Fabiola Yáñez: de primera dama a Presidenta

Como consecuencia de la causa que eligió para desarrollar su agenda de trabajo social, la niñez, Fabiola Yañez fue elegida como presidenta del Consejo Asesor del Programa “Primera infancia y desarrollo sostenible, hacia una estrategia integral de cuidados”, del Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Fondo ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Desde que Alberto Fernández asumió como presidente, y por lo tanto ella como Primera Dama, se enfocó en mostrar un perfil ocupado en acciones por los niños. Así, una de las últimas actividades que compartió fue un video en el que envolvía regalos para el “Día de las Infancias”, pero también había hecho bricolage virtual para el Hogar Arco Iris; levó a niños de comunidades rurales a conocer el mar; y realizó campañas en contra del trabajo infantil.

En esa sintonía, Yañez señaló al asumir en el Consejo Asesor en un acto virtual: “No solo me emociona que me convoquen, sino que me honran con la posibilidad de trabajar para atender las necesidades de las personas que mas nos necesitan: los niños y las niñas de nuestra querida Argentina”.

El objetivo del programa del que se hará cargo es generar iniciativas para garantizar los derechos de niñas y niños durante la primera infancia, enfocándose en el cuidado, la educación, la distribución de tareas del hogar y el acceso a trabajo para mujeres.

por R.N.