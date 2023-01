Así fue la última noche de Cabezas

La última noche con vida del periodista gráfico José Luís Cabezas, el 24 de enero de 1997, transurrió en el cumpleaños del empresario Oscar Andreani en Pinamar. Por aquel entonces, el evento era uno de los más importantes del verano. Las fotos de esta nota son algunas de las que cedió el jefe de policía bonaerense Hugo Matzkin a Eduardo Lerke. Se trató de un CD con material de la investigación del crímen de Cabezas, que se usaron durante juicio para saber cuáles habían sido sus últimos movimientos la noche de su asesinato.

Según relata su compañero de NOTICIAS y amigo, el periodista Gabriel Michi, a las 23:30 del 24 de enero ambos periodistas ingresaban en la fiesta de Andreani. Cabezas llevaba su cámara fotográfica colgada al hombro, atento a si podía capturar la imagen de famosos y políticos asistentes a la celebración.

“Nadie podría imaginar que en las sombras de ese evento se escondía acechante un grupo de criminales dispuestos a todo. Nadie lo imaginaba. Y mucho menos nosotros, José Luis y yo”, explicó en una oportunidad Michi.

Cabezas y Michi estuvieron en la fiesta alrededor de 4 horas y media. En ese momento, Cabezas se despidió de Michi y del recientemente fallecido periodista fotográfico, Eduardo “El Flaco” Lerke, la última persona que lo vio con vida. Y se fue. a las 5:30 de la madrugada.

Luego, fue secuestrado por la banda compuesta por policías bonaerenses y civiles conocida como "Los Horneros", quienes respondían al jefe de seguridad del empresario Alfredo Yabrán, Gregorio Ríos, y quienes venían siguiendo a Cabezas desde la fiesta de Andreani. En la puerta de su departamento, lo golpearon, lo llevaron a un descampado en General Madariaga, y luego de esposarlo le dispararon dos veces en la nuca. Luego prendieron fuego su cuerpo dentro del Ford Fiesta que NOTICIAS había alquilado para Cabezas esa temporada.

“Hoy repaso los homenajes que se van a hacer o que ya se hicieron en distintos puntos del país y no puedo dejar de asombrarme por lo que representó y representa mi compañero y amigo José Luis para la sociedad argentina. Y veo el mapa que terminé de completar el año pasado con todos los lugares (más de 70 en toda la Argentina) que llevan su nombre y quedó anonadado. Miles de personas que no conocieron a Cabezas y que aún hoy no lo olvidan”, escribió una vez Michi recordando a su compañero. Durante más de diez años, el empresario Oscar Andreani no quiso festejar su cumpleaños.

por R.N.