticias: Sobre el tema del hambre…

Irigoyen: (interrumpe) No quiero hablar de eso, por favor.

Noticias: ¿Qué la convenció para involucrarse en “Bake Off”?

Irigoyen: Para mí, fundamentalmente, es una gran oportunidad tener trabajo, en un momento tan difícil para todos. Estar nuevamente activa, y con algo que me apasiona y divierte: la pastelería fue mi primer amor dentro de la cocina. Ser convocada por Telefe y dentro de un grupo de trabajo tan amable y profesional resulta fantástico. Formar parte de un jurado con gente tan querida como Pamela (Villar) y Damián (Betular) me hace sentir muy feliz porque los conozco desde que arrancaron. Además, el programa entretiene y enseña; cada participante sale modificado. Es como una de esas escuelas que vas una semana a hacer un aprendizaje profundo.

Noticias: ¿Cómo maneja la agitación que el reality genera en las redes sociales?

Irigoyen: Sirven para comunicar. A veces son amables y otras muy ácidas e hirientes. Como las personas están encubiertas, les permite ser agresivas. Trato de no mirar demasiado. Afortunadamente, en mi Instagram, cuando comparto una receta, los comentarios son cariñosos.