El fenómeno meditación en cuarentena y sus ventajas

Mientras muchas personas aprovechan el tiempo en casa para entretenerse con challenges de redes sociales o para hacer maratones de series, otras optan por transitar la reclusión acercándose a un camino más espiritual. La meditación, el mindfulness y las técnicas de yoga se convirtieron en un aliado. En un momento de tanta incertidumbre y miedos, las prácticas para enfrentar la pandemia es un camino que va sumando nuevos adeptos.

Las búsquedas de usuarios de Google sobre “cómo meditar en casa” se duplicaron durante marzo y el concepto “meditación” se volvió una de las tendencias de googleo. En Pinterest en tanto, “meditación para principiantes” se convirtió en uno de los temas más requeridos y la cantidad de interesados creció un 108% con respecto a febrero. Las aplicaciones móviles de meditación, por su parte, también vieron un notable incremento en la cantidad de descargas y usuarios nuevos.

Es que este tipo de prácticas no sólo ayuda a mantener una armonía mental, sino que además pueden contribuir a mejorar la salud general. Un estudio divulgado en la publicación estadounidense “ClinicalPsychologyReview”, por ejemplo, demostró que las prácticas de meditación no sólo contribuían al bienestar mental sino que además ayudan a mantener el normal funcionamiento del sistema inmune.

Así, cada vez son más las personas que optan por aprovechar este momento para acercarse a un camino de introspección y autoconocimiento. Incluso, diversas personalidades, locales e internacionales, no sólo muestran sus rutinas en redes sociales sino que además animan a sus seguidores a sumarse. Sin ir más lejos, el 4 y 5 de abril se realizó una meditación mundial que contó entre sus máximas exponentes a la modelo Gisele Bündchen. En Argentina, Liz Solari se sumó a la movida compartiendo su meditación por un vivo de Instagram. De esta manera y ante la incertidumbre de cuánto durará el aislamiento o de cuándo volverá todo a la normalidad, los diferentes tipos de meditación se volvieron en una válvula de escape de este presente.

Bienestar. De acuerdo a un informe realizado por la psiquiatra Samantha Brooks del King’sCollege de Londres, cuando un individuo es privado de su libertad por cuestiones de salud desarrolla varias reacciones. Las primeras dos son ansiedad y miedo, a las que les siguen depresión y, en casos más extremos, ataques de rabia. La especialista, que investiga este tipo de reacciones desde epidemias anteriores como el SARS en China en el 2002 o el brote de ébola en África en la última década, explica que la mejor manera de sobrellevar el trance es a través de la meditación y el empleo de técnicas de mindfulness.

“Las circunstancias que estamos viviendo generan una gran movilización de emociones y el miedo es una de ellas. Ese miedo sumado a la vivencia de pérdida de control sobre la propia vida y la incertidumbre sobre cuándo y cómo terminará todo esto, llevan a la búsqueda de recursos para transitar este tiempo de la mejor manera posible. Y también a buscar herramientas para serenar la mente y sus pensamientos catastróficos, recuperando así la sensación de cierto control sobre nosotros mismos. La meditación y el mindfulness son prácticas muy favorecedoras para lograr bienestar emocional, disminuir el estrés y bajar los niveles de ansiedad”, detalla a NOTICIAS la consultora psicológica AnalíaForti.

Para la psiquiatra Florencia Vidal, integrante del equipo de investigación del FLENI, el mindfulness puede ser muy útil para sobrellevar el encierro y lo que este genera. “Lo que estamos pasando genera ansiedad, por eso es importante tomarse cinco minutos para ver cómo estoy y cómo está mi cuerpo. Eso nos permite estar en contacto con los sentimientos, las sensaciones internas y el ahora y de esa manera poder aceptarlos”, explica la especialista.

Así entonces, las diversas técnicas de meditación son un elemento clave para poder tener nuestros pensamientos en paz y no caer en la desesperación y la angustia que genera la situación. “La pandemia nos obligó a salir de nuestras rutinas y generó un clima de incertidumbre. A través de la meditación se puede sacar a la mente del estado de ‘piloto automático’, reconocer nuestros sentimientos y ver qué hacemos con ellos”, enfatiza Vidal.

Tiempo y dificultades. “Hay un factor fundamental que es que la gente ahora tiene más tiempo que antes. Quizá siempre tuvieron el interés, pero nunca encontraron el momento y ahora pudieron descubrirlo”, explica a NOTICIAS Martín Becerra, director de Pura Mente, una de las apps que más creció en el país desde que arrancó la cuarentena con más de 25 mil usuarios.

Las sesiones de meditación en casa no son extensas. Pueden durar entre 5 y 15 minutos y los especialistas recomiendan que, de ser posible, se realice dos veces por día. “Es como un entrenamiento”, señala Vidal, quien igualmente destaca que: “Al principio es muy probable que salga mal, ya que siempre nuestras cabezas pueden ir para cualquier lado y no estamos acostumbrados a vivir el presente. Pero lo importante es tomarse un momento del día para poder abstraerse y prestar atención al ahora y a nuestras sensaciones”.

Pero, además, hay otro aspecto clave para entender por qué la gente busca refugiarse en un camino espiritual en este momento y es el aval científico. “La gente empezó a confiar mucho más y a desterrar preconceptos porque se ha comprobado que técnicas como estas realmente ayudan. Aún existen mitos, pero cada vez menos y los resultados que consiguen quienes lo hacen, hace que cada vez más gente se interese”, cuenta Becerra. Hoy, estas técnicas no son vistas como una excentricidad sino que forman parte de tratamientos médicos y hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS) las recomienda como clave para mantener la “salud integral”, aquella que nuclea bienestar físico, mental, espiritual y social.

Así, este tipo de técnicas demuestran que no se trata sólo de moda, aburrimiento por el encierro o una extravagancia, sino que son realmente útiles para poder sobrellevar este momento para el que nadie estaba preparado. “Esta circunstancia nos enfrenta a nuestra libertad de elegir con qué actitud vamos a transitar aquello que no podemos cambiar. Y dentro del ejercicio de esa libertad podemos elegir una actitud introspectiva y reflexiva que nos permita descubrir aspectos de nuestra vida a los que no les dedicamos tiempo. Si elegimos quedarnos en un lugar de enojo y frustración, conectados solo con la impotencia, entonces perderemos esa posibilidad”, reflexiona Forti.

Famosos / En todo el mundo

No sólo las personalidades argentinas aprovecharon la cuarentena para dar a conocer sus rutinas de meditación, sino que famosos de todo el planeta siguieron la misma tendencia. Salma Hayek, por ejemplo, lanzó un desafío para que sus seguidoras publicaran una foto haciendo yoga con zapatos de taco alto y publicó una foto suya haciéndolo. La cantante MileyCyrus, quien siempre comparte técnicas de meditación en las redes, aprovechó para mostrarse haciendo yoga y dando consejos de cómo meditar en estos momentos.

El caso de Chris Hamsworth, Thor en la película Avengers, fue especial porque además de mostrar rutinas de entrenamiento en casa, explicó que el yoga es la clave para mantener su trabajado cuerpo y explicó que antes del esfuerzo físico es primordial lograr mantener la salud interior.