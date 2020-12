Masivo éxodo de Radio Metro

No fue solo un fin de ciclo. Las rispideces entre los directivos de la radio Metro y algunos de sus conductores estrella aceleraron la salida que venían ideando hace tiempo, con la intención estos últimos de fundar una nueva radio.

De la mano de Martín Kweller, en Kuarzo Entertainment, Andy Kusnetzoff, Matías Martin, María O’ Donnell y Sebastián Wainraich arrancarán el 2021 en un nuevo estudio radial.

Con el cierre de una etapa que para algunos duró casi veinte años, ahora apuestan a un proyecto desde cero, y están negociando con cuatro emisoras para poder estrenar en febrero.

Partida

Los últimos meses fueron complejos en radio Metro. Al desgaste después de18 años, se sumaron altibajos económicos y tensiones por falta de pago durante varios meses a algunos de los conductores, que no tuvieron problemas en explicitarlo.

Sin ir más lejos, Matías Martin, al anunciar el fin de “Basta de todo”, señaló: “La relación en los últimos años la verdad es que fue áspera, no fue del todo fluida y de algún modo hace que esto se precipite y que termine siendo un final”.

Desde la empresa, por el contrario, prefirieron no hacer comentarios sobre el tema al ser consultados por NOTICIAS.

Es que después de que en junio de 2019 muriera Raúl Moneta, el ex banquero y empresario dueño de la Metro, que había incursionado en los medios desde 2010, sus seis hijos quedaron como accionistas e iniciaron procesos de negociación de venta que quedaron frustrados.

De hecho, cuando se confirmó el éxodo de figuras en noviembre, se rumoreó que estaba por concretarse una venta pero tampoco llegó a buen puerto y, ahora, en los pasillos de la radio aseguran que por el momento no se venderá.

Sin embargo, no todos se van en los mismos términos. Wainraich y O’Donnell parecen estar en otra situación. La conductora que es la que menos tiempo estuvo en la emisora -durante 2019 y 2020-, afirma que no tuvo tensiones con las autoridades y que, incluso, le propusieron quedarse.

“Yo no tuve conflicto realmente con la radio. Para mí era una posibilidad enorme la de conducir la primera mañana en una FM como Metro. Lo que me pasó es que yo había llegado ahí con Andy. Un poco a partir de la buena relación con los chicos, la verdad es que cuando me invitaron a sumarme al proyecto me dieron ganas de seguir trabajando con ellos, y me tienta mucho su propuesta artística”, explica O’Donnell a NOTICIAS.

En el mismo sentido, al despedirse, Wainraich lo hizo en buenos términos: “Hemos llegado al final. Me parecía imposible. Pensé que nunca iba a llegar este momento, porque quiero mucho a esta radio y porque he pensado mucho la decisión, pero insisto, se termina un ciclo”.

En las salidas también hubo diferencias. El primero en anunciar el fin de su programa fue Martin. El 15 de diciembre Kusnetzoff se despidió del aire, aunque los integrantes de su equipo siguieron el programa por tres días. Es que el contrato del conductor terminaba ese día, y solo volvió a salir el 18 para decir adiós, una vez más, a sus oyentes. En esa fecha también terminaron los programas de Martin y Wainraich. O’Donnell, por su parte, seguirá hasta el 30 de diciembre.

Lo cierto es que, más allá de las rispideces, ese nuevo proyecto se venía gestando hace más de un año entre Kweller y Kusnetzoff, y se fueron sumando las otras figuras.

Nuevos aires

El primer mes del año tendrá a los cuatro conductores muy ocupados encauzando la fundación de la radio. Sin haber definido en qué frecuencia se podrá escucharlos (hay cuatro posibles), aún tienen que precisar varias cuestiones.

Hay algunas seguridades: emitirán desde los estudios de Kuarzo, en Cabrera al 5800, y el nombre que más resuena es “Urbana”.

Además, coincidieron en que la nueva radio tiene que ser multimedia. A tono con lo que piden las audiencias y las posibilidades tecnológicas, no sólo saldrán por FM sino que además transmitirán los programas por diferentes canales en vivo, como YouTube y Twitch. "Va a ser muy multimedia y un concepto más novedoso”, aseguran a NOTICIAS fuentes cercanas al proyecto.

En ese sentido, se da un proceso similar al que hizo Mario Pergolini cuando dejó la Rock and Pop. Después de 25 años en la emisora, y siendo la cara de ese espacio, generó Vorterix.

En cuanto al estilo de los programas, habrá similitudes y cambios con lo que venían haciendo. Kusnetzoff lo había adelantado al anunciar el fin de “Perros de la calle”: “Perros se muda de radio y se transforma”.

En la misma línea, había anticipado algo de lo que vendría en los próximos meses: “Quiero seguir enamorado de la radio, a veces hay que moverse y seguir buscando sueños, equipos, contenidos y buscar la adrenalina de los primeros meses y años. Terminé en radio Metro esta historia, pero la historia va a continuar”.

Aunque no todos -porque Metro conserva marcas-, algunos programas podrían mantener su nombre y también siguen algunos de los equipos, pero con modificaciones.

Frente a este panorama, radio Metro quedó con varios huecos para las últimas semanas de diciembre. Por eso, desde el lunes 21 inauguraron una programación exprés, de al menos ocho emisiones, con nuevas voces. Al mediodía están los periodistas Fiorella Sargenti y Luciano Banchero, y en la tarde-noche, Sol Rosales y Martín Reich.

Para ambas partes -la nueva radio en camino y la ya consagrada Metro- vienen grandes cambios y meses de rearmado para empezar el 2021 en otro contexto.