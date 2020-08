Cómo fue la trastienda escandalosa de arteBA

View this post on Instagram

ARTEBA FUNDACIÓN ELEGIRÁ NUEVAS AUTORIDADES En el día de la fecha, Juan Carlos Lynch y Matilde Grobocopatel presentaron sus renuncias como presidente y vicepresidente de arteBA Fundación. La decisión fue adoptada “para facilitar al consejo de administración la toma de las decisiones que considere más apropiadas”. Las mismas fueron aceptadas por el Consejo de Administración, que se abocará en lo inmediato a la identificación de un nuevo liderazgo para esta etapa.