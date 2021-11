Marcela Morelo: “Mi vocación es compartir la música”

La efervescencia está en su voz, en sus letras, en sus ritmos, en su vida. Marcela Morelo acaba de volver a su casa tras el show que dio en Córdoba, en la presentación de “Tu mejor plan” (Sony Music), el disco de reversiones que gestó en la pandemia. Está feliz de recuperar el ida y vuelta con su público. “La pandemia me hizo extrañar mucho lo que significa salir a cantar y compartir, porque lo que vale en mi vocación y en mi trabajo es compartir la música. Extrañaba ese movimiento de energía que me da vida. Yo subo al escenario y puedo estar sintiéndome mal, pero ese momento es sagrado y esa energía que se intercambia es única, no tiene reemplazo. Recuperar eso es calidad de vida para mí”, cuenta.

Noticias: De todos modos, no se quedó quieta en la pandemia. Armó “Tu mejor plan” en ese stand by.

Marcela Morelo: Así es, lo grabamos en casa con Rodo (Lugo, su productor y marido), tener el estudio en casa nos permitió acelerar esta idea de un disco de versiones. Y fue muy bueno porque fue muy duro el 2020. Yo lo visualizo como el arca de Noé al disco, era el lugar donde nos metimos toda la familia y nos salvamos. Viste cómo es la música que te sana, te ayuda, te acompaña, te saca del lugar donde estás.

El repertorio de “Tu mejor plan” la retorna a su origen profesional, donde era una buscadora de espacios y de aplausos y cantaba de bar en bar. Una remadora, en dulce de leche, que llevaba los equipos prestados en colectivo, desde Lanús hasta donde fuera, y entonaba los mismos covers que pueblan este último disco. Así, la Marcela de hoy, con una carrera sólida que el año próximo cumplirá 25 años, le hace un guiño a la que fue.

Noticias: Hablaba del arca de Noé y en su historia pareciera haberse dado una refundación, tanto en lo profesional, como en lo sentimental y en lo familiar.

Morelo: Yo qué sé, viste cómo se van dando las vidas... Siento que cumplí mi sueño de tener un hombre amoroso del cual me enamoré y se enamoró de mí y juntos construimos el camino del artista, que tiene mi nombre, pero mi marido es todo.

Noticias: De hecho siempre habla en plural.

Morelo: Es verdad, siempre hablo en plural, mi marido es mi mano derecha, mi otra cabeza, me ayuda a pensar, me peleo también por supuesto con esa cabeza porque piensa de una manera y yo de otra (risas), pero eso es lo que tiene que pasar también. Creo que se fueron dando encuentros de amor muy grandes, uno con mi marido y otro después con mis hijos. Y la música que llevo adentro desde muy chica. Pude cumplir el sueño de ser cantante porque, a los 10 años, yo jugaba a ser cantante, cerraba los ojos y siempre veía gente que estaba ahí viéndome. Y se me cumplió. No es fácil cumplir el sueño de lo que uno visualiza de uno mismo cuando es chiquito. La mayoría de los chicos cuando empieza a jugar, sueña. Lo veo en mis hijos ahora, a una de mis hijas le encanta dibujar y pintar y ella sueña con que va a tener una casa con cuadros expuestos y yo le digo: “Lo vas a lograr, si vos querés eso, lo vas a lograr. Tenés que hacerlo”. Muchas veces, por distintos motivos, uno no llega a poder cumplir sus sueños. Por eso yo siento que es una bendición vivir de lo que uno más ama o de lo que soñó cuando era chico.

Noticias: ¿Cómo hace para sostener lo conseguido y seguir buscando?

Morelo: Pienso que es no perder el entusiasmo ni las ganas, amo mucho lo que hago y me gusta buscarla, buscar diferentes formas. De hecho hice cosas diferentes en estos dos años de pandemia. ¡Este año soy parte de una serie!

Noticias: ¿Le propusieron actuar o lo buscó?

Morelo: Tengo un amigo, José Luis Pagán, que fue parte de la producción de mis dos primeros discos y después se fue a vivir a Miami. Hace como cuatro años me contó que con su mujer, que es una cantante americana tremenda, estaban escribiendo una serie y que tenían un personaje para mí. “¡José, yo no sé actuar!”, le dije. Quedó ahí. Pero a fin del año pasado, avanzó y me llamaron. Y justo en la pandemia me había puesto a estudiar teatro con Inés Estévez, así que me vino bárbaro. Fue hermosa la experiencia. Es una serie musical juvenil muy linda, una producción tremenda entre Argentina y Miami. Va a ser para una plataforma, la están terminando. Todavía no me dejan decir el nombre. Hay actores de primer nivel como Muriel Santa Ana y Luis Machín,

Noticias: ¡Qué debut en la actuación!

Morelo: Con Machín tuve escenas y yo le decía: “¡Disculpame, Luis, disculpame!”. “No, Marce, dejate de joder que está buenísimo”.

Noticias: ¿Es difícil animarse a cosas nuevas sin descuidar lo conseguido?

Morelo: Ahora de más grande un poco como que me deshinibo más y hasta fui a bailar a ShowMatch. Me invitaron a cantar y yo pensé que iba a ir a cantar mientras Viviana Saccone y Tito Díaz bailaban y resulta que me tenían una coreo recontra preparada y la pasé tan bien… No sé si porque estoy más grande o por estos últimos tiempos que hacen pensar que hay que hacer todo lo que te haga bien, pero bueno, estoy haciendo cosas que nunca hice y que me hacen sentir bien.

Noticias: ¿Hay algo que la enoje?

Morelo: Sí, claro, me enoja el desorden, las mentiras. Me enojan las cosas que pasan en Argentina, siento que no nos merecemos esto, todo el tiempo en crisis, todo el tiempo en crisis, me agota. El hecho de ser madre te pone en una perspectiva distinta, decís cuándo va a calmar esto, cuándo va a ver unión, líos va a haber siempre y en cualquier lugar del mundo pero esta argentinidad agota.

Noticias: La escuché decir que sentía que a sus 50 había empezado una nueva vida para usted a partir de concretar la maternidad mediante la adopción.

Morelo: Sí, cambió por completo nuestras vidas. Imaginate, entraron tres hijos a la familia, de golpe. No fue ni es fácil. La pandemia unió mucho el vínculo, nos hizo convivir tanto tiempo juntos que fue muy bueno. Ahora al irme a Córdoba, eran todas lágrimas, pedían que no me fuera, que querían venir. Estábamos muy pegados y hacía rato que no viajaba. Pero acá estamos de vuelta, ya vine, ya me enoje porque no hicieron la tarea, ya hice todo (risas).