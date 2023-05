Johnny Depp, revalidado en el Festival de Cannes 2023

“La carrera de Johnny Depp puede estar en un terreno inestable en los Estados Unidos, pero ese definitivamente no es el caso aquí en Francia. “Jeanne du Barry” de la asediada estrella recibió la bienvenida más llamativa y cálida, siendo la película elegida en la noche de apertura del Festival de Cine de Cannes” afirma la corresponsal Jada Yuan a The Washington Post.

Según el medio norteamericano, los fanáticos clamaban por selfies y autógrafos, con carteles que alababan al artista. El actor paseaba por la red carpet, con sus 59 años, en el clima perfecto de la Costa Azul. Con una larga ovación de pie fue el recibimiento al intérprete de Jack Sparrow realizada por una fila que había comenzado a formarse a media mañana del martes, ocho horas antes de la llegada de las estrellas, con sombrillas y abanicos para protegerse del sol.

En el momento que llegó el actor, la alfombra se iluminó con flashes. El director del festival, Thierry Frémaux, abrazó a Depp y este guiñó un ojo cuando un camarógrafo hizo zoom en su rostro. Luego de una ceremonia de apertura del festival, en la que Michael Douglas recibió una Palma de Oro honorífica, se proyectó el largometraje de apertura. Muchos observaron al oriundo de Kentyucky secarse las lágrimas de la emoción.

El romance entre Depp y Francia es de hace tiempo. En el país galo, el artista compró un pueblo entero cerca de St. Tropez que fue su hogar durante gran parte de su relación de 14 años con la actriz y cantante francesa Vanessa Paradis. La propiedad, en su conjunto, tiene un valor de 55 millones de dólares en la actualidad.

El film francés "Jeanne du Barry", tiene al legendario actor fetiche de Tim Burton interpretando a Louis XV, que se encuentra enamorado de la descarada cortesana Jeanne du Barry. Filmado en Versalles e inspirado en "Marie Antoinette" de Sofia Coppola , muchos espectadores alabaron el habla de Depp.“Su francés era muy bueno. Muy bien. Tiene un ligero acento, pero no es un problema”, exclamaron muchos entrevistados del público.

Han pasado menos de un año desde que los detalles sórdidos de su volátil relación con su ex esposa Amber Heard, que se ventilaron durante seis semanas en audiencia pública. El juicio se convirtió en un fenómeno cultural y mediático que muchos observadores vieron como una reacción violenta al movimiento #MeToo.

En una conferencia de prensa el miércoles, Depp habló sobre su regreso al festival y la idea de que algunas personas pensaron que no debería haber estado allí. "Entonces, estamos hablando teóricamente sobre qué haría si hubiera personas que no quisieran que fuera al Festival de Cine de Cannes ¿Qué pasa si un día no me permiten, bajo ninguna circunstancia, pase lo que pase, ir a McDonald's de por vida porque en algún lugar hay personas enojadas mirándome comiendo un Big Mac?”, contesto con cierto sarcasmo el protagonista de "Piratas del Caribe".

“Aparentemente, he tenido 17 regresos. Sigo preguntándome sobre la palabra 'regreso' porque no fui a ningún lado. De hecho, vivo a unos 45 minutos. …” , concluyó Deep, con cierta ironía, el encuentro. Abrir Cannes con el primer film protagónico de Johnny Depp en tres años parece un intento deliberado de reconfirmar la controversia de un festival conocido por películas provocativas que incitan a abucheos, huelgas y periodistas que gritan a la pantalla.

Esto se le suma al millonario trato que cerró para la fragancia Dior Sauvage por el doble de lo que la compañía pagó a su colega británico Robert Pattinson para Dior Homme: 20 millones de euros por un contrato de tres años.

por R.N.