Claudia Sánchez: “Soy audaz al borde de la locura”

“Soy una buena cuentista, he vivido tantas vidas”, dice Claudia Sánchez cuando relata su historia. Es una mujer bella, sofisticada y muy divertida. Fue una supermodelo en los ’60 y ’70, viajó por el mundo publicitando los cigarrillos L&M junto a su pareja —el modelo, publicista y empresario, Alberto “Nono” Pugliese, fallecido trágicamente en 1993— y su imagen fue símbolo de glamour.

Actuó en algunas películas —entre ellas Circe, de Manuel Antín, protagonizada por Graciela Borges—. Es fanática de los autos, corre rallys y tuvo un Rolls Royce. Vivió en Estados Unidos, Saint Thomas y Uruguay. “Pero mi Patria, mis raíces están aquí”, asegura.

Tuvo maridos y amantes y hasta una propuesta de matrimonio del Maharajá de Baroda, que la vio sólo una vez en el ascensor del hotel Dorchester de Londres. Con su primer marido —Armando Sánchez— tuvo a su hija Candela, que vive en Saint Thomas; y con Pugliese, a su hijo Francisco, que reside en Los Ángeles y hace cine. Además, es abuela de Francisco, Aurora y Pedro.

Se retiró del modelaje en la época de Malvinas cuando una revista salió en tapa con imágenes de la guerra y, adentro, una producción suya, que había hecho antes de la contienda. Le pareció un horror, no pudo soportarlo, dejó todo y se fue a vivir al campo.

Noticias: Usted se considera una conquistadora. ¿Qué significa eso concretamente?

Claudia Sánchez: Es la manera de no pasarlo mal. Es la manera de que te acepten, de que te quieran, de que te mimen. Conquistar cada día que no te amarguen el día.

Noticias: ¿Cuáles fueron sus mayores conquistas?

Sánchez: Para mí la mayor conquista es pasarlo bien cada día. Esa es una conquista enorme. Soy una persona auténticamente libre, totalmente libre.

Noticias: ¿Cuánto le costó su libertad?

Sánchez: Creo que es un sentimiento. Uno puede estar preso y ser libre y ser libre y estar preso. Por ejemplo, el amor es algo que te condiciona mucho, te hace estar pendiente.

Noticias: ¿Siempre fue tan libre? ¿Desde chica?

Sánchez: Totalmente, en todo sentido. Tenía cinco años, sacaba ropa del cajón, me armaba mi valijita y decía que me iba a vivir con mi abuela. Y cuando mis padres discutían, yo gritaba: “Estoy harta de vivir en esta casa”. Me abrazaba a la pierna de papá y le decía: “Me voy a vivir con vos”. Estaba fascinada de irme con mi viejo. Me parecía lo más maravilloso del mundo.

Noticias: La imagino también una persona audaz

Sánchez: Totalmente, al borde de la locura. De chica no tenía amigas mujeres, siempre tuve amigos varones. De golpe jugábamos a ser San Martín —por supuesto, San Martín era yo— entonces me subía a las paredes y las paredes se rompían y yo me caía con las paredes y terminaba herida, lastimada, enyesada. Una vez me tiré de un primer piso con un paraguas. Fui tremenda. Pobre mamá.

Noticias: ¿Por qué no tenía amigas?

Sánchez: Porque iba a colegio mixto y estaba siempre con los varones, me divertía más jugar con ellos. Y después porque siempre me enamoraba. Yo me enamoro desde los seis años, cinco. Siempre había alguien que me gustaba y una vez el que me gustaba no me sacó —era un juego donde los chicos sacaban a las chicas— entonces fui y le pegué directamente.

Noticias: Siempre fue tremenda y nunca dejó de serlo

Sánchez: Sí, siempre y me parece que no dejé de serlo. Pero, bueno, los años no vienen solos. Ya no puedo correr tan rápido.

Noticias: Uno tiene la impresión de que ha llevado una vida glamorosa, sofisticada. ¿Es así realmente?

Sánchez: Sí, totalmente, porque me encanta lo lindo. Pero la sofisticación es una cosa interna, no tiene nada que ver con la educación ni con el medio.

Noticias: Usted es sofisticada

Sánchez: Sí, porque tuve la suerte de nacer muy linda. Pero yo no hice nada para eso.

Noticias: ¿Qué es la belleza según su mirada?

Sánchez: Es algo que sale de adentro también, porque dos ojos tenemos todos. La belleza es algo muy amplio. De golpe estás con una persona que no te llamó la atención y al rato de estar decís: “Pucha, qué linda es”. Por su manera de moverse, de actuar y pasa a ser una belleza.

Noticias: ¿Qué rescata de su época de esplendor como modelo publicitaria?

Sánchez: Todo, fue una explosión de arte por todos lados. Yo tuve que imponerme, porque era la época en que se estilaba la mujer rellena, con mucho batido, y yo era muy flaca, muy chata y con pelo lacio y largo. Muchas veces querían batirme el pelo o ponerme rellenos y no aceptaba. Me he ido muchas veces de filmaciones. No es que quise imponer mi estilo, si venía bien hacer eso lo hacía, pero tenía mi trabajo, mi economía y nunca pensé que iba a terminar siendo Claudia Sánchez. Durante muchos años fui la chica de los dientes separados. Hice todas las marcas de autos, de chocolates, trabajé muchísimo.

Noticias: ¿Extraña esa vida?

Sánchez: No, porque nunca me di cuenta. Yo viví y sigo viviendo. Soy muy curiosa, me devoro la vida. Yo miro todo el tiempo, como un sociólogo.

Noticias: ¿Cómo es su vida actual?

Sánchez: Creo que estoy viviendo el momento más lindo de mi vida. Tengo tiempo para mí, para los demás, para caminar, mirar, oír, escuchar. A la noche, cuando estoy sola, en general, trato de escuchar música, de no ver nada en televisión porque me afecta.

Noticias: ¿Cuáles son sus intereses, sus pasiones?

Sánchez: Una pasión es insultar a mi gato. Durante toda mi vida tuve gato, perro, maridos, amantes, pero ahora tengo un solo gato. Qué vida maravillosa tienen los gatos, su independencia. A veces me enojo con él, le abro la ventana y le digo: “Andate”. Como a veces también se lo he dicho a mis maridos y siempre me oyeron. El gato no me oye.

Noticias: ¿Sigue cocinando?

Sánchez: Cada vez menos, salvo que venga alguien a comer. Me gusta invitar gente que le guste la cocina, entonces cocinamos entre todos. Lo considero un momento de goce, gozar con el rico queso, con la bebida tal, pellizcar algo rico. Me gustan las lindas mesas y la poca gente para poder disfrutar en serio. Creo que me convertí en una gran gozona. Una gran gozona de las sábanas, de las camas. Eso se puede malinterpretar (risas).

Noticias: ¿Y su pasión por el arte?

Sánchez: Me encanta, pero antes me gustaba más. Los sábados a la mañana iba a las galerías. Ahora, los domingos, un grupo de artistas, pintores, escultores, músicos nos juntamos en la casa de Juan Stoppani en La Boca.

Noticias: En algún momento también actuó. ¿Le gustaría volver a la actuación?

Sánchez: Yo actúo todos los días. Todo lo que hice me encantó y lo hice con mucho gusto. Ahora, depende qué, debería ser algo que me de placer. Lo que me gustaría hacer inmediatamente es que llegue el verano y poder ver a mi familia. Con mi hijo nos juntamos en Uruguay y con mi hija, en el Caribe o en Bariloche.

Noticias: ¿Continúa con el reciclado de casas?

Sánchez: Sí, me encanta. La última que hice fue en Colonia, Uruguay. Después la vendo.

Noticias: Nunca quiso hacerse cirugías estéticas. ¿No?

Sánchez: No, pero no critico que lo hagan. Yo prefiero una belleza natural. Yo, dos puntos: salvaje, wild. Que las cosas sean lo que tienen que ser.

Noticias: Usted tiene EPOC y fue operada de cáncer de mama y de pulmón. ¿Cómo sobrellevó las enfermedades?

Sánchez: Muy fácil. Creo que la operación de mama es lo más fácil siempre que esté agarrado a tiempo. Al día siguiente ya me quise ir a casa y me fui. Nunca me di cuenta ni le presté mucha atención. Aparte mi tetita sigue estando. En cuanto al pulmón, yo sufrí grandes neumonías desde muy chiquita, siempre tuve problemas, y en un estudio se detectó algo y me operaron. Quitaron ese pedacito de pulmón y a los tres días ya me vine para casa. Estoy perfecta, impecable y no quedó rastro de nada. Es más, tuve Covid y cuando me di cuenta rápidamente agarré todos mis remedios de la neumonía y me empecé a dar con todos. Por lo tanto, no tuve nada, ni fiebre. Y para el EPOC, cuando me falta un poco el aire, me doy un saque con un inhalador, que es una cortisona.

Noticias: Hace un rato mencionó a sus maridos y amantes. ¿Cómo le fue en las cuestiones sentimentales?

Sánchez: No me quedé con ganas de nada. Me gustaba y ahí ponía mi seducción, ahí atacaba. Me encantaba. Pero la seducción siempre es de a dos, nunca es de un lado solo. Siempre digo que el amor no tiene sexo, puede surgir en cualquier lado. Lo mismo la seducción.

Noticias: ¿Nono Pugliese fue su gran amor?

Sánchez: Nono fue un gran amor, pero tuve muchos grandes amores. Cuando me enamoré, me enamoré. Yo me divertí mucho, lo pasé muy bien y no hice sufrir a nadie y nunca estuve con gente ocupada, ni siquiera divorciados.

Noticias: ¿Y hoy?

Sánchez: El amor hoy está puesto en muchas cosas. No en una persona. Lo estoy pasando muy bien con mis amigas y con proyectos de viajes.

Noticias: ¿Ya no le interesa tener una pareja o una relación?

Sánchez: Soy incapaz de decir “ya no más”. Nunca se sabe. Por ahí conozco a alguien y termino enamoradísima.

Noticias: ¿Y qué es la felicidad?

Sánchez: Estar en paz, poder disfrutar, gozar de la cosa más simple. Un rico pan francés con una rica manteca. Eso es la felicidad total.