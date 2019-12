La tiranía de la audiencia: las nuevas telenovelas

La productora Pol-Ka presentó el elenco de “Separadas”, la que será su ficción de cabecera el próximo año y, aunque aún se sabe poco y nada sobre el contenido de la telenovela, la primera imagen publicitaria de la tira generó escándalo.

Es que luego de que se conocieran quiénes serán las siete protagonistas de la ficción, las críticas no se hicieron esperar. Las actrices Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg, Gimena Accardi, Julieta Nair Calvo y Agustina Cherri son las protagonistas de la historia y muchos cuestionaron que, en la elección del elenco, ninguna de las mujeres escapaba del canon tradicional de belleza, aún sin saber el argumento de la ficción.

La telenovela rápidamente se convirtió en tendencia en Twitter y hubo quienes sugirieron tímidamente realizar un boicot contra la productora por el hecho de no incluir personajes que escaparan de la heteronorma, del estereotipo tradicional de belleza o incluso que ninguna de las protagonistas tuviera un cuerpo que no sea escultural.

La necesidad de que los productos culturales de la ficción nacional comenzaran a mostrar otras realidades se alzó como un reclamo que viene creciendo, pero que sin embargo se sigue chocando de lleno con la necesidad de la TV de aire nacional de generar productos exitosos. En la industria televisiva el rating es quien sigue marcando el camino y para conseguirlo, apostar por las fórmulas que ya se han probado como exitosas sigue siendo el camino a seguir. Los hábitos de consumo de quienes hoy miran televisión se enfrentan con los cambios y reclamos sociales. La TV sigue adecuándose a lo que las audiencias eligen ver, aunque a muchos esa estética y esos guiones no les gusten.

Estética. Gracias al trabajo de agrupaciones feministas, hoy la agenda de género ha ganado lugar en los medios. Incluso en muchas telenovelas del primetime nacional se han alzado banderas sobre estas reivindicaciones, algo que parecía una utopía algunos años atrás. Por eso, la elección del elenco de “Separadas” fue para algunos de estos sectores un paso atrás. Sin embargo, lo cierto es que la composición del elenco responde ni más ni menos a lo que la TV pide, es una respuesta a lo que las audiencias eligen ver.

Sin ir más lejos, tres de las actrices que la protagonizarán, ya realizaron una ficción similar cuando formaron parte de “Las Estrellas” (también de Pol-Ka) en 2017 y que se convirtió en todo un éxito. Algo que también había experimentado la misma productora en 2014 con otra ficción de su factoría y protagonizada por mujeres que respondían al concepto tradicional de belleza: “Guapas”.

“El rating es lo que termina mostrando qué es lo que la gente elige ver”, explica a NOTICIAS la analista de medios Adriana Amado. Y es, en esa elección, que las audiencias terminan eligiendo una fórmula remanida, probadamente exitosa y que se adapta a lo que tradicionalmente debe mostrarse en una telenovela: gente que no se salga de una normalidad estética.

“Un claro ejemplo son las telenovelas turcas que son un éxito. Tienen un argumento previsible y una estética que es la que los televidentes de estas ficciones están acostumbrados a ver en este tipo de contenidos”, ejemplifica Amado.

Mayores. Para analizar este fenómeno de las mujeres en pantalla no se puede dejar de entender que en la actualidad las ficciones de TV son principalmente consumidas por un público adulto. Mientras los jóvenes se vuelcan a Netflix u otras plataformas on demand o incluso YouTube. Quienes aún consumen las ficciones más tradicionales son un público no millennial. “Esa audiencia tiene una estética, una forma de consumir y una lógica de consumo televisivo que se ajusta a eso. Hay hábitos sobre qué ver, a qué hora y de qué manera que la gente ya tiene arraigados”, comenta Amado.

"Separadas" aún no estrenó pero ya generó enojo en algunos sectores que reclaman diversidad. La industria y el rating, exigen otra cosa. "La diversidad tiene que estar, obvio, pero no en cada programa, sino que en la grilla y que cada televidente elija qué es lo que quiere ver", sintetiza Amado.