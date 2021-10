Willie Carballo: “No estamos preparados para el disfrute”

Honrar la vida, saborearla, disfrutarla. Eso hace Willie Carballo. Lo aprendió de su familia, de su padre que tenía una agencia de turismo y de su madre que trabajaba en una compañía naviera. Creció en ese ambiente y se inició en el negocio turístico con su papá. “Está en mi ADN —reconoce—, viajar es un vicio que no tengo ganas de quitarme”. Así descubrió el mundo y sus posibilidades.

En 1969 recibió una beca del gobierno británico para estudiar inglés y marketing en Londres y a partir de esa experiencia terminó creando European School Consultant, empresa que asesora sobre viajes de estudios en el exterior combinados con actividades turísticas o deportivas, como esquí o safaris. Con el tiempo sumó el mercado del lujo y el ocio, convirtiéndose en un referente internacional en la materia. Desde 1979 representa a la prestigiosa clínica suiza La Prairie en Argentina, Uruguay y Latinoamérica. Y desde su sitio “Fine Hotels, Spas & Resorts of the World”, ofrece asesoramiento para hospedarse en exclusivos lugares del mundo.

Además de los viajes, tiene pasión por los deportes, la naturaleza y la cocina. Está casado con Teresa Cornes y es papá y abuelo del corazón de dos hijos y cuatros nietos.

Noticias: ¿Cómo cambiaron los conceptos de lujo, ocio y bienestar a partir de la pandemia?

Willie Carballo: Está todo por verse, la pandemia abrió una puerta que no sabemos dónde va a llevarnos. El mundo está en recomposición, va a haber cambios, pero yo soy optimista, creo que vamos a recuperarnos.

Noticias: Usted habla siempre de ocio inteligente. ¿Cómo se aplica hoy?

Carballo: El ocio inteligente es disfrutar del ocio siendo consciente de lo que uno está haciendo y por qué lo está haciendo. Recién me preguntabas por el bienestar y yo te diría que la mayor riqueza hoy o la verdadera riqueza es la salud. La pandemia nos ayudó a revaluar, hemos cambiado la escala de valores.

Noticias: ¿Qué es el lujo después de todos estos cambios?

Carballo: Lujo es tener salud, insisto. Esa es la gran modificación con la que nos enfrentó la pandemia. Sin dudas, vamos a volver a viajar, a tener ganas de disfrutar los viajes, de estar en buenos hoteles, en buenas playas, de adquirir productos de lujo. Creo que eso va a cambiar en algún aspecto en búsqueda de experiencias que nos gratifiquen.

Noticias:¿A qué se considera calidad de vida?

Carballo: Poder caminar por la calle sin problemas, tener seguridad, tener salud, alimentación, tener un Estado que te proteja, que te cuide. Hay gente que cree que tiene calidad de vida porque tiene un buen auto o una casa en el country. Para mí es algo aparentemente más simple, pero mucho más grande de lo que muchos creen. En Argentina, por ejemplo, la calidad de vida es discutible.

Noticias: Usted se mueve en un ambiente de alta gama. ¿Cómo es el mundo de los millonarios?

Carballo: Hay millonarios inteligentes y hay millonarios que juntan plata. Hay algunos que viven muy bien y hay otros que no. Es muy relativo, lo que pasa es que el millonario tiene acceso a un montón de cosas que otros no tienen. La plata sirve si la utilizás bien. Estar en un barco enorme o tener dos autos de 300 mil dólares no es garantía de vivir bien.

Noticias: ¿Qué es para usted vivir bien?

Carballo: Es honrar la vida. Es disfrutar la naturaleza, los afectos. Compartir lo que tenés, ayudar a la gente. Mi madre murió hace unos meses a los 107 años y uno de los factores que hicieron que llegara a esa edad fue precisamente disfrutar la vida. Si tenés una actitud positiva, te diría que tenés una gran riqueza en tus manos.

Noticias: ¿Cómo es el mercado del wellness?

Carballo: Cuando yo empecé casi ni se sabía qué significaba la palabra spa. Hoy el wellness dicen que mueve más que la industria farmacéutica. El Global Wellness Institute lo menciona en su web y también hay estudios al respecto. No es tan extraño, el wellness involucra de todo, clínicas, spas, centros de cosméticas, cremas, hotelería.

Noticias: ¿Por qué la Prairie tiene tanto prestigio?

Carballo: Este año cumple 90 años y sigue siendo líder en tratamientos para mejorar la calidad de vida, porque ha buscado el desarrollo científico y la tecnología de punta y ha hecho algo único. Tiene un tratamiento histórico de revitalización y reactivación del sistema inmune y, además, tiene un centro médico con 50 especialistas y consultorios externos.

Noticias: Usted es un apasionado de los viajes. ¿Cuáles son sus lugares imprescindibles?

Carballo: Mi lugar favorito es Argentina. He vivido en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Italia y siempre volví porque, a pesar de todo, Argentina sigue siendo mi lugar en el mundo. Pero hay tres imperdibles que aconsejaría hacer: un safari en África —África es otro de mis lugares en el mundo—, la gran barrera de coral en Australia y los glaciares argentinos.

Noticias: ¿Cuáles fueron los mayores lujos que se dio?

Carballo: Yo tengo como hobbie la cocina, me encanta cocinar, y comer con los grandes chefs —como Yannick Alléno, Michel Roux y Thierry Marx— y que me preparen el menú, fue un lujo y una experiencia única. Y otro de mis grandes lujos son los safaris.

Noticias: Todo lo que venimos hablando está relacionado con el disfrute. ¿Cómo lo afecta la hiperconectividad?

Carballo: La tecnología es imprescindible, pero tiene dos caras, una positiva y otra adictiva. Hay que saber manejarla y tratar de desconectarse de vez en cuando, porque si no se pierde el enfoque en la vida.

Noticias: Otra adicción que debe jugar en contra del disfrute es la adicción al trabajo.

Carballo: No estamos preparados para el disfrute. En general, históricamente, el ocio, el disfrute son tomados como vagancia. Te preparan para estudiar, para rendir, recibirte, trabajar, ser exitoso. Nada ni nadie te prepara para disfrutar el ocio porque fue visto como algo negativo. Lo bueno es hacer un combo: trabajar, mantenerse activo y disfrutar de la vida. A veces, yo salgo a jugar al golf solo, a mirar los pajaritos o las liebres que corren y hay mucha gente que no lo puede creer.

Noticias: Obviamente es un hombre feliz

Carballo: Muy feliz y agradecido a la vida. La felicidad está muy ligada a todo lo que me ha tocado vivir, bueno y malo, porque no han sido sólo rosas. He tenido una lindísima vida, la he laburado y la he sufrido también. He perdido íntimos amigos, mis padres, mi hermano muy joven, pero, sin embargo, soy un tipo feliz.