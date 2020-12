Crimen de Retiro: matar a los 15

El caso de un adolescente de 15 años que asesinó a un hombre armenio en Retiro para robarle la bicicleta volvió a poner sobre la mesa la discusión por la baja de la edad de imputabilidad.

Una vez detenido, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reabrieron el debate. Diego Santilli, vicejefe porteño y titular del Ministerio de Justicia y Seguridad, tuiteó: “Es hora de discutir la Ley Penal Juvenil, no pueden entrar por una puerta y salir por la otra. Tiene que haber consecuencias para todos los delincuentes que desprecian la vida y que están dispuestos a todo”.

Horas más tarde Marcelo D’ Alessandro, secretario de Seguridad de la Ciudad, se pronunció en la misma línea.

Tratándose de una controversia de larga data, hace tiempo que se quiere modificar el régimen penal de menores. Y aunque hay acuerdo sobre la necesidad de un abordaje interdisciplinario y profundo, no se logra una nueva ley porque no hay consenso sobre la cuestión de la edad.

Disputa

En la Ciudad de Buenos Aires entienden que hay que pensar alternativas a la privación de la libertad en menores pero son tajantes respecto a su posición: “En una sociedad necesitamos reglas de conducta y el que las rompe tiene que tener consecuencias”, señalaron a NOTICIAS fuentes cercanas a esa cartera.

El asesinato en Retiro en el que estuvo involucrado un chico de 15 años, además, reafirmó la postura de varios en cuanto a que hay que bajar la punibilidad a esa edad.

Sin embargo, Marisa Graham, defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, considera que no es constitucional hacerlo: “La baja de punibilidad en Argentina sería inconstitucional. El Estado argentino tiene un estándar que es que ha decidido que por debajo de los 16 años no va a actuar penalmente contra un ciudadano. Como los derechos humanos nunca pueden ser regresivos, no podemos disminuir la edad”, explica a este medio.

En la misma línea, insiste en que “está probado que la disminución de los índices de criminalidad no se logra bajando la edad de imputabilidad”. Y apunta a un abordaje que trabaje desde la prevención y las medidas alternativas pensadas desde una justicia restaurativa, que mantenga alejados a los menores de la privación de la libertad.

Así, aunque los menores no registran antecedentes, fuentes cercanas al Ministerio de Seguridad de la Ciudad confirmaron que el adolescente detenido -y que ahora se encuentra en un instituto a la espera de la resolución del juez Rodolfo Cilleruelo- había robado cuatro veces este año -la última, el 8 de noviembre- y estiman que un 14% de los robos y hurtos que suceden en la Ciudad involucran a chicos de entre 13 y 17 años. “Tienen la impunidad de que no va a haber consecuencias”, opinan. Sin embargo, en los últimos 5 años solo se registraron dos asesinatos cometidos por menores de 15 años.

Con un caso que generó particular impacto, y un debate que regresa cíclicamente, la polémica por la baja de la edad de imputabilidad volvió a aflorar.