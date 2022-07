Jorge Rial vs. Daniel Vila: intimidad de la pelea de la Tv Nostra

"El quilombo que está armando este programa, pocas veces lo vi. Acabo de recibir en el corte una amenaza que no la escuché solo. Tuve la prevención de ponerla en altavoz", contaba Jorge Rial el lunes pasado, casi sobre el cierre de “Argenzuela”, el programa diario que conduce en las tardes de C5N desde hace dos semanas.

"Pocas veces escuché a alguien tan sacado. Lo iba a atender después, pero decidí hacerlo ahora. Ni 'hola' dijo, arrancó con insultos. A mí lo de la amenaza no me gusta. Todos conocemos a quien amenaza. Mucho tiempo estuve de ese lado y disfrutaban lo que hacía, hoy lo sufren. Está grabado por las dudas, pero no voy a hacer un escándalo con esto", concluía Rial ese día su programa.

Pero pocos minutos después, en diálogo con Pablo Duggan en Radio 10, daba detalles de la charla y confirmaba que el interlocutor era Daniel Vila, su ex jefe y presidente del Grupo América. “Efectivamente fui amenazado por Daniel Vila, uno de los dueños de América TV y de Edenor. Fue en el corte de Argenzuela por C5N, seguramente molesto por la información que hablaba de problemas en su programación”, escribía a la par en Twitter el periodista. “Inmediatamente puse la llamada en altavoz. Lo grave es que la amenaza haya partido de alguien que debería practicar la libertad de expresión y de informar”, agregaba al hilo en la red del pajarito.

Los testigos a los que Rial aludía, sus compañeros en el set de "Argenzuela", confirmaban el interlocutor y contenido de discusión. “Va a contar todo en el programa, va a hablar solo ahí”, le dijeron a NOTICIAS. Rial, que tras los insultos había evaluado que “seguramente bajará la espuma y se podrá charlar", arrancaba el martes 12 la emisión en C5N con un relato sin filtros: "Atendí y lo primero que escucho es 'sos un hijo de puta, el hijo de puta más grande'. Fue a las 16.37. Me insulta y después dice 'voy a ir ahora a cagarte a trompadas'. Eso lo repitió".

"Después empezó a decirme 'fracasado'. Capaz hablaba de 'TV Nostra'. Sí, fue un fracaso mío y del canal. Yo tuve la dignidad de irme como un caballero cuando sentí que fracasaba", siguió, haciendo referencia al ciclo en las noches de América que selló su salida del canal tras más de dos décadas.

"También me dijo 'te maté el hambre'. Una frase horrible. Vos no le mataste el hambre a nadie, me rompí el culo trabajando, haciendo uno, dos, tres programa. Eso que dijo es despectivo. Me consta que tiene ese pensamiento con todos los demás. Y después me dijo algo divertido, 'chupapija, me chupaste la pija durante 20 años'", pormenorizó Rial que cerraba: "Si esto no fue una amenaza, ¿qué fue? Para él yo no soy periodista, soy Jorge Rial, el tipo que veía todos los días. Pero sí, aunque no lo crean, soy periodista", remarcaba.

Los Vila, Daniel y su hijo Agustín, a quien Rial también apunto, prefirieron el silencio para no darle más prensa al tema. Rial los había catalogado de “machos alfa”. “Hubo otro hecho violento en América conmigo. El día que asumí, Agustín Vila me invitó a pelear a trompadas”. Un cruce que habrían frenado, según el ex “Intrusos”, Luis Majul y Alejandro Fantino: el primero dejó el canal enojado y rivaliza con Vila desde la pantalla de LN+. El otro podría dejar América antes de fin de año, parte de la interna en el canal que desnudó Rial y habría fastidiado al dueño del grupo.

"¿Qué información le molestó? Que Alejandro Fantino se va a fin de año. Lo confirmo, no los aguanta más y se quiere ir. Ya hay abogados de Fantino para terminar el contrato a fin de año. Y después existió el focus group del programa de Florencia Peña y todos los programas. A Flor la dejaron sola y algunos ya dicen que no llega a fin de año. Otros dicen que le molestó la foto de su hijo, Agustín Vila, de vacaciones en Ibiza. Es una persona mayor, pública y la foto la sacamos de redes sociales", repasó desde “Argenzuela”, que por entonces arañaba los tres puntos de rating en la pantalla de C5N y le ganaba desde las noticias en el cable a América en la tele abierta (se ubicaba solo por detrás de Telefe y El Trece).

Algo que el propio Rial destacó en Twitter (ganó la pelea con "Intrusos", el show de los chimentos que él inventó) aunque repite que no tiene ánimos revanchistas: “No lo hago ni por el poder ni por la guita, ni por revancha. Hubo una cosa piola de reivindicación”, explicó antes de su regreso con programa diario (antes hacía “Sobredosis de TV” en la misma pantalla).

Una búsqueda de reivindicación en la que encontró la sintonía del rating y destacó la solidaridad de algunos colegas, incluida Flor Peña, figura de América, que accedió al móvil con “Argenzuela” aunque le reclamó que “me tuviste de hija”, pero luego replicó la nota en su programa.

“Tiene ovarios esta mujer. Y además se asegura que nadie la toque”, comentó Rial, que manifestó su enojo por el silencio de FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) sobre el tema, pero agradeció a SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), y reflejó la grieta periodística en un cruce con Waldo Wolff, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados: “Si yo me llamara Wiñazki o Lanata, te tirás de la ventana del Congreso”, le contestó furioso Rial.

Desde América, algunos periodistas se refirieron al tema, alegando que allí se traba sin presiones. Pero la respuesta más dura vino de Luis Ventura, con quien Rial había buscado un acercamiento semanas atrás, reconociendo su pedido de disculpas. “Hoy se erigen de paladines de la ética argumentando amenazas cuando se cansaron de amenazar, extorsionar, acuchillar y atacar en toda su carrera y en su vida misma a cuanto escollo se cruzara en su camino”, escribió el periodista de espectáculos.

“Entiendo que esto es el precio del salario del miedo. Nunca pensé que irías a terminar como un esclavo del tirano”, retuiteó Rial al comunicado. Consultado por NOTICIAS, Ventura marcó su fastidio. “Nos podemos cruzar en una esquina, en tribunales o en el programa neutro que él quiera, ya me cansé. Pensé hace poco que me había reencontrado con un amigo, pero solo me usó en una selfie para hacerse el bueno”.

por R.N.