José Luis Cabezas: el homenaje en Pinamar a 26 años de su asesinato

Gladys Cabezas encabezó el acto que se llevó adelante esta mañana en Pinamar para homenajear a José Luis Cabezas, el reportero gráfico de NOTICIAS asesinado el 25 de enero de 1997. Con la participación de autoridades locales, periodistas y referentes políticos se recordó una vez su nombre, que se convirtió en un emblema para la libertad de expresión. Con todos los asesinos libres (ya cumplieron su condena), los discursos hicieron referencia a la importancia de mantener viva su memoria.

El intendente de Pinamar Martín Yeza no pudo estar debido a que se encuentra en la India, en un viaje organizado por la embajada. En su lugar estuvo Alejandra Apolino como intendente interina. Hubo presencia de funcionarios municipales, pero se destacó la de referentes nacionales y provinciales de Juntos por el Cambio. Cristian Ritondo y Hernán Lombardi llegaron temprano, se abrazaron con Gladys y la acompañaron en el final del homenaje, cuando plantaron un pino en nombre de José Luis Cabezas.

Desde el municipio le hicieron entrega a la mujer de un retrato de su hermano realizado por el artista pinamarense Carlos Sugliano. "Gladys representa a los argentinos que luchamos por la Justicia para que nunca más haya víctimas ni se quiera callar la voz de los medios", dijo Apolino.

Lombardi aseguró que un acto de este tipo es "una muestra de tenacidad". Recordó que conoció a Cabezas en los '90, cuando cubría las temporadas para NOTICIAS en Pinamar y Mar del Plata y contó cómo en estos años terminó haciéndose amigo de Gladys. "No es fácil. Son 26 años, más de una generación. Pero estar persistentes es lo que le da sentido". Ritondo no habló pero conversó con la hermana de Cabezas antes y después del evento. No solo son amigos, sino que Gladys se sumó al equipo de trabajo del ex ministro bonaerense.

También se sumó el periodista Pablo Sirvén, que había cubierto dos temporadas con José Luis Cabezas y que el día de su asesinato se encontraba en Pinamar, ya no como redactor de NOTICIAS sino como editor ejecutivo. Recordó cuando Gabriel Michi le dio la noticia del asesinato:

"En las primeras horas no sentía nada. Solamente pude liberarme cuando a la medianoche estallaron los fuegos artificiales del desfile de Giordano. Ahí me puse a llorar muchísimo. Era un contraste salvaje muy de esa época. Después vinieron los miedos, pensar si iban a seguir otros crímenes. Los cierres de la revista que siguieron fueron infernales", contó.

El ex intendente de Pinamar Roberto Porreti hizo hincapié en cómo, por aquellos años, en la localidad se había gestado la impunidad entre el poder político, económico-empresarial y policial.

A la fuerte concurrencia de referentes de Juntos por el Cambio se sumó la participación de María José Lubertino. Fue una de las primeras en llegar y registró todo lo que sucedió en sus redes. "Nunca tenemos que dejar de recordarlo", comentó a NOTICIAS.

La última en tomar la palabra fue Gladys. Agradeció el acompañamiento de sus amigos y se detuvo un momento en la libertad de los asesinos. "A veces nos preguntan si vamos a hacer algo para que vuelvan a la cárcel. Pero ya hicimos todo y no depende de mí", sostuvo.

Lo cierto es que todos los involucrados en el crimen que están vivos, desde Gustavo Prellezo hasta "Los horneros", están en libertad ya que sus condenas se extinguieron.

"¿Qué le voy a explicar a la gente?, ¿qué este en este país no hay Justicia? Si ya lo saben. Lo vemos todos lo sdías. Tenemos que recordar a José Luis trabajando para todas las víctimas y pedirle por favor a la Justicia que no sea lenta, que no se equivoque y que no le mienta a los familiares. Si hay codenas ejemplares el que va a matar lo va a pensar", dijo. Antes de terminar, leyó una carta que le dedicó a su hermano.

La carta completa:

Querido hermano: hoy quiero hablar con vos y contarte que estamos recordándote acá en Pinamar como todos los años. Hoy, 26 años, qué locura. Siento que fue ayer cuando con los viejos nos enterábamos por la radio que habían encontrado calcinado y esposado a un reportero de la revista NOTICIAS. "¡Por Dios!", decía mami. "No puede ser", decía papi. Tu sobrino Sebastián, mi hijo, con solo 9 años salió gritando a la calle "Mataron a mi tío".

Cuánto dolor, cuánta impotencia, cuántas mentiras, cuánta hipocresía. Pero lo peor: cuántos corruptos. Cuanta corrupción en manos de personajes siniestros. Y llegó el jucio y nos mintieron diciendo cadena perpetua. Y no era así, era portarse bien en la cárcel y salir.

Luego los ciudadanos de bien se acercaron a nosotros, nos dieron fuerzas y siguen estando cada 25 de enero acá en Pinamar, en la cava y en cada lugar del mundo donde se acuerden de vos. Sí, en el mundo, aunque no lo creas. Bueno... no te agrandes.

Fuiste un buen fotógrafo, un buen hijo, un buen marido, un buen hermano, pero por sobre todas las cosas una muy buena persona. Siento que no te mataron, no lo lograron porque estás siempre en mí y en los que quedan. Lástima que no pudiste conocer a tu nieto que tiene un añito y está hermoso. Pero él si va a hablar de vos cuando sea grande y dirá "José Luis Cabezas, presente".