Famosos se buscan: las estrellas que están en cuarentena

Un caso positivo de un compañero de equipo de Paulo Dybala obligó al jugador de fútbol y a su novia, Oriana Sabattini a iniciar la cuarentena en Turín, Italia. En Argentina, a la madre de la chica, Catherine Fullop, le preguntaron si le iba a pedir a su hija que volviera: “¿Ustedes qué creen, que va a elegir estar encerrada con su novio o con sus papás?”, respondió la conductora de tevé.

Oriana y Dybala son apenas algunos de los tantos famosos que se metieron en cuarentena por el tiempo recomendado de dos semanas para evitar ser contagiados de coronavirus. En el país, Tini Stoessel, Jimena Barón, Silvina Luna, Nicolás Cabré y Laurita Fernández tomaron la misma decisión.

Tini suspendió su gira por Europa. La cantante tenía previsto presentarse en España y Bélgica en el marco de su tour “Quiero volver”, pero los shows fueron pospuestos. Jimena Barón había llegado desde Miami y, al principio, no hizo la cuarentena, porque todavía la recomendación no estaba dada. Luego sí, cuando se supo que era recomendable resguardarse, se metió en su casa: “Llegué de Estados Unidos el sábado y, cuando llegué, no estaba en la lista de países en riesgo. Las cosas van cambiando, ayer Estados Unidos entró", dijo la actriz y cantante a través de Instagram para justificar su decisión.

La modelo Silvina Luna tuvo que extremar los cuidados por el coronavirus, ya que pertenece a la población en riesgo. Por sus redes sociales compartió los recaudos que toma para evitar el contagio.

Laurita Fernández estaba en Nueva York cuando empezó a avanzar la pandemia. Por eso, al volver al país, su mamá y su novio, Nico Cabré, tuvieron que armar un operativo especial. Ahora, ya en su casa de Buenos Aires, tendrá q hacer cuarentena en su casa, encerrada.

Con todas las estrellas en sus hogares para evitar el contagio del virus, se buscan famosos en el país. Por suerte las redes sociales ayudan a que sigan presentes para sus fanáticos.