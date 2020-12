Según una encuesta, el 60% desaprueba la ley de despenalización del aborto

Cuando ya la Cámara de Diputados acaba de darle media sanción a la ley de despenalización del aborto, que ahora deberá tratarse en el Senado, una encuesta nacional de 2500 casos exhibe números que preocupan al oficialismo, que impulsa la iniciática. Según ese trabajo de la consultora Giacobbe & Asociados, el 60 por ciento de los encuestados rechaza la ley, mientras que solo el 26,7 la apoya. El 12,9 dice que no tiene una opinión definida, y el 0,4 no sabe o no contesta.

El sondeo habla de una mayoría silenciosa y conservadora que está en contraposición al progresismo feminista que levanta la bandera de la despenalización.

En la votación de ayer jueves en Diputados, la iniciativa impulsada por el Gobierno se impuso por 131 votos contra 117, con 6 absteniones. En las calles, una muchedumbre con pañuelos verdes festejaba el paso dado.

por R.N.