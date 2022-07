María Marta García Belsunce: las diferentes hipótesis criminales de la ficción

Comenzó el juicio contra Nicolás Pachelo y dos ex vigilantes del Carmel Country Club por el asesinato de María Marta García Belsunce. Y para aquellos que no conocen la trágica historia detrás de estos nombres, hay dos producciones audiovisuales para ponerse al día: el documental “Carmel”, en Netflix, y la serie “María Marta: El crimen del country”, que acaba de ser estrenada por HBO. Sin embargo, aunque las dos producciones se metieron a fondo en el mismo caso, sus puntos de vista sobre las hipótesis criminales no son exactamente iguales.

En la primera lectura que se hizo del documental hubo quienes señalaron a la producción por haberse alineado con la versión del fiscal Diego Molina Pico, quien acusó al viudo Carlos Carrascosa. A la serie, en cambio, por reproducir acríticamente la versión de la familia, que es mostrada como un clan con semejante nivel de torpeza capaz de eliminar cualquier evidencia sin darse cuenta. Sin embargo, ninguno de los realizadores toma el guante de estas interpretaciones y, por el contrario, insisten en que -con las diferencias que puede tener un documental de una ficción- la única encargada de decir quién mató a María Marta García Belsunce es la Justicia.

Alejandro Hartmann, el director de “Carmel” reconoció que buena parte de la audiencia se quedó con la idea de que su trabajo apuntaba a la familia: “Lamentablemente, la mayor parte de la gente vio a un Carrascosa culpable. Pero estoy seguro de que la percepción de muchas personas tiene que ver con los preconceptos que ya tenían sobre él”, asegura NOTICIAS. “Los documentales no son más que narraciones. Uno debe debe ser respetuoso de la verdad, pero no lo podés contar todo. Nuestro objetivo fue ser imparcial. Le dimos espacio a Carrascosa y a Molina Pico. De Pachelo hicimos menciones a través de testigos, pero él no quiso participar y, por ende, tiene menos espacio”, agrega en relación a los elementos que no fueron incorporados como, por ejemplo, las inconsistencias del fiscal Molina Pico para hablar de una supuesta asociación entre la familia Belsunce y el narcotráfico. “Teníamos que condensar una historia muy compleja en cuatro capítulos”, dice.

La directora de la serie, Daniela Goggi, insiste en que en su producción están presentes todas las líneas de la investigación presente y asegura que la visión que se da sobre la familia tiene que ver con la misma búsqueda que los llevó a realizar la ficción: “Nos interesó contar lo vincular y cómo afectó a todo el entorno de María Marta su muerte y ahí es donde aparece el lugar de la ficción. No importa si rezaron o no el Ave María. Vos sabés que a María Marta la velaron en la casa y la ficción te permite interpretar. Lo que no podés hacer es decir que no la encontraron en el baño cuando estás trabajando en un hecho real. Lo vincular es una interpretación”.

Lo cierto es que ambos seleccionaron material y editaron sobre un caso que todavía es un misterio. Con entrevistas inéditas a los protagonistas reales en el documental y con recreaciones increíbles en la ficción, cada producción puso el foco en diferentes aspectos. Un trabajo que coló en la agenda mediática uno de los asesinatos más resonantes de la historia argentina.