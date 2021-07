Fabián Doman: secretos tras la renuncia

“El periodismo es parte de mi vida, pero estoy un poquito cansado de que tengamos la culpa de todo”, expresó Fabián Doman, quien decidió dar un volantazo, dejando atrás la tele y la radio, para volver a su “otro amor”, la comunicación corporativa. Es el nuevo director de Comunicación Institucional de la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (Edenor).

Gabriel Hochbaum, accionista y director de Relaciones Institucionales de Grupo América, cuenta a NOTICIAS: “Lo de Doman fue una idea de Daniel Vila, que vio un perfil en Fabián ya que tiene una historia de comunicación corporativa, es una persona muy formada en comunicación, tiene una enorme capacidad y talento para todo lo corporativo, entonces Vila decidió proponérselo. Fabián se tomó un tiempo, justo entró en un momento en el cual sentía lo difícil que estaba la situación para hacer periodismo por tanta grieta, y sintió que con esto podía volver a su primer amor, a lo que él hizo y sabe hacer muy bien, y aceptó este cargo de manejar todas las relaciones institucionales de Edenor. Vila se lo planteó a Liliana Parodi y al directorio. Doman encontró en el ofrecimiento una posibilidad de cambiar de aire, de salir de una cosa que le estaba resultando difícil, porque hay que contar todos los días malas noticias. Hoy hay que hacer un reconocimiento muy profundo al periodismo en Argentina, es muy meritorio el esfuerzo de estar contando muertos y dramas a diario, fue un año muy tóxico por la pandemia. Doman es súper talentoso y trabajó con absoluta libertad en todo su proceso en América”.

NOTICIAS intentó hablar con Doman para conocer los verdaderos motivos que lo impulsaron a tomar esta decisión, pero no quiso hacer ninguna declaración al respecto. Igualmente, en su entorno comentan que la propuesta económica le cerró satisfactoriamente. Una vida mejor renumerada y más tranquila, sin las presiones del rating minuto a minuto ni los entuertos de la grieta.

El periodista se despidió de “Intratables” luego de dos años de estar al frente del ciclo. Liliana Parodi, gerente de programación de América TV, confirmó a NOTICIAS que el nuevo conductor será Alejandro Fantino.

Desde adentro. Mientras tanto, la conducción de “Intratables”, tal como había sucedido apenas se fue Santiago del Moro, quedó en manos del panelista Paulo Vilouta, quien confía a NOTICIAS detalles de la determinación de Doman que tomó por sorpresa al público y al ambiente: “Lo mantuvimos en secreto porque éramos muy poquitos los que lo sabíamos mientras se daban las negociaciones y nadie hizo ningún comentario imprudente, por eso no se filtró nada. Yo el día anterior sabía que se estaba cerrando todo y el mismo día temprano me avisaron que él venía al estudio a despedirse. Pero hubo un buen pacto de silencio para que él pudiera anunciarlo al aire. Parte del staff se enteró en el piso y a los que no vinieron se les informó telefónicamente”.

Además, el conductor de Vilouta 910 por La Red y del noticiero de la tarde en A24 se refiere a este fenómeno de dejar el periodismo ante otras propuestas tentadoras: “A mí me costaría mucho dejar el periodismo, pero lógicamente que a veces aparece alguna oferta, algún pedido, alguna cosa como le habrá pasado a Fabián que le movió la estantería. Pero a mí particularmente me gusta lo que hago y me encantaría seguir en lo mío. De hecho yo le preguntaba a Fabián si estaba seguro, porque yo lo veía como un drama, y él todo lo contrario, lo vivía con mucha alegría, se sentía muy bien”.

Por su parte, Débora Plager, también panelista de “Intratables”, si bien aceptó este año el desafío de formar parte de “Showmatch, La Academia”, dejando de lado la zona de confort y animándose a bailar ante las cámaras y el estricto jurado, no abandonó la profesión. Respecto a esto comenta a NOTICIAS: “Ahora hay muchos colegas que han decidido participar en política partidaria o en comunicación empresaria o en algo relacionado con lo artístico, pero yo siempre digo que no, mientras yo siga teniendo el fuego sagrado de este oficio que hago con mucha pasión y responsabilidad, no evalúo ninguna otra alternativa profesional o laboral. Lo del baile es como un desafío personal y físico, de autosuperación, como un juego, algo lúdico dentro de estos casi dos años de pandemia, es casi terapéutico”.

En cambio otra de las panelistas de “Intratables”, Carolina Losada, sí decidió aceptar la propuesta de participar en política y tomó una licencia de seis meses en América TV. “Me parece que es incompatible estar en un programa con debate político si estás en una candidatura, entonces fui a renunciar, hablé con los directivos y ellos me propusieron que tome una licencia. Es algo que valoro un montón porque hace 16 años que trabajo allí”, explica a esta revista la precandidata a senadora nacional por Juntos por el Cambio por la provincia de Santa Fe.

Más casos. Hubo otros periodistas conocidos quecambiaron de rubro. Por ejemplo, Gisella Marziotta, Jorge Telerman y Gabriela Cerruti saltaron a la política. Lo mismo que Fernando Iglesias y Luis Rosales, la mano derecha de Espert. El conductor Juan Miceli fue más drástico a la hora de elegir un nuevo trabajo: el paisajismo.

Doman se cansó de la vida de periodista. No está solo.