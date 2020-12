Quiénes son las hermanas de Maradona que continúan con Matías Morla

Matías Morla viene midiendo los tiempos. Mientras espera ser llamado por el juez que va a intervenir en la herencia (aún no designado), mueve sigiloso algunas piezas. El objetivo es uno solo: tener acceso a la causa. Es por eso que junto a Yamil Castro, empleado de su estudio, patrocinó a cuatro de las cinco hermanas del astro para que sean aceptadas como particulares damnificadas: puedan poder pedir medidas de prueba y tener acceso al expediente de la muerte de Maradona.

Se trata de Claudia Mora, Ana Estela, María Rosa y Rita Mabel Maradona. Según pudo saber NOTICIAS, Elsa, es la hermana que no participa de este pedido. “Tiene otra opinión y no quiere participar”, se limitaron a contar cerca de Morla.

El juez de Garantías de Tigre, Orlando Díaz, que interviene en la causa, rechazó el pedido en primera instancia, al considerar que había otros familiares, como los hijos, con "mejores derechos". Morla hizo una apelación y el juez se la concedió el miércoles 2.

El escrito de la apelación señala que "la escueta resolución del magistrado se asimila más a un intento de declaratoria de herederos propia del fuero civil, que a la resolución a la que se le solicitó que se avoque". Rita, la hermana de Maradona que firma el escrito, y su abogado sostienen que "toda persona particularmente ofendida por un delito de los que dan lugar a la acción pública tendrá derecho a constituirse en calidad de particular damnificado". Rita concluye: "Debo padecer ahora no sólo la situación en que me encuentro por la pérdida de mi hermano, sino también, que se me niegue el derecho a ser tenida por particular damnificada".

Al cierre de esta edición se esperaba que la Cámara de Apelaciones de San Isidro sea la que defina si las cuatro hermanas serán consideradas particulares damnificadas y así poder entrar al expediente. Mientras tanto, Ana Maradona, hizo declaraciones contra las hijas de Maradona: “Diego estaba abandonado por las hijas. ¿Cuándo vinieron las hijas a verlo? Nunca, jamás, eso lo puedo comprobar”.

por Giselle Leclercq y Agustín Gallardo