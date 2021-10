Pamela David: “No descarto dedicarme a la política”

No es fácil dar entrevistas durante tiempos pandémicos. Las distancias, las fotos, los encuentros, el humor. Pero Pamela David derribó todos los prejuicios que cualquiera pueda tener con las personas del medio. Cero figurita difícil. Todo lo contrario. Aún en un día poco apacible y en una locación poco acogedora, desplegó vestuario variado, sonrisa, belleza y buen humor, sin celulares ni relojes a la vista que condicionaran la charla, pero con café y carta astral a cargo de la entrevistada, incluidos. Y no fue para la foto del día, a quien le preguntes, te dice que siempre es así, súper profesional, buena onda, para adelante, y con ideas firmes. Quizás por eso ya sabe bien lo que quiere.

Calentando motores después de dos años se su despedida televisiva del canal de su marido, el empresario mendocino Daniel Vila, donde se perfilaba entonces como una de las conductoras fuertes de la emisora luego de sus exitosos ciclos “Desayuno americano” y “Pamela a la tarde”, que mutaron de magazines livianos a ser programas de candente actualidad con sus entrevistas a políticos, funcionarios y empresarios de primera línea. Pero a fines del 2019, Pamela puso freno, y se salió del griterío y la rosca televisiva justo antes del desembarco del Covid. Aislada durante la cuarentena junto a su marido y sus hijos Felipe (14) y Lola (9) en Mendoza, se acuarteló como ama de casa, y tejió lana e ideas para no quedarse quieta. Se puso detrás de cámara para asesorar a los medios locales, y recargó su energía en un espacio de servicios “PamLive”, el nombre con el que bautizó a sus entrevistas en vivo por las redes, donde conversa con personajes que están fuera de agenda: psicólogos, referentes espirituales o especialistas en terapias alternativas. En el medio pasaron cosas terribles: el suicidio de su hermano Franco, la muerte de su tío Rubén y la enfermedad de su amiga Celina. Un modelo de vida nuevo. Pero como es ella, volvió al ruedo, “porque la tele me puede”, afirma. Se probó el traje nuevo en un programa de entretenimientos “La ruleta de tus sueños” Poniéndole el cuerpo Modo Pamela. Con todo, como dice que hace desde siempre.

Noticias: ¿Cuál fue el sueño inicial, ese que motivó todo?

Pamela David: Cuando vivía en Santiago del Estero siempre quise ser actriz de telenovela. Cuando gané como Reina del Turismo en el ‘96, salí a recorrer el país y empecé a ver que había un mundo. Me pareció muy atrapante Buenos Aires, la Avenida Libertador, sus luces, sus edificios, y pensaba: “tengo que venir a vivir a Buenos Aires este es mi lugar”.

Noticias: ¿No le dio vértigo venirse sola a Buenos Aires?

David: Para nada. No era niña porque ya tenía 18 años, pero tenía la inocencia de los niños, que tienen menos temores. En este momento para volver a la “Ruleta de tus Sueños” (América, 20hs), la coach que me ayuda me dijo que yo era todas las Pamelas. Soy la que hizo “Desayuno Americano”, “Pamela a la Tarde”, “Animales Sueltos con Fantino”, “El Bar”, “Playboy”, “MTV”, la promotora, la modelo, la que hizo todo. Hay un recorrido larguísimo del que no me quiero olvidar, y también una cábala, salvo para esta que no lo pude hacer por el tema del Covid, que es volver a Santiago del Estero.

Noticias: Volver a los orígenes…

David: Antes de encarar cualquier proyecto nuevo, vuelvo a Santiago del Estero para recordarme ese hambre de gol con el que me vine. Para no olvidarme de esa fuerza interna de jugármela el todo por el todo, porque entonces, o me iba bien o me volvía.

Noticias: Es bueno que lo recuerde, muchos reniegan de sus orígenes.

David: Todo lo contrario, yo conecto, necesito. Me hace acordar a esa Pamela chica que tenía la ilusión, que creía que todo era posible.

Noticias: ¿Hay alguna Pamela que no le guste ver?

David: Le tengo cariño a todas, me llevaron a ser lo que soy. Me amigué con todas y no reniego de ninguna.

Noticias: A fines de 2019 había tomado la decisión de tomarse un descanso de la televisión, y justo la agarró la pandemia. ¿Cómo fue?

David: Fue una decisión la de quedarme en casa, y por eso trato de mirar todo con el vaso medio lleno. Cuando paré no era que no iba a volver más a la tele, pero era “no hago más lo que estoy haciendo y quiero buscar”. En el 2020 como el resto de los humanos, lo que hice fue buscar en mi interior. Cuando arrancó todo, como mi marido es de riesgo, nos quedamos en Mendoza. Pude estar por primera vez completamente dedicada a mi casa.

Noticias: Se la ve como una persona inquieta, ¿cómo descargó la energía?

David: ¡Tejiendo como loca! Amo tejer, coser… De hecho, en Mendoza tengo mi estudio de manualidades, y lo hago en serio. Con mi primer sueldo en Santiago, me compré una máquina de coser. Me hago cosas para mí, para los chicos. Debo haber tejido más de una docena de sweaters, ponchos, y lo que se te ocurra, ¡hasta una hamaca! Es mi terapia, mi catarsis y me mantenía bien calmadita. Pero este año no tejo nada más porque ya me saturé y creo que les hice ropa para diez inviernos.

Noticias: Una Penélope total

David: Bueno, no tanto, porque no fue lo único que hice. Como Mendoza fue una de las primeras provincias en abrir me involucré con canal 7 desde atrás de cámara. Después pensé: ¿qué me falta para arraigarme en Mendoza, más allá de que me casé con un mendocino, que tengo una hija? ¡Un vino! Así que ahora en octubre se viene mi vino: MEL Mi Espíritu Libre un rosé y un espumante un espumante rosé. Esto me conecta. ¡Me echa raíces casi literalmente!

Noticias: De la entrecasa se lanzó a hacer un programa de entretenimientos que es un terreno totalmente desconocido para usted y encima en un horario súper competitivo.

David: Ni siquiera lo pensé. No lo vivo como que me inmolaron. El programa se dio cuando se terminó el programa de Jorge (Rial) y se produjo un espacio. Yo ya tenía ganas de hacer algo. Y cuando apareció esta posibilidad de entretener era justo lo que estaba buscando.

Noticias: La salud de su amiga Rucci, el suicidio de su hermano Franco, la muerte de su tío, transitó una época de situaciones personales tristes y duras, mientras se involucró en sus vivos con temas espirituales, ¿Tuvo algo que ver? ¿La ayudó?

David: Me ayudó un montón. Empecé en el 2019 cuando hacía “Pamela a la tarde” y venían Pilar Sordó, Stamatéas, Rolón y siempre decía que me falta tiempo de entrevista: Así empecé a hacer los vivos de Pam Live en el 2019 que podíamos tener 45 minutos de charla. El 2020 me agarró con más herramientas y transitando ese camino que por supuesto que me ayudó cuando sucedió lo de mi hermano, igual cuando pasa es como una piña que no le deseas a nadie, pero te calma tener información, te ayuda.

Noticias: Está por cumplir doce años de matrimonio con Daniel Vila, ¿cómo sobrevivió la pareja a la pandemia en convivencia extrema?

David: Tuvo que ver esto de las herramientas. Nosotros tenemos mucho diálogo. Por supuesto, hay discusiones porque creo que no existe pareja que no las tenga, pero creo que el diálogo es fundamental. En este plano de la pareja creo que soy la que sostiene todo. Daniel aprendió conmigo. No hablaba, se guardaba todo. Yo le decía, “Daniel vas a implosionar, hablemos”.

Noticias: ¿Le molesta el tema de la diferencia de edad?

David: Me atrae. Creo que a él le molestaba más al comienzo. Soy una mujer que siempre me he sentido mucho más madura que mis parejas. Creo que nos pasa a la gran mayoría de las mujeres. Con él tengo temas de conversación súper interesantes, lo admiro.

Noticias: ¿Y cómo se lleva con eso de ser “La Señora del Canal”?

David: Por suerte ya se dejaron de hinchar con eso, o por lo menos no me entero, una pone un filtro a lo que no quiere escuchar. Capaz que un comienzo sí me dolía porque empezamos a fines del 2009, y la verdad yo había hecho tantas cosas, tanto trabajo que quedaba como anulado. Sabíamos que eso podía pasar, lo imaginábamos, pero no nos importaba ¡era tan lindo lo que teníamos!

Noticias: ¿Se consultan entre ustedes a la hora de tomar decisiones?

David: Cuando me llamó Kweller por lo del programa yo le pedí que me acompañe y a él le gustó eso porque las decisiones siempre las tomo sola. Él dice que yo le pregunto todo para hacer lo contrario. Y te juro que no es así, yo lo escucho un montón. Pero después tengo esa parte mía de tomar las decisiones sola.

Noticias: ¿Y él la consulta?

David: Me pregunta y me escucha. Tenemos muchas diferencias, pero nos escuchamos.

Noticias: ¿Fantasea con estar en la política?

David: No lo descarto, pero hoy mis hijos todavía me necesitan y creo que lo tienes que hacer al 100 por ciento. Me apasiona, lo que pasa que la política tiene mala prensa.

Noticias: Lo dice por lo que pregona Milei.

David: Uno asocia la política con el poder, y el poder tiene mala prensa. El poder no es malo. Poder hacer, poder ayudar, poder solucionar, está buenísimo. Mira a Amalia Granata. Yo vi cómo se involucró de corazón, y las barbaridades que le decían, y ella iba adelante con convicción, contra todo lo que se tuvo que bancar por solo el hecho de ser mujer. No descarto estar en la política, pero hoy no.

Noticias: ¿Dónde se ubica en el tema del feminismo?

David: Como mujer, agradezco a las feministas que nos hicieron ganar a todo un lugar, sé que falta un montón. Aunque a veces no me gusten las formas, si tengo que poner en mi balanza, me quedo con todo lo que lograron y les agradezco un montón. Con mis hijos hablo un montón sobre estos temas y me alegra que se involucren y cuestionen.

Noticias: ¿Qué le queda pendiente por hacer

David: Hoy estoy haciendo un trabajo enorme de disfrutar el presente que no es fácil, y lo que estoy soñando ahora es esta vida misma. No puedo soñar con nada más porque sería desmerecer esta vida que tengo que es perfecta.

