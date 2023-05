Qué famosos salieron a defender a Lali Esposito tras las críticas de Maxi Trusso

“Lali es el máximo exponente de la grasada”, fueron las palabras de Maxi Trusso en una entrevista para Intrusos. Estas declaraciones se suman a otras que realizo el autor de hits como “Nothing at all” y “Please Me”, esta última canción en colaboración con Poncho, en diversos medios contra la cantante de “Disciplina”.

“La música de ahora es un derivado de las redes sociales, de programas de televisión. La música de antes era una búsqueda y un sacrificio. Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Charly García dejaron su vida en esto”, sostuvo Trusso en el reportaje y añadió: “Esto es un fenómeno raro. Perdón que lo diga así, las chicas son divinas. Lali me parece divina, una gran actriz; Tini, una divina, copada, influencer, pero no son rockers. Perdón, si lo ve Cerati diría lo mismo”.

Hace unos días, en un encuentro radial por Republica Z, el músico había expresado: “Lo que decía de Lali Espósito es que es una gran actriz, que tiene mucha soltura y todo... Pero no sé hasta cuánto le gusta la música. No sé si nació escuchando música todo el día. Pero no es para criticarla ni nada...”.

Varios famosos, en sus redes sociales, salieron a respaldar a Lali Esposito por estos dichos controversiales. En sus cuentas de Twitter, se armó un hilo apoyando a la actriz de "Sky Rojo" y dejando en claro en que bando se posicionan dentro de la suscitada polémica. La multifacética Flor Vigna, el presentador Diego Poggi y el comediante Lucas Lezin, fueron algunas de las personalidades a favor de la cantante.

“Con Lali noooo”, “Pero que le pasa”, “Creo que es el único ser humano que tiene problemas con Lali…” y “Falta que te hace me da ternura como lloras”, son algunos de los comentarios que obtuvo la actriz de “Acusada” ante las fuertes declaraciones de Trusso.

De hecho, la misma Lali Esposito salió a "responder". En un posteo se subió una grabación de una entrevista televisiva a ella en la que definía el término “hater”. “Si alguien desde el sillón de su casa es capaz de criticar a Messi, es la mejor explicación de que es un hater.”, fueron las palabras de “Sin querer queriendo”, en ese momento.

por R.N.