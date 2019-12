Jueces penales advierten sobre la falta de alimentos en cárceles de la provincia

La Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal firmó un petitorio para que se regularice la situación de desabastecimiento de alimentos en las prisiones bonaerenses. En el comunicado afirman: “La falta de acceso de las personas privadas de la libertad a una alimentación adecuada en la prisión constituye un trato cruel e inhumano, que viola el artículo 18 de la Constitución Nacional”.

En ese sentido, los magistrados exigen que se modifique esta situación. “Exhortamos a todos los poderes del Estado provincial y nacional, en el marco de sus respectivas competencias, a instar en forma urgente la regularización de esta situación que no admite tolerancia ni demora alguna”, escribieron en la carta firmada por más de 15 jueces, y en donde expresan “su consternación y sentida preocupación por la situación verificada en las cárceles”.

Ante la consulta de NOTICIAS, desde el Servicio Penitenciario Bonaerense aseguraron: “Durante los cuatro años de gestión nunca hubo problemas de abastecimiento de alimentos ni reclamos al respecto”. Sin embargo, aceptan que “han tenido un problema con la provisión de carne vacuna y pollos que ya se ha solucionado. Siempre hubo vegetales y alimentos secos en las cárceles”.

Según fuentes del Ministerio de Justicia, la falta de carne se empezó a registrar a principios de noviembre. “No se puede generalizar que hubo falta de alimentación, solo fue con la carne. La crisis económica, la situación de los precios puso en crisis la relación con algunos proveedores, pero hemos hallado otras variantes y conseguimos destrabar la situación. De hecho estamos en diálogo con el próximo gobierno para asegurar el único faltante que había: la provisión de carne vacuna y pollo”, sentenciaron.

Conflicto. En las últimas semanas, en diversas cárceles de la provincia de Buenos Aires se están realizando huelgas de hambre pacíficas para pedir que se respeten los derechos y garantías de las personas privadas de la libertad. En ese sentido, solicitan reformas de leyes, utilización del mecanismo de conmutación de penas (conocido como “2x1”) e “impulso de proyectos que aborden la emergencia y crisis que atraviesa el sistema penitenciario tanto provincial como nacional”, entre otros.

En un comunicado realizado por los detenidos del penal de Olmos, en donde enumeran ocho puntos en forma de reclamos, escribieron: “Solicitamos el empleo de los mecanismos institucionales que posibiliten el tratamiento de los puntos reseñados. En ese marco, entendemos que la complejidad del asunto requiere de una ardua tarea y un prolongado compromiso por parte de los poderes del estado, de las ONG y de la sociedad en su conjunto. En ese orden de ideas, comprendemos que las soluciones que se postulan por el presente, quedan circunscritas a las condiciones del corto, mediano y largo plazo, por lo cual debemos comprender la dimensionalidad del asunto en cuestión”.

Sobre la situación de superpoblación y hacinamiento de las cárceles -que también fue advertida en el comunicado de la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal- y la consecuente falta de alimentos, el abogado Juan Manuel Casolati explicó a NOTICIAS: “Es consecuencia de que ha habido detenciones a mansalva, prisiones preventivas dictadas por los jueces y pedidos por los fiscales en casos en los que no haría falta; donde la pena era excarcelable o los detenidos no tenían antecedentes. Hay casos que da para la probation en los que no los excarcelan, y por eso están colapsadas las cárceles: cloacas colapsadas, falta de comida, cinco chicos durmiendo en una misma celda donde hay lugar para dos”.

En tanto, aunque desde el Servicio Penitenciario Bonaerense afirmaron que la situación alimentaria se está resolviendo, seguirán los reclamos y huelgas de los internos para exigir estas mejoras en cuanto a cuestiones judiciales y el estado en el que denuncian que se encuentran dentro de la prisión.

