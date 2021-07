Los Montaner: negocios en familia del nuevo clan latino

La Voz Argentina es la nueva apuesta de Telefe luego sel éxito rotundo de Masterchef, y tras haber logrado 25 puntos promedio de rating en su estreno el certamen promete. La tercera edición del formato convocó a Lali Espósito y jugó cartas conocidas de 2012 y 2018: la conducción a cargo de Marley y la presencia de Soledad Pastorutti como jurado. Pero el batacazo lo dio Ricardo Montaner, que tras haber participado en varias ediciones del certamen en otros países y de la nacional en 2018, volvió con todo al formato que ahora cotiza el segundo de publicidad más caro de la TV (290 mil pesos). Y trajo a varios satélites consigo.

Sus hijos Ricardo y Mauricio -Mau y Ricky, como bautizaron a su banda de reggaetón- son también jueces, aunque con una silla doble, y extrañamente sus votos solo valen por uno. La host digital o “embajadora” del programa es Stefanía Roitman, la actriz y modelo comprometida con Ricky. Una de las primeras críticas que surgieron en Twitter tras el debut fue que Montaner había “acomodado” a parte de su familia. Incluso lo atacaron los fans de El Polaco por haber “movido hilos” y dejado afuera al cumbiero que tenía todos los números para ser coach después de su paso por el reality de cocina. Desde el entorno Montaner ni se molestan en contestar. Apuestan todo a un 2021 con muchos proyectos personales y, sobre todo, familiares.

La fortuna del cantautor, nacido en Avellaneda y nacionalizado venezolano, colombiano y dominicano, se estima en 40 millones de dólares solo tomando como base su producción musical. En 2019, antes de la pandemia, había facturado 600 mil dólares por ser coach en el certamen de México. Y las redes sociales también hacen lo suyo: según estimaciones del portal Statmash, que analiza los datos de ganancias de influencers y artistas, solo el mes pasado, por las publicidades de sus videos, Montaner cosechó poco más de 70 mil dólares. Su yerno, el colombiano Camilo Echeverry, ha logrado facturar un total que supera los 30 millones de dólares en Youtube, donde cuenta con más de 13 millones de seguidores y 4 billones de reproducciones.

En clan digital. Los Montaner son férreos usuarios de las redes sociales y juntos suman más de 160 millones de seguidores. Ricardo, con 63 años, tuitea (e interactúa con seguidores) todos los días, y en Instagram suele filmar videos en vivo desde su casa o subir fotos con su esposa, la productora Marlene Rodríguez, con la que lleva casado más de 30 años. Mau y Ricky, además de tener cuentas propias, también comparten una. Y Evaluna y su marido Camilo suelen ser tendencia muy seguido en las redes, a raíz de sus fotos, declaraciones o dedicatorias muchas veces impugnadas por los propios fans por empalagosas o demasiado románticas.

La familia tiene “búnker” en Miami y hasta hace poco tiempo vivían todos allá. En 2019 crearon una cuenta donde subieron fotos del aislamiento y de un viaje por el mundo que iniciaron a fines del año pasado, y al que llevaron hasta a las mascotas. @mejorenmanada tiene 70 mil seguidores e imágenes de todos: solos, en pareja y hasta del sexto casamiento que celebraron Ricardo y Marlene en Grecia. Los primeros hijos del cantautor, Alejandro y Héctor, aparecen muy poco. Ambos trabajan en la industria de la música pero no parecen ser igual de aficionados a mostrarse que el resto del linaje Montaner.

Aun así, una variable es fija: la fe y el agradecimiento a Dios están presentes en todas las cuentas (y en todas las entrevistas). “Me reconozco más enamorado que nunca”, escribió Ricardo tras celebrar sus sextas nupcias, “y me propongo hacerla más feliz aún. Creo en el matrimonio y en Él para siempre”. Evaluna, por su parte, juega en su single más reciente “Uno más uno” con un mensaje que podría ser tanto para Dios como para su esposo Camilo (convertido al cristianismo desde el minuto cero de la relación), que aparece en el final del video. El clip, como muchos otros de la familia, lo dirigió mamá Marlene. Ella también fue la encargada de grabar -en una sola toma como es su estilo- “Amén”, el single con casi 160 millones de visitas en Youtube que constituye el primer producto íntegramente familiar nacido a raíz del aislamiento y la necesidad de los Montaner de “llevar esperanza”.

“¿Cómo no sentir que está claro que Dios te respalda en público cuando en dos semanas, gracias a Dios, hemos llegado a 100 millones de vistas? Esta canción no es otra cosa que Dios obrando en nuestros propios corazones”, aseguró el cantautor en su momento. Mau concedió que él y su hermano hacen “un estilo de música que la gente juraría que no tiene nada que ver con Dios”, pero esa “es de las cosas que más me encantan. Somos testimonios perfectos de, literalmente, dos personas que en teoría Dios no debería usar pero que nos usa igual. Amo eso, que esta canción toque la vida de tanta gente y que todo lo que he preparado en privado, se esté dando públicamente gracias a Dios”.

Estilos. Disímiles, pero que se acoplan a la perfección. Hay una suerte de meollo identitario en La Voz que se da entre Mau y Ricky: ambos tatuados, con looks que varían entre lo rockero, hippie y trapero, es prácticamente normal que los participantes se confundan, agradeciendo a “los cuatro” y a “los cinco” en partes iguales. A las entrevistas fuera del reality casi siempre van juntos. Su corta trayectoria -a diferencia de la de su padre- no les impide ganarse a los participantes, que por su juventud o gustos artísticos se inclinan a couchearse con el dueto del clan. Ricardo, que arrastra muchos años como juez en el certamen originario de Estados Unidos, tiende a ser uno de los que primero “aprieta el botón” para darle la bienvenida a los artistas amateurs que más le gustan. Hace chistes, incluso suele prenderse con ellos a cantar. Y no por eso se guarda comentarios ácidos o punzantes sobre elecciones musicales, aspectos técnicos o estéticos de la performance. Igual, la mayoría de los aspirantes suele decir su nombre ante la consulta de la producción sobre en qué equipo le gustaría estar. Tras casi 50 años de carrera y más de 65 millones de álbumes vendidos, el público sigue apostando por el fenómeno Montaner.

Showtime. “Tener una nuera judía es un regalo de Dios”, lanzó el autor en uno de sus posts de Instagram que derivó en cientos de críticas por parte de los usuarios. Hacía referencia a Stefi Roitman, que a diferencia de Sara Escobar, esposa de Mauri, todavía no ingresó al grupo familiar de WhatsApp de Los Montaner. En palabras de su propio novio Ricky, es porque todavía les falta pasar por el altar. El colombiano Camilo, en cambio, ya casado con Evaluna, sí está en el grupo. Y Montaner lo defiende con uñas y dientes como protegido incluso ante sus propios fans.

Stefi es la cara joven y argentina que recientemente se unió al clan. Licenciada en economía empresarial, se dedica al modelaje, la conducción y la presentación televisiva. Ganó un concurso que le permitió realizar campañas publicitarias para la marca de ropa 47 Street, y después fue cara de Hi-5 Fiesta, emitido por Discovery Kids. Despuntó en el ambiente tras obtener uno de los papeles centrales de la telenovela Simona, en El Trece, condujo programas en Net TV y hasta participó de Bailando por un Sueño. En 2019 conoció a Ricky y comenzaron un noviazgo que persiste al día de hoy. En las redes sociales, asegura, recibe mensajes de cariño pero también de mucho odio. Tras anunciar que se casarán en enero del año próximo, Stefi contó que lo más liviano que le dijeron fue “trepadora”. “Nos juzgan por el hombre que elegimos, soy joven y puedo dar cátedra de eso. Me han lastimado mucho sin conocerme”, aseguró.

Todos los integrantes de la familia tienen vínculos con Sony Latino, la discográfica que produce tanto a Ricardo como a Evaluna, Camilo, Ricky y Mau. Y formas bastante llamativas de captar la atención ¿musical? de los fans: la cuenta “dúo” de @Mauyricky publicó un video que se volvió viral de los dos con sus parejas: ambas llevaban escrito en la panza “papás” y “7 de agosto”, pero era un clicbait: lo que anunciaban era el lanzamiento del próximo disco de reggaetón de Mau y Ricky.

Mientras viven uno de los momentos más álgidos de sus carreras, los Montaner graban un reality show que, aseguran, será sin libretos. Modo Kardashian pero latino, el show lo produce Ntertain, la poderosa compañía multimedia dirigida, entre otros, por el magnate de la música y ex CEO de Sony, Tommy Mottola. El antecedente más reconocido de este tipo de realities es el de la controvertida familia del cantante de la banda de heavy metal Black Sabbath, Ozzy Osbourne. El suyo fue uno de los realities más exitosos emitidos por MTV, y arranca con la familia mudándose a una gran mansión con el objetivo de adaptarse a una nueva vida.

La historia, llena de polémicas, le sirvió como trampolín a la fama a Kelly Obourne, hija del metalero. Él, sin embargo, se mostró varias veces arrepentido de haber abierto las puertas de su casa para que todo quedara filmado. Catorce años después, la “familia perfecta” se derrumbaba por el divorcio de Ozzy y su esposa Sharon, con denuncias de violencia de género de por medio. Los Kardashian retomaron el formato con la figura estelar de las cinco hermanas y convirtieron su edición en una de las máximas exponentes de la cultura pop actual. Al día de hoy ya lleva 20 temporadas filmadas y varios spin offs y secuelas.

En un comunicado oficial, la producción del reality Montaner detalló que la cámara “seguirá la evolución de las historias de amor, las carreras profesionales y los conflictos de la exitosa familia mientras equilibra el mantenimiento de sus valores cristianos y su dinámica familiar del rock and roll”. La manada se embarca en la aventura como la pionera latina. Todavía no hay fecha de estreno, pero apuestan a que estén todos: núcleo duro, satélite y amigos. Un emprendimiento diversificado, con la marca familiar de costumbre. Y por sobre todo, una cada vez más prolífica unidad de negocios.

El clan Montaner

Ricardo

Cantautor, productor, filántropo y empresario. Con 25 álbumes de estudio publicados y 55 de compilaciones, es uno de los artistas más reconocidos del mundo hispanoplatense.

Evaluna

Es la única hija mujer del clan, actriz y cantante melódica. En las redes se muestra inseparable de su marido Camilo.

Ricky

Nacido en Venezuela y criado en Miami, al igual que el resto de sus hermanos, cumplió el rol de primera guitarra en la gira latinoamericana de su papá.

Mau

Está casado con la modelo colombiana Sara Escobar. Amante del reggaetón y el pop, siempre supo que con Ricky trabajarían en la industria juntos, “como un dúo”.

Camilo

Nacido en Medellín, Colombia, es músico y cantautor. Ganó Factor X, show que le permitió grabar un mixtape y saltar a la fama. Desde 2005 está casado con Evaluna.