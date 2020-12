De la polémica Maradona a la repudiable xenofobia de Los Pumas

Sólo una cosa pudo desviar, en cierta medida, la atención por la muerte de Diego Armando Maradona: las actitudes que tuvieron algunos jugadores de Los Pumas.

Después de que el equipo haya sido uno de los únicos en el mundo que no le rindió homenaje al ex futbolista, y de haber quedado expuestos porque los All Blacks -que nada tenían que ver con el país, el fútbol, ni Maradona- sí lo hicieran, se viralizaron twitts de distintos rugbiers que generaron rechazo.

Todo empezó con viejas publicaciones de Pablo Matera, capitán de Los Pumas, escritos entre 2011 y 2012. En ellos, se podían leer algunas frases xenófobas como: “Linda mañana pa salir en el coche a pisar negros”, “Retiro. El zoológico humano”, “El 57 se parece a una sandía. Colorado lleno de puntitos negros”, “El odio a los bolivianos, paraguayos, etc nace de esa mucama a la que una vez se le cayó un pelo en tu comida”.

Luego de volverse tendencia nacional en Twitter, cerró su cuenta. Matera venía de otra polémica: había tenido que salir a pedir disculpas por el homenaje casi nulo -porque solo usaron una cinta negra- a Maradona.

Pero lejos de terminar, la cuestión creció. Rápidamente también se viralizaron twitts de otros pumas: Santiago Socino, Lucio Sordoni, Mayco Vivas y Guido Petti.

“No estoy a favor del apartheid pero podríamos empezar a diferenciar los colectivos comunes de los que hay negros con la cumbia en altavoz?”, había escrito Socino. Vivas publicó en el 2014: “Negros de mierda hay que organizarse para re cagarlos a palos hijos de re mil putas”.

Con ellos, también se convirtieron en tendencia las palabras “rugbiers”, “Los Pumas”, “rugby” y “Dicky del Solar”, por el personaje realizado por el comediante Ezequiel Campa, que imita a un rugbier. Y en Wikipedia cambiaron la descripción de Socino y pusieron: “Santiago Socino, es un jugador argentino antisemita, xenófobo, racista, machista de rugby que se desempeña como hooker en Jaguares de la Super Rugby.​​ Es hermano de Juan Pablo Socino.​ Odia a los judíos”.

La parodia de Ezequiel Campa en sus sketches como “Dicky del Solar”, en una actuación que parecía exagerada para enfatizar el personaje, se hizo carne. Y el año termina como comenzó, cuando fue el asesinato de Fernando Báez Sosa: con un repudio generalizado en redes sociales hacia los rugbiers.

por R.N.