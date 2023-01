Los personajes famosos que fotografió Cabezas

Aquel enero de 1997 quedó marcado en la historia del periodismo argentino por el crimen del fotógrafo de NOTICIAS, José Luís Cabezas, muerto a manos de la banda de “Los Horneros”. Los criminales, alineados con el empresario Alfredo Yabrán, asesinaron a Cabezas luego de que este le tomara una foto al oscuro empresario, quien hasta ese momento evadía a las cámaras. Pero si bien Yabrán fue el personaje que más ocupó a Cabezas ese verano, en paralelo se produjeron más de una decena de artículos y fotografías a importantes personalidades del espectáculo y la política.

Por ejemplo, el intendente de Pinamar de aquel momento, Blas Altieri, quien además era un amigo de Alfredo Yabrán. Segun contó en la entrevista con NOTICIAS, Altieri ofició de mediador entre Yabrán y los sectores que tenían interés en el desarrollo inmobiliario del balneario. En el reportaje, el equipo periodístico le preguntó acerca de las sospechas sobre el origen de la fortuna del empresario: “No me como ese cuento de la plata fácil. Porque cuando se gana plata fácil nadie discute los intereses. Y Alfredo Yabrán discute todo. ¡Y demasiado! Es muy duro”, fue su respuesta.

Blas Altieri

Otra de las últimas notas, Cabezas fotografió a Alberto Pierri, quien en aquel momento era el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Gabriel Michi, periodista de NOTICIAS y compañero de José Luís Cabezas, contó: “Hacía mucho tiempo que no le daba entrevistas a NOTICIAS porque tenía un conflicto muy fuerte con la revista. Me acuerdo que cuando José Luis le estaba haciendo las fotos yo le hice un chiste y le dije que él iba a ser el personaje de tapa. Pierri se enojó porque, en general, quien salía en tapa no quedaba bien parado y tiró la silla en la que estaba posando. Le dije que era un chiste, pero José Luis casi me mata porque la interrupción fue en plena sesión fotográfica”.

Alberto Pierri

Otros personajes del mundo de la política capturados por Cabezas ese verano fueron Eduardo Duhalde, quien se encontraba en medio de un partido de fútbol con otros dirigentes provinciales de la talla de Carlos Ruckauf.

Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf jugando al fútbol.

También la modelo Natalia Graciano, quien recién comenzaba su carrera en el mundo del modelaje y quería incursionar como empresaria en el sector de la publicidad.

Natalia Graciano.

Cabezas también retrató a otra modelo del momento, Natalia Rackiewicz, cuya fama explotó luego de protagonizar el comercial de una marca de autos. La modelo fue retratada sobre las vías de un tren.

Natalia Rackiewicz

También hubo intelectuales como el filósofo Mario Bunge, quien por aquellos días pisaba Pinamar por primera vez a pesar de ser el sobrino del fundador del balneario. Fue fotografiado por Cabezas al lado del mar. “Los lugares que favorecen el ocio creador son aquellos donde no hay mucha vida social”, declaró el intelectual.

Mario Bunge

Graciela Borges, junto a su hermano Marcelo. fue otra de las celebridades que aquel año fue retratada por el fotógrafo

Graciela Borges junto a su hermano, Marcelo.

por R.N.