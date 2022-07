Cuándo habilitan el formulario para mantener los subsidios de luz y gas

A mediados de junio, el Gobierno anunció que para mantener el subsidio del Estado en los servicio de luz y gas habrá que llenar un formulario. Pero el mismo aún no se habilitó y la fecha en la que comenzarán a llegar las facturas sin el beneficio estatal está cada vez más cerca. Fue la propia ministra de Economía, Silvina Batakis, la que informó que a partir del próximo viernes el documento estará habilitado para que todos aquellos usuarios que no califiquen dentro del grupo de mayores ingresos del país. La segmentación “se va a implementar tal cual lo estableció el decreto 332/22”, aseguró la ministra.

Quiénes perderán los subsidios

Según el decreto 322/22, el 10% más rico del país perderá la totalidad del acceso a los subsidios. O sea, los que cumplan con alguno de los siguientes requisitos: que tengan ingresos mensuales netos superiores a 3,5 Canastas Básicas Totales (350 mil pesos), titulares de tres o más automóviles con antigüedad menor a cinco años; titulares de tres o más inmuebles; titulares de una o más aeronaves o embarcaciones de lujo, y/o titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena. El resto de la población podrá inscribirse para solicitar que se les mantenga el beneficio.

Dónde, cuándo y cómo inscribirse para mantener el subsidio

Según lo anunciado por Batakis, a partir del próximo viernes quedará habilitado el formulario de Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), y quiénes pretendan mantener los subsidios podrán acceder vía online en https://www.argentina.gob.ar/subsidios y también se podrá acceder a través de la app Mi Argentina, en la sección de Mis Trámites. Quiénes no tengan acceso a internet o deseen hacerlo de manera presencial podrán hacerlo en las oficinas de ANSES o de las empresas distribuidoras de luz y gas.

Soy inquilino ¿tengo que llenarlo también?

Sí, quiénes alquilan también deberán completar el registro sin importar si el servicio está o no a su nombre, ya que el formulario permite anotarse como “persona usuaria de los servicios”. De esta manera, se mantendrá el subsidio para inquilinos o residentes, siempre que no pertenezcan al grupo de ingresos altos. Desde la Secretaría de Energía adelantaron que no se exigirá a ningún usuario residencial que muestre el contrato de alquiler. Sólo tendrán que poner que la vivienda no es suya.

Qué datos y documentación hay que tener a mano para llenar el formulario

Importantísimo: tener a mano el DNI y las facturas de luz y gas, ya que se les solicitarán datos de las mismas

Los datos que solicitarán:

-DNI y número Trámite del mismo

-Nombre y Apellido

-CUIL

-Género

-Fecha de Nacimiento

-Datos socioeconómicos

-Situación Laboral

-Datos de Contacto

-Domicilio y Código Postal

-Relación con el domicilio (si alquila o es propietario)

-Datos del servicio de Luz y de Gas

-Datos del grupo conviviente

