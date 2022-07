Salarios en baja: empresas apuestan a los cupones para compensar

Con el dólar paralelo cotizando por encima de los 350 pesos (en una brecha por encima del 150% con el dólar oficial), la devaluación de los salarios locales los sitúa entre los más bajos de la región. En Chile el salario promedio se sitúa en 566 dólares, en Uruguay en US$ 697, mientras que en Argentina apenas alcanza los 170. Y la jubilación mínima en Uruguay está en 398 dólares, en Perú en 262, pero en Argentina solamente alcanza para 115 dólares al cambio paralelo. “El problema principal acá es que hay una gran degradación, mucha gente siente que no hay futuro y prefiere emigrar o no invertir”, expresó el economista Leo Piccioli en entrevista con “Reperfilar” (NetTv).

“Hoy en día las empresas cuentan con un gran desafío que es retener al colaborador en un contexto inflacionario, donde los salarios muchas veces son insuficientes, y con nuevas modalidades de trabajo que exigen ofrecer un plus vinculado al salario emocional, que no reemplaza una remuneración económica, pero es un complemento que hoy indudablemente deben atender las empresas”, explica Luciana Psenda, gerenta de marketing de Cuponstar.

“Observamos que existen dos vertientes de beneficios que están potenciando las empresas. Por un lado, aquellos beneficios que históricamente fueron y serán bien recibidos por los empleados y que los ayudan a llegar a fin de mes y a cubrir sus gastos, como los descuentos en supermercados, gimnasios, salidas y restaurantes, turismo, tecnología, indumentaria y entretenimientos. Y por otro lado, vemos una tendencia al alza en ofrecer beneficios vinculados al salario emocional”, agrega Psenda.

“Escuchamos continuamente a los colaboradores para entender qué necesitan y a partir de esto definimos nuestra propuesta de valor y los beneficios más alineados a la cultura que buscamos generar. Monitoreamos las tendencias del mercado para adaptar nuestra política de compensaciones y que acompañe la situación actual. Y contamos con un robusto salario emocional que no reemplaza una remuneración económica, pero es un complemento que hoy valoran mucho las personas, sobre todo después de estos años de pandemia en los que el bienestar y el trabajo remoto tomaron una relevancia muy grande”, suma Lucila Canónico, gerenta de Recursos Humanos de Natura y Avon.

Según Psenda, "6 de cada 10 empresas afirman que pretenden mejorar los programas de bienestar existentes y sumar nuevas alternativas de beneficios", poniendo énfasis en beneficios ligados al bienestar, tales como los cursos de nutrición, mindfulness o yoga y los talleres relacionados al aspecto nutricional y a la actividad física, que si bien existían antes de la pandemia, han cobrado mayor protagonismo con la necesidad de equilibrio laboral y familiar, y el trágicamente popular burnout.

“Buscamos brindar una experiencia integral que contemple las necesidades personales y permita equilibrar lo laboral con lo personal. El modelo híbrido de trabajo, la reconversión de apoyo de almuerzo (de comedor a viandas a domicilio), el subsidio para guarderías y el cuidado de la niñez (aumento), y el reintegro por conectividad son algunos de los beneficios más valorados actualmente por los colaboradores”, coincide Canónico.

Pero otros trabajadores prefieren concretamente los cupones de descuentos que los ayudan a mitigar sus gastos: entre las categorías más pedidas se destacan el supermercado con un 45%; la gastronomía con un 20%; indumentaria con un 15%; y cines con un 15%.

Diferentes encuestas internacionales revelaron que el 60% de los consumidores que usan cupones digitales consideran que los beneficios son más importantes ahora que antes de la pandemia. A su vez, el 92% de los compradores del 2021 buscó cupones u ofertas antes de comprar online y se prevé que el canje de cupones digitales supere los US$ 90 mil millones para el 2022, frente a los 47 mil millones del 2017.

