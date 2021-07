"Master-Tongo": los favoritismos que ponen en tela de juicio a MasterChef

Mucho se habló durante la emisión de "MasterChef Celebrity 2" que el jurado Damián Betular tenía predilección por Gastón Dalmau. Y a solo una semana de la coronación del ex "Casi Ángeles" en el reality de cocina de Telefe, se supo que el pastelero y el actor que vive en Los Ángeles (a donde volvió para reencontrarse con su pareja y su perro Roger), podrían abrir un local llamado “Betudal”, pastelería de estilo neoyorquino que conjugaría los apellidos de ambos. Un emprendimiento gastronómico en el que Dalmau invertiría parte del premio económico que se llevó como ganador de la competencia ($1.2 millones).

Las redes y los programas de chimentos volvieron a levantar la acusación de poca transparencia, favoritismos y acomodos en el reality, como vienen sucediendo desde la primera versión, que vio la luz entre octubre del año pasado y enero del 2021. “El que lo bautizó 'MasterTongo' fue Rodrigo Lussich”, refrenda Adrián Pallares, conductor de Intrusos. “Nosotros teníamos más data que la que dimos. Sabíamos por ejemplo que Vicky Xipolitakis no cocinaba. Y entendemos que es televisión, no un convento. Pero se descuidaron cuando la mostraron sacando una fuente de barro del horno y sin guantes”, agrega Pallares.

Edición "Celebrity"

La edición de "MasterChef Celebrity" permite inclinar la balanza hacia uno u otro lado, según se prefiera. Los participantes graban distintas opciones de remates y comentarios sobre sus platos y los de los rivales, y después se escogerá si el plato final, lo que se verá al aire, será más tibio o caliente. Algo de eso ocurrió con Claudia Fontán en el episodio más chimentado de "MasterChef Celebrity 2". “Claudia estaba convencida de que no iban a poner las imágenes de su plato cayéndose al piso y ella juntándolo, porque lo había hablado con la producción. Pero después decidieron ir a fondo por la pelea con Tinelli, y lo pusieron. Y ella quedó como una mentirosa, negando ante los jurados que la comida hubiese tocado el piso”, cuentan desde los pasillos de reality.

La “Gunda” era una de las favoritas del certamen. Ya había cocinado en la tele para El Gourmet junto al chef Fernando Trocca. Pero se fue sin llegar a instancias definitorias: explican que ya tenía “una amarilla” por haber sido descubierta -por otra participante que la denunció- yendo al baño a consultar una receta en el celular. “Los celulares están prohibidos en el set, los ponemos a todos en una canasta mientras ellos cocinan”, marcan desde la producción. Pero los participantes tienen pistas de lo que se les pedirá y “charlas técnicas” en la previa. Pero no son obligatorias, y algunos participantes, confiados en que su estrella pesa más que el saber culinario, las pasan por alto.

Favoritismosen MasterChef

Tal habría sido el caso de Victoria Xipolitakis en la primera edición de “Masterchef Celebrity”. “Se saltó una clase sobre el uso de los cuchillos, pero después terminó ganando el desafío de esa semana. Boy Olmi se enojó, marcó el favoritismo, y se fue esa semana”, apunta otro de los participantes de esa edición. Xipolitakis fue una de las protegidas por la producción porque su figura rendía. Y allí surgieron los rumores de acomodos y el mote de “MasterTongo”.

Entre los bendecidos de la segunda edición estuvo Alex Cannigia, que habría reclamado que lo llevaran hasta la final, sin esfuerzo acorde. “No le importa nada a Alex. No tiene la cultura de tener un laburo, respetar un contrato y mantener un trabajo”, apuntó Fede Bal, ex participante y conductor del micro digital “Masterchef After Hour”. La lista de los que dejaron el reality llorando y pataleando sigue. Pero también es cierto que muchos de ellos después aparecen sonrientes para la final, y hacen las paces con el ciclo.

El caso de "La Voz"

Y los escándalos por supuestos arreglos no son exclusivos de "MasterChef". A pocos días de su inicio, La Voz Argentina, el reality musical de Telefe que reemplazó al de cocina, ya tiene el suyo: Jacinta Sandoval una de las aspirantes a ser parte del elenco de participantes, sería amiga de Stefi Roitman, novia de Ricky Montaner y host de redes del ciclo.

La joven atendía a Roitman en el centro de belleza en el que trabaja, y eso le habría conseguido un lugar entre las participantes elegidas por los jurados: fue el propio Ricardo Montaner, juez del reality y suegro de Stefi quien la eligió para su equipo, en otro episodio repudiado en redes: cuando el cantante la escogió se acercó y le dijo "sos mucho más linda de cerca", uno de los tantos comentarios "machirulos" de los que acusan al cantautor argentino-venezolano.

por R.N.