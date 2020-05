El abuso en la infancia subió un 76% desde la cuarentena

En los últimos dos meses crecieron fuertemente los casos que denunciaban abusos sexuales en la infancia en redes sociales. Muchos usuarios de distintas plataformas compartieron, con la intención de denunciar, perfiles y páginas que exhibían delitos donde menores eran vulnerados. Ahora, organismos estatales lo confirmaron. En marzo, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas recibió 2875 casos de explotación sexual para investigar. En abril, aumentaron a 5060.

Desde esa institución aseguran que se ha triplicado la cantidad de casos a trabajar y recomiendan extenuar los recaudos con los niños, niñas y adolescentes en Internet. Con muchas más horas en la pantalla, es más probable que sean víctimas de delitos como grooming o abuso sexual.

Además, hacen hincapié en no viralizar ni bloquear las páginas que muestren este contenido para no revictimizar a las víctimas y para evitar perder la prueba para una investigación en la justicia. Ante estos casos, se debe hacer capturas de pantalla, no interactuar con el acosador y acudir a los organismos correspondientes. Tanto el Ministerio Público Fiscal como el Ministerio Público Tutelar tienen a disposición teléfonos y WhatsApp para comunicarse. Además, en el MPF se puede hacer la denuncia a través de su web o en su aplicación "Denuncias MPF".