Con la excusa del Covid-19, en San Luis sólo se puede leer el diario de los Rodríguez Saá

“Por acá no pasan”, le insistía un efectivo policial a Jorge Daffra, titular de la distribuidora de diario y revistas de Villa Mercedes, San Luis. Era la mañana del sábado 11 y el empresario se había ido hasta la frontera de Córdoba y San Luis en su camioneta particular para buscar los medios gráficos de un transporte al que no dejaban pasar.

“Fue una situación insólita: estábamos a dos metros, el transportista y yo, pero la policía no nos dejó agarrar los diarios y las revistas”, le cuenta a NOTICIAS Daffra. Desde ese sábado, ningún medio gráfico de tirada nacional entra en San Luis, a pesar de que el ingreso está permitido a nivel nacional, por ser una actividad incluida entre las excepciones a la cuarentena obligatoria.

De esa manera, con el Covid-19 de pretexto, en San Luis por estos días sólo se puede conseguir un diario, el local, que se llama La República y pertenece, nada más y nada menos que a los Rodríguez Saá. Todos los demás, NOTICIAS y Perfil, entre ellos, sólo pueden ser consultados en su formato web. De papel, ni hablar, aunque no haya ningún fundamento para explicar lo que sucede, hecho que podría configurar una censura.

Los distribuidores y vendedores de la provincia hicieron llegar su reclamo a la gobernación. Pero ante la falta de respuestas concretas, hicieron un comunicado en el que expresaron su bronca: “Por DNU hemos sido habilitados, mientras duren ciertas limitaciones impuestas debido a la pandemia por la que atravesamos, para llegar a todo el público de la provincia, con la finalidad de mantener informada a toda la población, en su derecho indispensable a estar informada. Cuestión refrendada por distintos organismos nacionales e internacionales”, indicaron.

Intentaron ingresarlos por los tres pasos fronterizos entre Córdoba y San Luis: La Punilla, Justo Daract y Vizchacheras, pero no tuvieron suerte. Para colmo, ante la insistencia, los efectivos policiales que custodian las rutas, comenzaron a amenazar a los transportistas con detenerlos por hasta 15 días en la localidad de La Punta. Los empresarios del sector aseguran que lograron su cometido: les infundieron miedo. Es que nadie duda de que la advertencia pueda convertirse en realidad.

“Decenas de trabajadores del rubro ven impedida su labor y la población ve censurado su derecho a estar informada por el medio de su elección. Es por todo ello que solicitamos que se revea tal normativa y se nos permita ingresar los medios que por derecho y necesidad hoy tenemos vedados”, dijo Daffra.

Por ahora, no obtuvieron más que respuestas insatisfactorias. Les dijeron que, a pesar del decreto nacional que los exceptúa para poder trabajar libremente, deben llenar una forma que está en la web provincial. Pero aseguran que eso cayó en el saco roto de la burocracia. Mientras tanto, los medios gráficos de tirada nacional no llegan a San Luis. Por eso, la única opción de un medio en papel, por estos días, es el diario del gobernador.