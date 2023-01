De Maru Botana a Luis D´Elía: los hijos de los famosos también emigran

Muchos son los jóvenes que deciden probar suerte en el exterior, y el caso de los famosos no es excepción. Desde conductores hasta personajes de la política, muchos son los que deben despedirse de sus hijos para verlos irse a conquistar sus sueños.

En los últimos días muchos se asombraron de la noticia: Lucía Solá, hija de la conductora Maru Botana, está viviendo en Hawai donde trabaja como empleada doméstica por 40 dólares la hora. “Siempre en mi vida deseé educar hijos fuertes, independientes y felices”, le contó Botana al programa radial “Si pasa, pasa”, de Radio Rivadavia.

Allí detalló que su hija, que estudia la carrera de Diseño Gráfico en la UBA, estará en las islas estadounidenses, en principio, cuatro meses, y que tomó la decisión luego de visitar el sitio con amigas el año pasado: se enamoró del lugar. También Agustín, otro de los siete hijos de la familia, tuvo su experiencia viviendo en Bélgica y luego en Barcelona, justo durante la pandemia Covid-19.

Si bien Botana elige tomarse la decisión de “Luchi” con sabiduría, no es tan fácil para otros. Beto Casella, también conductor, sufrió mucho cuando en 2021 su hijo Franco anunció que emigraba a Estados Unidos. El joven es licenciado en Biología, pero su pasión por la música y la radio lo llevó a trabajar con su padre varias veces, como en Bendita TV, el clásico que Casella conduce hace años por El Nueve.

“Yo no tengo forma de motivar a mi hijo, a Franco, piensa irse a probar suerte afuera. A mí me rompe el corazón”, declaró en su momento el conductor en “Los Ángeles de la Mañana”. “En esto también tenés que desear que le vaya bien y preguntarle en qué podés ayudarlo. Íntimamente yo creo que, si fuera a terapia, y me rasca un poco el terapeuta, quiero que lo deporten al mes y lo manden de vuelta”, agregó con sinceridad.

También en 2021, otro conductor narró la historia de cómo su hijo abandonó el nido familiar: Julián Weich. A los 19 años, su hijo Jerónimo decidió irse de mochilero al norte, y lo que al principio pareció una aventura pasajera se convirtió en algo permanente: del norte del país pasó a vivir en México, y después a ser ciudadano de todas partes.

“Empezó a evolucionar su viaje con una búsqueda interna. Al principio fue de exploración y, de pronto, se transformó en uno de autoconocimiento porque empezó a vivir ese viaje como algo espiritual. Aprendió a hacer malabares y es el típico que vos ves y le preguntás de dónde es y te responde: ‘De Venezuela, de Colombia, de Argentina’. Vive así, hace malabares y con eso consigue la plata y vive donde quiere y cómo quiere”, contó Weich en Podemos Hablar.

Pero no solo hay ejemplos provenientes del mundo del espectáculo y la televisión. Las figuras políticas también deben aprender a acostumbrarse al “nido vacío”: el dirigente social Luís D´Elía tiene una hija viviendo en Estonia. Se trata de Anahí Ayelén D'Elía, ex trabajadora en ANSES, quien en se casó con un estonio, Mikhel Kahebats, y fue a vivir al país báltico que linda con Rusia.

Desde allí, Anahí contó en 2022 a “Radio con vos” acerca del "terror" con el que viven los ciudadanos rusos la invasión del Ejército del presidente Vladimir Putin a Ucrania, y aseguró que "hay mucho miedo a manifestarse" en la sociedad. “Muchos de los mismos rusos que viven acá, y que son la generación de mi papá, están en contra de Putin y de esta invasión porque respetan al pueblo ucraniano y porque entienden que Ucrania es un país independiente".

Claro que las ganas de vivir experiencias trascendentes, como conocer un país exótico o cambiar de estilo de vida, no son las únicas razones de la emigración de jóvenes: el alto costo de vida, los vaivenes económicos, la inseguridad y la inestabilidad política suelen ser factores que promueven el ir en busca de una vida más acorde a las propias expectativas.

A esto se refirió en 2022 Jorge Yoma, otro personaje de la política argentina. El ex senador riojano se lamentó a través de un hilo en su cuenta de Twitter porque sus dos hijos emigraron al exterior. “Ya me está cansando este asunto de ir a Ezeiza a despedir hijos. A ver si arreglamos este bendito país (...) “La emigración masiva de jóvenes talentosos es una de las grandes tragedias que va a impactar en el futuro del país y varias generaciones de argentinos…El mundo nos lo está advirtiendo”, manifestaba el ex funcionario en la red del pajarito.

por R.N.