Viviana Canosa y Eduardo Feinmann muy duros contra "el Ministerio de la Menstruación"

Se sabe: Viviana Canosa está en contra del aborto. Desde que se viene debatiendo en Argentina el tratamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que este año volvió a tener media sanción en Diputados, la periodista viene manifestado su rechazo. Junto a su colega, Eduardo Feinmann, ambos volvieron en estos días hacer público su descontento.

La realización esta semana del primer foro de Acciones para alcanzar la Justicia Menstrual provocó cierta ira en Canosa.

“¡El Ministerio Menstrual en un país donde nadie habla de la educación, donde el hambre golpea a los hogares argentinos y donde el mapa de la pobreza alcanzó en el primer semestre de este año un 40,9 por ciento!”, escribió Canosa en una columna para el sitio Infobae.

El martes 15 un centenar de funcionarias, diputadas, senadoras y activistas de todo el país se reunieron en Casa Rosada para abordar las problemáticas de desigualdad que enfrentan las personas menstruantes en lo que fue el primer foro de Acciones para alcanzar la Justicia Menstrual.

Se trata de una iniciativa que busca analizar el factor desigual que implica la menstruación y cómo repercute en la salud, economía, educación y trabajo de las personas con capacidad de menstruar

Eduardo Feimann, quien tiene una postura similar a la de Canosa, hizo un retuit enseguida de la nota que escribió la periodista.

Se viene el Ministerio de la Menstruación, obvio con nuestros impuestos https://t.co/nhsLzOOO1c — Eduardo Feinmann (@edufeiok) December 17, 2020

“Que en esta Argentina en emergencia esté en agenda un Ministerio de la Menstruación me indigna. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿En qué están pensando los que tienen puestos de decisión?”, siguió diciendo Canosa.

Y agregó: “Miré la foto y las vi a todas vestidas con su prenda roja ¿Qué es lo que están pidiendo estas mujeres?, me pregunté. ¿Un Ministerio porque menstruamos? A ver, hay 20 minas que me están diciendo “pagame el tampón cuando me indispongo”. Si estas 20 minas en vez de estar pidiendo por el Ministerio de la Menstruación estuvieran pidiendo por la educación, me pongo el vestido rojo y las voy a acompañar, pero pedimos cosas que no conducen a nada. Imposible no enojarme”

Ante el avance de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Canosa había también expresado su descontento días antes.

"Van a debatir apuradísimos entre el pedo de Navidad y el pedo de Año Nuevo. Espero que cuando los senadores voten, el pueblo no se olvide qué fue lo que votaron. No hagan trueque con la vida. En 2023 van a pagar caro la traición a la patria", disparó Canosa en un posteo de twitter, en relación al debate en la cámara alta que tendrá lugar el 29 de diciembre.

En tanto Feinmann, tuvo un cruce con varios tuiteros hace unos días, al manifestar su posición. “No logro que ningún diputado pro aborto me responda esto: ‘si no es un bebé lo que hay adentro de la panza…¿por qué se pagan asignaciones por hijo durante el embarazo?'”, manifestó y no tardaron en llegar los comentarios de varios usuarios.

“Entrá a la página de Anses, buscá Asignación Universal por Embarazo, se cobra a partir de la semana 12 (teniendo en cuenta que el embarazo se llevará a cabo), nadie te lo ha respondido porque sos tan cag… que ni siquiera preguntás”, le disparó un tuitero. “Si Alan, pero el proyecto del Ejecutivo permitirá el aborto hasta la semana 14, dijo el ministro de Salud. Gracias por el mensaje”, le respondió Feinmann.

Por su parte desde el Ministerio de Salud se comprometió a comprar copas menstruales para poder distribuirlas de manera gratuitas, y lo mismo ocurrió con el Ministerio de Seguridad que entregará 2 mil copas para las mujeres de las fuerzas. La Dirección de Economía, Igualdad y Género informó a través de un relevamiento que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos que adquieren las personas menstruantes representa unos 328 millones de pesos de la recaudación nacional.

En este sentido, se hizo hincapié en el foro, en la importancia de que las toallas y los tampones tengan un precio regulado por el estado ya que son de un costo muy elevado.

“No quiero que mi plata vaya para un Ministerio de Justicia Menstrual, quiero que mis impuestos -y creo que muchos argentinos opinarán parecido- vayan a la educación, a la salud, a la vivienda digna. La justicia menstrual es venezualizarse”, expresó Canosa al respecto.

La que no sabia que las lesbianas eran MUJERES.. en otro capítulo de la pelotudez al palo. https://t.co/z9rSa9v6sZ — Viviana Canosa (@vivicanosaok) December 15, 2020

“Los tampones me los compro yo. No quiero que la plata de mis impuestos vaya a un Ministerio de la Menstruación. Las mujeres empoderadas tenemos que luchar por causas más nobles en un país que vive una crisis tan profunda. En otro momento se puede pensar, debatir, pero no en esta Argentina donde muchos pibes no comen y la gente enferma y muere de Covid”, agregó.

Y finalizó: “Hay prioridades muy serias que debemos considerar antes que las copas menstruales. Pero los políticos tienen una agenda que a ellos les importa. ¿Y sabés qué? No es la tuya”.

