Calu Rivero y su descargo tras la absolución a Juan Darthés

"La justicia está en nuestra felicidad. En nuestra integridad, en aprender y avanzar. La vida es muy corta y las leyes muy raras”, fue el posteo que llevo a cabo Calu Rivero en su cuenta de Instagram, minutos después de confirmarse la noticia de la absolución del actor Juan Darthés.

La denuncia que Thelma Fardín hizo en 2018, sobre un presunto abuso sexual por parte del actor, fue desestimado por la Justicia brasileña por faltas de pruebas. En ese contexto, un repudio social generalizado por esta medida se generó en las cuentas de varias actrices y famosos. Una de las más destacada fue la de la actriz de la tira “Patito feo”.

Lejos de querer que el veredicto quede impune, hizo declaraciones en su cuenta de Instagram acompañando su mensaje con una foto de su hijo. Sin mencionar el nombre de Darthés, el descargo de Rivero continuó: “Hecha la ley, hecha la trampa… Hoy puedo comprender en el cuerpo el sentido de esta frase”.

Ocurrido hace más de 10 años, cabe recordar la denuncia que la actriz había efectuado respecto a Darthés en 2012. En ese sentido, en un trabajo de sanación muy profundo e interno, el año pasado Rivero confesó que necesitó perdonarlo para poder seguir avanzando espiritualmente.

"Esto es re polémico y lo sé y trabajé mucho en todo tipo de espiritualidades. El perdón es desde un lugar para que yo avance. Cuando uno odia o tiene bronca, el que se envenena con ese sentimiento es uno. Vos cuando tenés bronca no le hacés algo a la otra persona, te lo hacés a vos”, comento la artista en sus redes.

En su momento, la pareja de Aito De la Rua había denunciado por el acoso sexual que se habría perpetrado en las grabaciones de la tira "Dulce amor" que ella participaba con Darthés, en donde ambos compartían elenco. “El perdón para mí es de mis mejores palabras mágicas. Perdonar todo, hasta las cosas más feas que uno pueda haber recibido, es importante para poder avanzar. Solo para uno. Igual lo entiendo ahora, con el diario del lunes. Creo que no es que me tocó, yo decidí. Hubo un impulso mío de salir a hablar y gritar eso. Porque yo ya no me lo bancaba más, no entendía que esto sea normal y nadie haga nada”, respondió la actriz en un reportaje de Nati Jota para su programa.

“En ese momento, lo que me pasaba es que nadie hacía nada en el set y yo sentía todo. Y ahora digo: ‘Bueno, no le di valor a lo que yo sentía, a pedir que frenen todo, a decir no quiero más esto’. En ese momento por ahí pensaba en no querer ser una ‘actriz difícil’. Es parte de crecer”, agregó más adelante en la conversación radial.

Calu Rivero también se encuentra en juicio con el actor. La actriz realizó una demanda civil contra Juan Darthés, en 2018, luego de que ella lo acusara públicamente. “Para que ningún abusador pueda tener derecho a daños y perjuicios”, indicó su abogada Raquel Hermida a los medios.Luego de esta mediática denuncia, Thelma Fardín regresó al país, ya que se encontraba viviendo en México, y decidió hacer su presentación pública, junto al colectivo de actrices feministas, contra el actor y cantante por el presunto abuso sexual, acontecido en el tour por Nicaragua en 2009. A partir de allí, las actrices estarían vinculadas en sus alegatos contra Darthés.

