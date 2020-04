Desde Jorge Lanata hasta María O'Donnell, buena parte del periodismo salió a defender a Jonatan Viale luego de que desde la cuenta de Twitter de Alberto Fernández se compartiera un mensaje agresivo en su contra. Sin embargo, hubo alguien que prefirió esquivar el asunto: Mauro Viale. Consultado por NOTICIAS, el padre del periodista mantuvo el silencio: "No pienso hablar. Tema terminado", respondió.

El cruce comenzó cuando el Presidente retuiteó una publicación de Dante López Foresi, el director de Agencia El Vigía, en el que calificaba al conductor de Radio La Red como "gordito lechoso". Viale había realizado una dura editorial contra Fernández en la que detallaba las razones que, para él, habían llevado al Gobierno a "enamorarse de la cuarentena".

El retuit de Fernández generó un fuerte revuelo que terminó con un pedido de disculpas por parte del propio Presidente. A pesar del escándalo, el padre de Jonatan apenas se refirió al episodio en su programa en A24 y remarcó: "Como periodista, Jony es mejor que yo, no hay duda".

Un error involuntario llevó a que desde esta cuenta se haga un RT sobre una crítica que respeto pero que contenía adjetivaciones que siempre creo que es mejor evitar. Cuando lo advertí en la mañana, elimine ese RT. Lamento si alguien se ha sentido lastimado con ello. — Alberto Fernández (@alferdez) April 13, 2020

Las diferencias familiares no son nuevas. En diciembre, a pocos días de que asumiera Fernández, Jonatan le dedicó una dura editorial cuestionando las primeras medidas. Consultado por su postura, su padre se diferenció: "Yo discuto con él, no estoy a favor. Yo lo amo, los amo a mis hijos, pero no pienso lo mismo. La gente se confunde, me putea en arameo todo el día, ¿y a él? Hemos soportado agresiones tremendas. Yo no comparto la ideología de mi hijo, la ideología política", manifestó.