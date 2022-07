Dólar: lo más buscado en Google y el hashtag que domina en Twitter

Durante los últimos siete días, la palabra “dólar” fue una de las más buscadas en Google Argentina, alcanzando el número 100, es decir, el valor máximo de popularidad según el propio sitio de búsquedas. El pico se dio el 20 de julio a las 15 y las mayores búsquedas de este término provenían de la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa. Otras consultas relacionadas fueron “dólar blue hoy 20 de julio”, “dólar turista”, “dólar ahorro” y “por qué sube el dólar”.

En las últimas 24 horas, la palabra “dólar” tuvo más de 35.000 menciones solo en Twitter, plataforma que utilizaron varios políticos para expresarse frente a esta situación económica que está viviendo el país. ¿Qué dijeron? La cuenta de Juntos por el Cambio publicó un comunicado manifestando su “preocupación ante el agravamiento de la crisis que estamos viviendo los argentinos”.

Mauricio Macri no se expresó en redes sociales sobre el tema pero sí publicó dos visitas que hizo: primero a La Lucila y después a Ituzaingó. María Eugenia Vidal citó un tuit del presidente Alberto Fernández y escribió: “En lugar de reflexionar sobre las causas de la Vicepresidenta y apretar a la justicia, ¿Por qué mejor no reflexiona sobre el dólar a $300 y la inflación interanual más alta de los últimos 30 años?”.

Patricia Bullrich también habló: “¡Seamos serios, presidente! Todos sabemos que el responsable de la suba del dólar es su Gobierno, con la emisión descontrolada y el gasto desmedido. ¡Hágase cargo alguna vez!”. Ricardo López Murphy compartió una imagen con el valor de un dólar a $300 y tuiteó: “¿Van a seguir emitiendo?”.

Otra figura de la oposición que opinó sobre la escalada de la moneda extranjera fue Diego Santilli pero a través de diferentes videos que se viralizaron. Lo hizo a través de Tik Tok, red social que hoy es utilizada por más de 11 millones de argentinos. En esta plataforma, el diputado nacional hace comparaciones de cuánto se compraba con $1.000 en el 2018 y cuánto se compra ahora.

El video en el que muestra el contraste de “Asado 2018” vs. “Asado 2022” es el que más visualizaciones tiene con casi 600.000. En cambio, José Luis Espert, con su estilo particular, tomó una declaración de Alberto Fernández para escribir: “Vergüenza ajena me da este payaso. Qué manera de decir boludeces”. Javier Milei también disparó: “'No explota todo porque los que hacen lío están adentro del Gobierno”.

¿Qué tuitearon desde el oficialismo? El día que el dólar llegó a los $317, Silvia Batakis escribió su primer tuit como ministra de Economía: “Me reuní con intendentes de la provincia de Buenos Aires, funcionarios y legisladores para trabajar juntos en los desafíos que se vienen”. Alberto Fernández no se refirió a la economía desde sus redes sociales, sino directamente en diferentes actos propios de su agenda.

Cristina Kirchner, por su parte, tampoco se refirió a la suba del dólar, solo compartió un video sobre la Corte Suprema de Justicia bajo el texto: “De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia”.

La portavoz del presidente, Gabriela Cerrutti, en una transmisión en vivo por Instagram, hizo un particular análisis sobre la cobertura mediática del dólar blue: “Preguntaba el otro día, ¿es legal que todos los medios publiquen permanentemente el precio de algo que es ilegal? Es como si yo dijera que el diario va a publicar que si comprás un repuesto de auto normal, vale tanto. Ahora, si lo compras trucho o contrabandeado, vale tanto. ¿Eso está bien, que se publique de esta manera?”. Lo anterior es prueba de que aunque los medios no se hicieran eco, la discusión igualmente existiría en las redes.